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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 гру, 2024 09:13
akurt написав:
Правильно! Правильно!
Так!
Вчити тупорилих і вчити жити!
Паралельно надійно ховати гроші, які придумали тупорилі. Це такі гидомирно-зелені, а зараз гидомирно-сині.
Ніхто нікого не вчить, треба приймати правду як є. Немає рожевих поні - є тупорила система оренди житла в США. За зелені - взагалі якось мимо. Я ж кажу, я не проти кредитів, але система де маєш брати кредити щоб було - тупорила. Просто треба бути обєктивними в судженнях.
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BIGor
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Додано: Чет 05 гру, 2024 09:26
BIGor написав: akurt написав:
Правильно! Правильно!
Так!
Вчити тупорилих і вчити жити!
Паралельно надійно ховати гроші, які придумали тупорилі. Це такі гидомирно-зелені, а зараз гидомирно-сині.
Ніхто нікого не вчить, треба приймати правду як є. Немає рожевих поні - є тупорила система оренди житла в США. За зелені - взагалі якось мимо. Я ж кажу, я не проти кредитів, але система де маєш брати кредити щоб було - тупорила. Просто треба бути обєктивними в судженнях.
Кредитну історію запитують інколи навіть при працевлаштуванні на роботу. Це найпростіший спосіб умовного скролінгу на порядність, хоч і субʼєктивний і не найліпший. Але найпростіший.
В Україні теж в банк навіть касиром чи консультом не влаштуватись з поганою кредитною історією, хоч це і не регламентовано Трудовим кодексом.
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mazurkevych
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Додано: Чет 05 гру, 2024 09:27
mazurkevych написав:
Нічого дивного з закредитованості в країнах з розвиненою економікою не має.
Давайте змоделюємо умовну ситуацію з приближеними до реальності цифрами:
- нерухомість коштує 100 000 долларів;
- вартість нерухомості дорівнює середній зарплаті за 10 років (120 місяців);
- відповідно середня зарплата буде 833 доллара;
- дохід домогосподарства дозволяє заощаджувати/інвестувати місячну середню зарплату;
- інфляція складає 4%;
- дохідність депозиту (після оподаткування) складає 2%;
- інвестиційна дохідність (чиста орендна ставка) складає 5%.
(грубо кажучи змодельовано економічну ситуацію в Центральній Європі, але пропорції в інших країнах приблизно схожі)
Щоб «наскирдувати» на власне житло треба мати 10 років заощаджень (в середньому по Європі за Євростатом), тож при 4% інфляції та 2% депозитній ставці ВЖЕ на 20% ці заощадження знеціняться. І якщо враховувати недоотриманий інвестиційний прибуток (чи сплату за аренду житла що винаймає родина - кому як), то ця цифра зросте до 70% (десять років по 5% + десять років інфляції по 4% - компенсація по депозиту десять років по 2%). І це якщо ціни будуть стабільні.
А кредит 4%, і це не 40%, а менше, бо кредит буде нараховуватись на залишок заборгованості, а не на всю суму всі десять років. Але навіть при кредиті в 40% на десять років - в цьому є профіт все-рівно. І навіть в кредиті з ефективною ставкою 7-8% профіт теж буде, в порівнянням зі скирдуванням грошей в банку…
В більш розвинених економіках так само, хіба що не факт що навіть 2% банк дасть дохідність.
Так, ця модель призвела до падіння ринку нерухомості в США в 2008 році, але і зараз вона актуальна.
Дуже багато грошей «на руках» в розвинених країнах, яких просто нікуди інвестувати, тим більше коли це посилюється стимуляціями урядів та ФРС додатковою емісією. Немає сенсу робити заощадження, бо економіка вже досягла межі і не росте (Німеччина вже років 8 певно), тож підприємства не стоять в чергах за кредитами, тож ставки по депозитам близькі до 0%.
Тому і крипта і перегрітий фондовий ринок, як утіль для надлишкових грошей.
Тому і є сенс в кредитуванні, а не в заощадженнях.
Цікаво, якщо "так вигідно" біжати брати іпотеку в Західній частині ЄС (висока інфляція, низькі депозити, цешеві кредити) - то чому вони всі поголовно сидять в оренді?
Ну і вже я рахував тут, іпотека не дуже то і вигідна виходить, дані по Польщі.
Оренда 3000 зл. міс, іпотечний платіж за те самае житло більше 6000 місяц. (плюс сюди треба додати що треба витратити внесок що складає біля 1/5 нерухомості і який у випадку оренди міг приносити додатковий дохід).
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BIGor
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Додано: Чет 05 гру, 2024 09:45
Пане mazurkevych! Дякую! Дуже приємно, що ви в нас є.
З приводу питання пана BIGor, чому всі сидять в оренді?
Не всі.
Просто причини різні. Тому що плани різні.
Приклад з Німеччини від наших людей:
- та нерухомість, яка їм підходить, за їх словами вартує 500 000 євро («А на меньшее я не согласен !» - прямо слова з пісні). На мою думку це наглість - бо середня ціна нерухомості в Європі близько 300 000€. Але апетити саме такі. Вони порахували, що якщо візьмуть цю нерухомість в іпотеку на 30 років, то щомісячний платіж буде близько 3000€. А зараз орендують майже таку саме 3к квартиру за 1300€. То типу «Ми молоді, любимо мандрувати, то навіщо нам привʼязуватися до якогось фундаменту?»
Приклад із США від наших людей. Зараз орендують приватний будинок в San Jose (CA) за 3500$ на місяць. Але жінці «світить» працевлаштування на роботу лікарем в іншому штаті. А це вже зовсім інший рівень життя та перспектив. То навіщо їм купувати щось, якщо орієнтовно в квітні переїдуть мабуть в Чикаго?
А ось там вже… вже озвучують плани купівлі будинка у власність…
Я на гілці про інвестиції навів інший свіжий приклад: люди за готівку, а не в кредит купили житло у Великій Британії.
«- А что так можно было?????»
Можна…
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akurt
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Додано: Чет 05 гру, 2024 09:54
mazurkevych написав:
Кредитну історію запитують інколи навіть при працевлаштуванні на роботу. Це найпростіший спосіб умовного скролінгу на порядність
, хоч і субʼєктивний і не найліпший.
Ви зробили мій день! За такої системи умовний вбивця після відсидки оформивши 5-10 кредитних карток і працюючий в охороні на 2000 дол., буде порядніший ніж якийсь дантист отримуючий 50 кує місяць і який не користується кредитками. Це просто шедевральна система!
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BIGor
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Додано: Чет 05 гру, 2024 09:59
akurt написав:
Не всі.
Просто причини різні. Тому що плани різні.
Діло не планах, іпотеку можна перепродати.
1. Немає можливості взяти своє - низькі доходи.
2. Невигідно.
Саме тому чим розвиненіша країна - тим менше нерухомості у власності фізичних осіб. Максимум я памятаю в Болгарії, мінімум - Швейцарія, Австрія і Німеччина.
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BIGor
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Додано: Чет 05 гру, 2024 10:42
Так, була статистика по Європі про те, що найбільша кількість нерухомості у власності - як не дивно - в таких країнах як Угорщина, Румунія та Болгарія - до 98% житлового фонду у власності.
Але експерти це пояснювали іншим: в цих країнах після повалення комуністичних режимів були найпростіші методи приватизації житла.
В США логіка інша: людина мешкає там, де є робота.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 11:09
BIGor написав: akurt написав:
Банк запитує кредитний рейтинг просто для того, щоби подивитися, чи не сидить людина по самі вуха в боргах.
За кордоном то зовсім інше, то цифра, яка будь-кому да першим запитом дає інформацію про людину: порядна, чи не порядна, можна довіряти чи не можна довіряти, сумлінно відноситься до обовʼязків чи ні.
Ну в США точно тупорила система
, маєш бути такий як всі, ну і десять кредиток/кредитів, покірно башляти банкам комісії (бо треба робити як всі) бо так сказали. За це Ви отримаєте ну дуже тупорилий (сюди поставити будь-що) процес по оренді житла.
ПС, я не противник кредитів взагалі, я противник кредитів заради кредитів. "Щоби було" чи "так роблять всі і ти роби" - це все неправильно.
Дивно. У вас великий досвід
1) оренди в США?
2) кредитних карток і взагалі користування банками в США?
Якщо ні, то звідки про "тупорилий процес" або "комісії".
Як людина, яка має відношення до другого і мала до першого, а зараз можу порівняти це з Австрією, можу сказати, що
1) оренда в США на порядок краща для орендаря ніж наприклад у Австрії (де треба 3 місячний депозит, і де треба повідомляти за 3 місяці щодо виселення, або де є тєма з продажем меблів попередніми орендарями). Хоча звичайно в США набагато дорожче
2) жодних комісій платити за користування кредитними або поточними рахунками в США не треба (на відміну від Австрії, де за поточний рахунок з 2-го року башляти треба десь 80 євро на рік). Звичайно, можна за бажанням, але навіщо )
Щодо кредитного рейтингу, який є результатом використання кредитними картками зокрема, американський рейтинг дуже добре діє навіть на орендаторів у Австрії, де звичайно теж вимагають місцевий кредитний рейтинг при оренді.
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adeges
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Додано: Чет 05 гру, 2024 12:18
Моя позиція така: якщо не можеш змінити правила, то навіть якщо вони не подобаються, то треба грати по цих правилах і шукати "дірки" в них.
В Україні, наприклад, розкачаний кредитний ліміт тепер генерує "гроші з повітря" за рахунок покупки ОВДП.
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Додано: Чет 05 гру, 2024 12:42
adeges написав:
Дивно. У вас великий досвід
1) оренди в США?
2) кредитних карток і взагалі користування банками в США?
Якщо ні, то звідки про "тупорилий процес" або "комісії".
Вживати героїн - це добре чи пагано? Щоб оцінити що вживати героїн некористно - треба обов'язково спробувати? Чи люди які вживають героїн правильно оцінюють його користність?
Мій висновок з перегляду відео вище.
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