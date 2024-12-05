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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2461246224632464 Додано: Чет 05 гру, 2024 09:13 akurt написав: Правильно! Правильно!

Так!

Вчити тупорилих і вчити жити!

Паралельно надійно ховати гроші, які придумали тупорилі. Це такі гидомирно-зелені, а зараз гидомирно-сині. Правильно! Правильно!Так!Вчити тупорилих і вчити жити!Паралельно надійно ховати гроші, які придумали тупорилі. Це такі гидомирно-зелені, а зараз гидомирно-сині.

Ніхто нікого не вчить, треба приймати правду як є. Немає рожевих поні - є тупорила система оренди житла в США. За зелені - взагалі якось мимо. Я ж кажу, я не проти кредитів, але система де маєш брати кредити щоб було - тупорила. Просто треба бути обєктивними в судженнях. Ніхто нікого не вчить, треба приймати правду як є. Немає рожевих поні - є тупорила система оренди житла в США. За зелені - взагалі якось мимо. Я ж кажу, я не проти кредитів, але система де маєш брати кредити щоб було - тупорила. Просто треба бути обєктивними в судженнях. BIGor

Повідомлень: 9654 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1380 раз. Подякували: 1794 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 гру, 2024 09:26 BIGor написав: akurt написав: Правильно! Правильно!

Так!

Вчити тупорилих і вчити жити!

Паралельно надійно ховати гроші, які придумали тупорилі. Це такі гидомирно-зелені, а зараз гидомирно-сині. Правильно! Правильно!Так!Вчити тупорилих і вчити жити!Паралельно надійно ховати гроші, які придумали тупорилі. Це такі гидомирно-зелені, а зараз гидомирно-сині.

Ніхто нікого не вчить, треба приймати правду як є. Немає рожевих поні - є тупорила система оренди житла в США. За зелені - взагалі якось мимо. Я ж кажу, я не проти кредитів, але система де маєш брати кредити щоб було - тупорила. Просто треба бути обєктивними в судженнях. Ніхто нікого не вчить, треба приймати правду як є. Немає рожевих поні - є тупорила система оренди житла в США. За зелені - взагалі якось мимо. Я ж кажу, я не проти кредитів, але система де маєш брати кредити щоб було - тупорила. Просто треба бути обєктивними в судженнях.



Кредитну історію запитують інколи навіть при працевлаштуванні на роботу. Це найпростіший спосіб умовного скролінгу на порядність, хоч і субʼєктивний і не найліпший. Але найпростіший.



В Україні теж в банк навіть касиром чи консультом не влаштуватись з поганою кредитною історією, хоч це і не регламентовано Трудовим кодексом. Кредитну історію запитують інколи навіть при працевлаштуванні на роботу. Це найпростіший спосіб умовного скролінгу на порядність, хоч і субʼєктивний і не найліпший. Але найпростіший.В Україні теж в банк навіть касиром чи консультом не влаштуватись з поганою кредитною історією, хоч це і не регламентовано Трудовим кодексом. mazurkevych

Повідомлень: 54 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 20 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 гру, 2024 09:27 mazurkevych написав: Нічого дивного з закредитованості в країнах з розвиненою економікою не має.

Давайте змоделюємо умовну ситуацію з приближеними до реальності цифрами:

- нерухомість коштує 100 000 долларів;

- вартість нерухомості дорівнює середній зарплаті за 10 років (120 місяців);

- відповідно середня зарплата буде 833 доллара;

- дохід домогосподарства дозволяє заощаджувати/інвестувати місячну середню зарплату;

- інфляція складає 4%;

- дохідність депозиту (після оподаткування) складає 2%;

- інвестиційна дохідність (чиста орендна ставка) складає 5%.



(грубо кажучи змодельовано економічну ситуацію в Центральній Європі, але пропорції в інших країнах приблизно схожі)



Щоб «наскирдувати» на власне житло треба мати 10 років заощаджень (в середньому по Європі за Євростатом), тож при 4% інфляції та 2% депозитній ставці ВЖЕ на 20% ці заощадження знеціняться. І якщо враховувати недоотриманий інвестиційний прибуток (чи сплату за аренду житла що винаймає родина - кому як), то ця цифра зросте до 70% (десять років по 5% + десять років інфляції по 4% - компенсація по депозиту десять років по 2%). І це якщо ціни будуть стабільні.



А кредит 4%, і це не 40%, а менше, бо кредит буде нараховуватись на залишок заборгованості, а не на всю суму всі десять років. Але навіть при кредиті в 40% на десять років - в цьому є профіт все-рівно. І навіть в кредиті з ефективною ставкою 7-8% профіт теж буде, в порівнянням зі скирдуванням грошей в банку…



В більш розвинених економіках так само, хіба що не факт що навіть 2% банк дасть дохідність.



Так, ця модель призвела до падіння ринку нерухомості в США в 2008 році, але і зараз вона актуальна.

Дуже багато грошей «на руках» в розвинених країнах, яких просто нікуди інвестувати, тим більше коли це посилюється стимуляціями урядів та ФРС додатковою емісією. Немає сенсу робити заощадження, бо економіка вже досягла межі і не росте (Німеччина вже років 8 певно), тож підприємства не стоять в чергах за кредитами, тож ставки по депозитам близькі до 0%.

Тому і крипта і перегрітий фондовий ринок, як утіль для надлишкових грошей.

Тому і є сенс в кредитуванні, а не в заощадженнях. Нічого дивного з закредитованості в країнах з розвиненою економікою не має.Давайте змоделюємо умовну ситуацію з приближеними до реальності цифрами:- нерухомість коштує 100 000 долларів;- вартість нерухомості дорівнює середній зарплаті за 10 років (120 місяців);- відповідно середня зарплата буде 833 доллара;- дохід домогосподарства дозволяє заощаджувати/інвестувати місячну середню зарплату;- інфляція складає 4%;- дохідність депозиту (після оподаткування) складає 2%;- інвестиційна дохідність (чиста орендна ставка) складає 5%.(грубо кажучи змодельовано економічну ситуацію в Центральній Європі, але пропорції в інших країнах приблизно схожі)Щоб «наскирдувати» на власне житло треба мати 10 років заощаджень (в середньому по Європі за Євростатом), тож при 4% інфляції та 2% депозитній ставці ВЖЕ на 20% ці заощадження знеціняться. І якщо враховувати недоотриманий інвестиційний прибуток (чи сплату за аренду житла що винаймає родина - кому як), то ця цифра зросте до 70% (десять років по 5% + десять років інфляції по 4% - компенсація по депозиту десять років по 2%). І це якщо ціни будуть стабільні.А кредит 4%, і це не 40%, а менше, бо кредит буде нараховуватись на залишок заборгованості, а не на всю суму всі десять років. Але навіть при кредиті в 40% на десять років - в цьому є профіт все-рівно. І навіть в кредиті з ефективною ставкою 7-8% профіт теж буде, в порівнянням зі скирдуванням грошей в банку…В більш розвинених економіках так само, хіба що не факт що навіть 2% банк дасть дохідність.Так, ця модель призвела до падіння ринку нерухомості в США в 2008 році, але і зараз вона актуальна.Дуже багато грошей «на руках» в розвинених країнах, яких просто нікуди інвестувати, тим більше коли це посилюється стимуляціями урядів та ФРС додатковою емісією. Немає сенсу робити заощадження, бо економіка вже досягла межі і не росте (Німеччина вже років 8 певно), тож підприємства не стоять в чергах за кредитами, тож ставки по депозитам близькі до 0%.Тому і крипта і перегрітий фондовий ринок, як утіль для надлишкових грошей.Тому і є сенс в кредитуванні, а не в заощадженнях.

Цікаво, якщо "так вигідно" біжати брати іпотеку в Західній частині ЄС (висока інфляція, низькі депозити, цешеві кредити) - то чому вони всі поголовно сидять в оренді?



Ну і вже я рахував тут, іпотека не дуже то і вигідна виходить, дані по Польщі.



Оренда 3000 зл. міс, іпотечний платіж за те самае житло більше 6000 місяц. (плюс сюди треба додати що треба витратити внесок що складає біля 1/5 нерухомості і який у випадку оренди міг приносити додатковий дохід). Цікаво, якщо "так вигідно" біжати брати іпотеку в Західній частині ЄС (висока інфляція, низькі депозити, цешеві кредити) - то чому вони всі поголовно сидять в оренді?Ну і вже я рахував тут, іпотека не дуже то і вигідна виходить, дані по Польщі.Оренда 3000 зл. міс, іпотечний платіж за те самае житло більше 6000 місяц. (плюс сюди треба додати що треба витратити внесок що складає біля 1/5 нерухомості і який у випадку оренди міг приносити додатковий дохід). BIGor

Повідомлень: 9654 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1380 раз. Подякували: 1794 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 гру, 2024 09:45 Пане mazurkevych! Дякую! Дуже приємно, що ви в нас є.



З приводу питання пана BIGor, чому всі сидять в оренді?

Не всі.

Просто причини різні. Тому що плани різні.

Приклад з Німеччини від наших людей:

- та нерухомість, яка їм підходить, за їх словами вартує 500 000 євро («А на меньшее я не согласен !» - прямо слова з пісні). На мою думку це наглість - бо середня ціна нерухомості в Європі близько 300 000€. Але апетити саме такі. Вони порахували, що якщо візьмуть цю нерухомість в іпотеку на 30 років, то щомісячний платіж буде близько 3000€. А зараз орендують майже таку саме 3к квартиру за 1300€. То типу «Ми молоді, любимо мандрувати, то навіщо нам привʼязуватися до якогось фундаменту?»



Приклад із США від наших людей. Зараз орендують приватний будинок в San Jose (CA) за 3500$ на місяць. Але жінці «світить» працевлаштування на роботу лікарем в іншому штаті. А це вже зовсім інший рівень життя та перспектив. То навіщо їм купувати щось, якщо орієнтовно в квітні переїдуть мабуть в Чикаго?

А ось там вже… вже озвучують плани купівлі будинка у власність…



Я на гілці про інвестиції навів інший свіжий приклад: люди за готівку, а не в кредит купили житло у Великій Британії.

«- А что так можно было?????»

Можна… akurt

Повідомлень: 10336 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3822 раз. Подякували: 1340 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 гру, 2024 09:54 Re: Еміграція, заробітчанство mazurkevych написав: Кредитну історію запитують інколи навіть при працевлаштуванні на роботу. Це найпростіший спосіб умовного скролінгу на порядність, хоч і субʼєктивний і не найліпший. Кредитну історію запитують інколи навіть при працевлаштуванні на роботу. Це найпростіший спосіб умовного, хоч і субʼєктивний і не найліпший.

Ви зробили мій день! За такої системи умовний вбивця після відсидки оформивши 5-10 кредитних карток і працюючий в охороні на 2000 дол., буде порядніший ніж якийсь дантист отримуючий 50 кує місяць і який не користується кредитками. Це просто шедевральна система! Ви зробили мій день! За такої системи умовний вбивця після відсидки оформивши 5-10 кредитних карток і працюючий в охороні на 2000 дол., буде порядніший ніж якийсь дантист отримуючий 50 кує місяць і який не користується кредитками. Це просто шедевральна система! BIGor

Повідомлень: 9654 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1380 раз. Подякували: 1794 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 гру, 2024 09:59 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Не всі.

Просто причини різні. Тому що плани різні. Не всі.Просто причини різні. Тому що плани різні.

Діло не планах, іпотеку можна перепродати.



1. Немає можливості взяти своє - низькі доходи.

2. Невигідно.



Саме тому чим розвиненіша країна - тим менше нерухомості у власності фізичних осіб. Максимум я памятаю в Болгарії, мінімум - Швейцарія, Австрія і Німеччина. Діло не планах, іпотеку можна перепродати.1. Немає можливості взяти своє - низькі доходи.2. Невигідно.Саме тому чим розвиненіша країна - тим менше нерухомості у власності фізичних осіб. Максимум я памятаю в Болгарії, мінімум - Швейцарія, Австрія і Німеччина. BIGor

Повідомлень: 9654 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1380 раз. Подякували: 1794 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 гру, 2024 10:42 Так, була статистика по Європі про те, що найбільша кількість нерухомості у власності - як не дивно - в таких країнах як Угорщина, Румунія та Болгарія - до 98% житлового фонду у власності.

Але експерти це пояснювали іншим: в цих країнах після повалення комуністичних режимів були найпростіші методи приватизації житла.



В США логіка інша: людина мешкає там, де є робота. akurt

Повідомлень: 10336 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3822 раз. Подякували: 1340 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 гру, 2024 11:09 BIGor написав: akurt написав: Банк запитує кредитний рейтинг просто для того, щоби подивитися, чи не сидить людина по самі вуха в боргах.

За кордоном то зовсім інше, то цифра, яка будь-кому да першим запитом дає інформацію про людину: порядна, чи не порядна, можна довіряти чи не можна довіряти, сумлінно відноситься до обовʼязків чи ні. Банк запитує кредитний рейтинг просто для того, щоби подивитися, чи не сидить людина по самі вуха в боргах.За кордоном то зовсім інше, то цифра, яка будь-кому да першим запитом дає інформацію про людину: порядна, чи не порядна, можна довіряти чи не можна довіряти, сумлінно відноситься до обовʼязків чи ні.

Ну в США точно тупорила система, маєш бути такий як всі, ну і десять кредиток/кредитів, покірно башляти банкам комісії (бо треба робити як всі) бо так сказали. За це Ви отримаєте ну дуже тупорилий (сюди поставити будь-що) процес по оренді житла.



ПС, я не противник кредитів взагалі, я противник кредитів заради кредитів. "Щоби було" чи "так роблять всі і ти роби" - це все неправильно. Ну в США точно, маєш бути такий як всі, ну і десять кредиток/кредитів, покірно башляти банкам комісії (бо треба робити як всі) бо так сказали. За це Ви отримаєте ну дуже тупорилий (сюди поставити будь-що) процес по оренді житла.ПС, я не противник кредитів взагалі, я противник кредитів заради кредитів. "Щоби було" чи "так роблять всі і ти роби" - це все неправильно.



Дивно. У вас великий досвід

1) оренди в США?

2) кредитних карток і взагалі користування банками в США?



Якщо ні, то звідки про "тупорилий процес" або "комісії".



Як людина, яка має відношення до другого і мала до першого, а зараз можу порівняти це з Австрією, можу сказати, що

1) оренда в США на порядок краща для орендаря ніж наприклад у Австрії (де треба 3 місячний депозит, і де треба повідомляти за 3 місяці щодо виселення, або де є тєма з продажем меблів попередніми орендарями). Хоча звичайно в США набагато дорожче

2) жодних комісій платити за користування кредитними або поточними рахунками в США не треба (на відміну від Австрії, де за поточний рахунок з 2-го року башляти треба десь 80 євро на рік). Звичайно, можна за бажанням, але навіщо )



Щодо кредитного рейтингу, який є результатом використання кредитними картками зокрема, американський рейтинг дуже добре діє навіть на орендаторів у Австрії, де звичайно теж вимагають місцевий кредитний рейтинг при оренді. Дивно. У вас великий досвід1) оренди в США?2) кредитних карток і взагалі користування банками в США?Якщо ні, то звідки про "тупорилий процес" або "комісії".Як людина, яка має відношення до другого і мала до першого, а зараз можу порівняти це з Австрією, можу сказати, що1) оренда в США на порядок краща для орендаря ніж наприклад у Австрії (де треба 3 місячний депозит, і де треба повідомляти за 3 місяці щодо виселення, або де є тєма з продажем меблів попередніми орендарями). Хоча звичайно в США набагато дорожче2) жодних комісій платити за користування кредитними або поточними рахунками в США не треба (на відміну від Австрії, де за поточний рахунок з 2-го року башляти треба десь 80 євро на рік). Звичайно, можна за бажанням, але навіщо )Щодо кредитного рейтингу, який є результатом використання кредитними картками зокрема, американський рейтинг дуже добре діє навіть на орендаторів у Австрії, де звичайно теж вимагають місцевий кредитний рейтинг при оренді. adeges Повідомлень: 4570 З нами з: 14.03.06 Подякував: 430 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2461246224632464 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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