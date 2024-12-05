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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 05 гру, 2024 18:13
Дюрі-бачі написав: Кочевник написав:
МінЄд недопрацьовує.
Наша влада взагалі робить все, щоб українці емігрували. Навіть сертифікати на зруйноване житло, які давали в 2022, вже не дають і ВПО позбавляють навіть тих нещасних 2 тис...
Їх позбавило тих двох тисяч,, щоб. Було чим платити ЗП контактним ДПСУшникам яких зараз набирають для охорони західного кордону. 😏
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Bolt
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Додано: Чет 05 гру, 2024 20:59
Bolt написав: Дюрі-бачі написав: Кочевник написав:
МінЄд недопрацьовує.
Наша влада взагалі робить все, щоб українці емігрували. Навіть сертифікати на зруйноване житло, які давали в 2022, вже не дають і ВПО позбавляють навіть тих нещасних 2 тис...
Їх позбавило тих двох тисяч,, щоб. Було чим платити ЗП контактним ДПСУшникам яких зараз набирають для охорони західного кордону. 😏
Щоби виплатити вовіну тисячу для всіх кретинів.
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