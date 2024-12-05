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#<1 ... 2462246324642465 Додано: Чет 05 гру, 2024 14:06 Re: Еміграція, заробітчанство Вже третій знайомий звалив на окуповані території. В Україні працював в СНС, потім оформив інвалідну пенсію і пішов працювати в охоронну фірму.

А вже кілька тижнів в Токмаку пожежником. Єдине, що знаю - там дали квартиру, а тут жив з батьками і бабусею... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4268 З нами з: 29.07.22 Подякував: 742 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 гру, 2024 15:35 BIGor написав: adeges написав: Дивно. У вас великий досвід

1) оренди в США?

2) кредитних карток і взагалі користування банками в США?



Якщо ні, то звідки про "тупорилий процес" або "комісії". Дивно. У вас великий досвід1) оренди в США?2) кредитних карток і взагалі користування банками в США?Якщо ні, то звідки про "тупорилий процес" або "комісії".



Вживати героїн - це добре чи пагано? Щоб оцінити що вживати героїн некористно - треба обов'язково спробувати? Чи люди які вживають героїн правильно оцінюють його користність?



Мій висновок з перегляду відео вище. Вживати героїн - це добре чи пагано? Щоб оцінити що вживати героїн некористно - треба обов'язково спробувати? Чи люди які вживають героїн правильно оцінюють його користність?Мій висновок з перегляду відео вище.



Вибачте, покладатись на одне відео для формування думки про щось нагадує про Каррузо у виконанні Мойши Вибачте, покладатись на одне відео для формування думки про щось нагадує про Каррузо у виконанні Мойши adeges Повідомлень: 4571 З нами з: 14.03.06 Подякував: 430 раз. Подякували: 1052 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 гру, 2024 15:43 Дюрі-бачі написав: Вже третій знайомий звалив на окуповані території. В Україні працював в СНС, потім оформив інвалідну пенсію і пішов працювати в охоронну фірму.

А вже кілька тижнів в Токмаку пожежником. Єдине, що знаю - там дали квартиру, а тут жив з батьками і бабусею... Вже третій знайомий звалив на окуповані території. В Україні працював в СНС, потім оформив інвалідну пенсію і пішов працювати в охоронну фірму.А вже кілька тижнів в Токмаку пожежником. Єдине, що знаю - там дали квартиру, а тут жив з батьками і бабусею...

Прямо як в пісні:

«Дан приказ ему на запад,

Ей - в другую сторону…»

Легке враження, що бідні та не влаштовані в житті рухаються саме в згаданому Дюрі-бачі напрямку.

Це я так подумав, повертаючись з прогулянки біля водоспаду Дюден на сході Анталії в центр міста: я їду в другому ряду, а в третьому величезне біленьке новеньке BMW на українських номерах серії АА…



P.S. Щойно дзвонили мені торгівці з ринку на Анголенко в Запоріжжі. Там активно обговорюють новину про те, що буцім-то українці завезли в Туреччину 600 мільйонів (!) готівкових фальшивих доларів, то чи правда і чи правда, що їми розтоплюють каміни.

Ну я висловив припущення, що українці - люди кмітливі та мають і більше долЯрів під грушею, але це вже занадто…

Правда, приватні банки в Туреччині дійсно не приймають долари старого зразка (без синьої смужки ). Але державні банки приймають.

Але здається такі долари ще влітку в Україні приймали з обережністю…

Важкі часи… Прямо як в пісні:«Дан приказ ему на запад,Ей - в другую сторону…»Легке враження, що бідні та не влаштовані в житті рухаються саме в згаданому Дюрі-бачі напрямку.Це я так подумав, повертаючись з прогулянки біля водоспаду Дюден на сході Анталії в центр міста: я їду в другому ряду, а в третьому величезне біленьке новеньке BMW на українських номерах серії АА…P.S. Щойно дзвонили мені торгівці з ринку на Анголенко в Запоріжжі. Там активно обговорюють новину про те, що буцім-то українці завезли в Туреччину 600 мільйонів (!) готівкових фальшивих доларів, то чи правда і чи правда, що їми розтоплюють каміни.Ну я висловив припущення, що українці - люди кмітливі та мають і більше долЯрів під грушею, але це вже занадто…Правда, приватні банки в Туреччині дійсно не приймають долари старого зразка (без синьої смужки ). Але державні банки приймають.Але здається такі долари ще влітку в Україні приймали з обережністю…Важкі часи… Востаннє редагувалось akurt в Чет 05 гру, 2024 15:50, всього редагувалось 2 разів. akurt

Повідомлень: 10338 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3822 раз. Подякували: 1340 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 гру, 2024 15:44 Дюрі-бачі написав: Вже третій знайомий звалив на окуповані території. В Україні працював в СНС, потім оформив інвалідну пенсію і пішов працювати в охоронну фірму.

А вже кілька тижнів в Токмаку пожежником. Єдине, що знаю - там дали квартиру, а тут жив з батьками і бабусею... Вже третій знайомий звалив на окуповані території. В Україні працював в СНС, потім оформив інвалідну пенсію і пішов працювати в охоронну фірму.А вже кілька тижнів в Токмаку пожежником. Єдине, що знаю - там дали квартиру, а тут жив з батьками і бабусею...

в усі часи були люди, які йшли працювати на окупантів - гроші, житло. поваги немає, но то таке.



але мають зрозуміти, що коли окупантів виженуть - то не треба питати "а мене за що?". так, відразу відповідаю, що буває таке, що окупанти надовго - але тоді напевне має сенс їхати з окупованих територій взагалі.



дивні люди, гадаю невдахи по життю - а тут є шанс начебто піднятися, примарний шанс. знаю один випадок - з батьками міг спілкуватися, лише коли вони приїздили в Бєлгород. й на похорон батьків теж не зможе приїхати



й дивно, що у вас таке коло спілкування... в усі часи були люди, які йшли працювати на окупантів - гроші, житло. поваги немає, но то таке.але мають зрозуміти, що коли окупантів виженуть - то не треба питати "а мене за що?". так, відразу відповідаю, що буває таке, що окупанти надовго - але тоді напевне має сенс їхати з окупованих територій взагалі.дивні люди, гадаю невдахи по життю - а тут є шанс начебто піднятися, примарний шанс. знаю один випадок - з батьками міг спілкуватися, лише коли вони приїздили в Бєлгород. й на похорон батьків теж не зможе приїхатий дивно, що у вас таке коло спілкування... Shaman

Повідомлень: 7491 З нами з: 29.09.19 Подякував: 695 раз. Подякували: 1546 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 гру, 2024 15:55 adeges написав: BIGor написав: adeges написав: Дивно. У вас великий досвід

1) оренди в США?

2) кредитних карток і взагалі користування банками в США?



Якщо ні, то звідки про "тупорилий процес" або "комісії". Дивно. У вас великий досвід1) оренди в США?2) кредитних карток і взагалі користування банками в США?Якщо ні, то звідки про "тупорилий процес" або "комісії".



Вживати героїн - це добре чи пагано? Щоб оцінити що вживати героїн некористно - треба обов'язково спробувати? Чи люди які вживають героїн правильно оцінюють його користність?



Мій висновок з перегляду відео вище. Вживати героїн - це добре чи пагано? Щоб оцінити що вживати героїн некористно - треба обов'язково спробувати? Чи люди які вживають героїн правильно оцінюють його користність?Мій висновок з перегляду відео вище.



Вибачте, покладатись на одне відео для формування думки про щось нагадує про Каррузо у виконанні Мойши Вибачте, покладатись на одне відео для формування думки про щось нагадує про Каррузо у виконанні Мойши

У Вас дуже чітка аргументація У Вас дуже чітка аргументація BIGor

Повідомлень: 9657 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1380 раз. Подякували: 1794 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 гру, 2024 15:55 Shaman написав: Дюрі-бачі написав: Вже третій знайомий звалив на окуповані території. В Україні працював в СНС, потім оформив інвалідну пенсію і пішов працювати в охоронну фірму.

А вже кілька тижнів в Токмаку пожежником. Єдине, що знаю - там дали квартиру, а тут жив з батьками і бабусею... Вже третій знайомий звалив на окуповані території. В Україні працював в СНС, потім оформив інвалідну пенсію і пішов працювати в охоронну фірму.А вже кілька тижнів в Токмаку пожежником. Єдине, що знаю - там дали квартиру, а тут жив з батьками і бабусею...

в усі часи були люди, які йшли працювати на окупантів - гроші, житло. поваги немає, но то таке.



але мають зрозуміти, що коли окупантів виженуть - то не треба питати "а мене за що?". так, відразу відповідаю, що буває таке, що окупанти надовго - але тоді напевне має сенс їхати з окупованих територій взагалі.



дивні люди, гадаю невдахи по життю - а тут є шанс начебто піднятися, примарний шанс. знаю один випадок - з батьками міг спілкуватися, лише коли вони приїздили в Бєлгород. й на похорон батьків теж не зможе приїхати



й дивно, що у вас таке коло спілкування... в усі часи були люди, які йшли працювати на окупантів - гроші, житло. поваги немає, но то таке.але мають зрозуміти, що коли окупантів виженуть - то не треба питати "а мене за що?". так, відразу відповідаю, що буває таке, що окупанти надовго - але тоді напевне має сенс їхати з окупованих територій взагалі.дивні люди, гадаю невдахи по життю - а тут є шанс начебто піднятися, примарний шанс. знаю один випадок - з батьками міг спілкуватися, лише коли вони приїздили в Бєлгород. й на похорон батьків теж не зможе приїхатий дивно, що у вас таке коло спілкування...

Шаман - а если оккупантов не выженуть, а сука расея там навсегда(на побережье азова), и развала её очередным "ельциным" ждать куйзнаскоко??? И Немцова или Новодворскую они никогда не поставят царьком, та даже какого то "яшина карамурзового", иначе бы ещё Кириенко стал презом в 2000х.

Партнёры её разваливать не хотят, их всё устраивает

Даже рублю не дают рухнуть как реджеповской лире Шаман - а если оккупантов не выженуть, а сука расея там навсегда(на побережье азова), и развала её очередным "ельциным" ждать куйзнаскоко??? И Немцова или Новодворскую они никогда не поставят царьком, та даже какого то "яшина карамурзового", иначе бы ещё Кириенко стал презом в 2000х.Партнёры её разваливать не хотят, их всё устраиваетДаже рублю не дают рухнуть как реджеповской лире Востаннє редагувалось барабашов в Чет 05 гру, 2024 15:57, всього редагувалось 1 раз. барабашов Повідомлень: 4583 З нами з: 16.06.15 Подякував: 285 раз. Подякували: 358 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 гру, 2024 15:55 Пане Shaman’e, маєте рацію.

Розумні люди роблять інакше.

Зараз намагаюся звʼязатися із знайомим турком - він власник СТО в Анталії, дуже порядна людина, його СТО ремонтує всі автівки українців. Сам дуже добре говорить англійською.

Одружений на нашій пані з Івано-Франківська.

Вчора раптом почав надсилати фото з UK.

Ось це цікаво! akurt

Повідомлень: 10338 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3822 раз. Подякували: 1340 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 гру, 2024 16:02 Дюрі-бачі написав: Вже третій знайомий звалив на окуповані території. В Україні працював в СНС, потім оформив інвалідну пенсію і пішов працювати в охоронну фірму.

А вже кілька тижнів в Токмаку пожежником. Єдине, що знаю - там дали квартиру, а тут жив з батьками і бабусею... Вже третій знайомий звалив на окуповані території. В Україні працював в СНС, потім оформив інвалідну пенсію і пішов працювати в охоронну фірму.А вже кілька тижнів в Токмаку пожежником. Єдине, що знаю - там дали квартиру, а тут жив з батьками і бабусею...

З тою інвалідністью що той чувак зробив - відкритий весь світ - ЄС, США, прости господи хоч Канада.... ні люди обирають болота де до сих пір ходять в ями і деревянні хати - масове явище. З тою інвалідністью що той чувак зробив - відкритий весь світ - ЄС, США, прости господи хоч Канада.... ні люди обирають болота де до сих пір ходять в ями і деревянні хати - масове явище. BIGor

Повідомлень: 9657 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1380 раз. Подякували: 1794 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 гру, 2024 16:13 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: й дивно, що у вас таке коло спілкування... й дивно, що у вас таке коло спілкування...

Яке вже є. Якщо брати десь три сотні знайомих, то з них 70% вже емігрувало: 10% до початку активної фази війни, 20% з початком (переважно жінки) і 40% починаючи із осені 2023 (переважно чоловіки). Ще десь 25% відсотків хоче емігрувати одразу після відкриття кордонів. Яке вже є. Якщо брати десь три сотні знайомих, то з них 70% вже емігрувало: 10% до початку активної фази війни, 20% з початком (переважно жінки) і 40% починаючи із осені 2023 (переважно чоловіки). Ще десь 25% відсотків хоче емігрувати одразу після відкриття кордонів. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4268 З нами з: 29.07.22 Подякував: 742 раз. Подякували: 523 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2462246324642465 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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