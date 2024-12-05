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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2462246324642465
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 14:06

Re: Еміграція, заробітчанство

Вже третій знайомий звалив на окуповані території. В Україні працював в СНС, потім оформив інвалідну пенсію і пішов працювати в охоронну фірму.
А вже кілька тижнів в Токмаку пожежником. Єдине, що знаю - там дали квартиру, а тут жив з батьками і бабусею...
Дюрі-бачі
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