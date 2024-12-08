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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2463246424652466
Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 18:13

  Дюрі-бачі написав:
  Кочевник написав:МінЄд недопрацьовує.

Наша влада взагалі робить все, щоб українці емігрували. Навіть сертифікати на зруйноване житло, які давали в 2022, вже не дають і ВПО позбавляють навіть тих нещасних 2 тис...

Їх позбавило тих двох тисяч,, щоб. Було чим платити ЗП контактним ДПСУшникам яких зараз набирають для охорони західного кордону. 😏
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 гру, 2024 20:59

  Bolt написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Кочевник написав:МінЄд недопрацьовує.

Наша влада взагалі робить все, щоб українці емігрували. Навіть сертифікати на зруйноване житло, які давали в 2022, вже не дають і ВПО позбавляють навіть тих нещасних 2 тис...

Їх позбавило тих двох тисяч,, щоб. Було чим платити ЗП контактним ДПСУшникам яких зараз набирають для охорони західного кордону. 😏

Щоби виплатити вовіну тисячу для всіх кретинів.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 гру, 2024 14:05

Хм… чи можна зараз ще виїхати в США за Програмою U4U?

Діалог відбувся вчора.
Тут що цікаво: людина раніше більш ніж класно стояла на ногах в Україні. Почитаєте, який був прибуток.
Думав, що то навічно.
Потім виїхав в Європу.
І знову думав, що то класно і то навічно.
І раптом «клюнув в попу смажений когут…» (слова із революційної пісні).

Читаємо (без редагування):
Він: Є дуже важливе питання, у вас є знайомі які отримали U4U, особливо недавно?
Я: одні виїхали в червні, вже працюють за фахом. Інші чекають на лист узгодження: сподіваються через тиждень вилетіти через Стамбул на Сан Францисько…
Він: Довго процес підтведження займав для них?
Я: Як правило 1 місяць.
Він: Бо мені ось тут люди говорять, що більш ніж пів року чекають підвердження… А не чули про такі випадки що довго хтось не міг отримати?
Я: Місяць…
Він: Дякую за інфо. Мене тут релокувати хочуть з Європи в Канаду, а я в Канаду не хочу, кажу що в мене там родичів немає…
Я: А чого ж це ти не хочеш в Канаду? Друга за розвитком країна світу…
Він: Вищі податки, значно нижчі зп, менше крутих вакансій, гірший клімат… Хочу в США, поїхати в Канаду щоб потім переізджати в США - таке собі… Я тягнув, бо тільки контракт на житло тоді підписав. А зараз мені вже терміни поставили, що до кінця наступного року офіс в Європі закриють...
Я: В тебе як не дивно все якось в @свинячий голос@ получається - я тебе роками умовляв виїхати, не слухав…
Він: Я в Україні з однієі зп 9к$ відкладав, а в Європі і 5 не відкладаю… В Україні податками платив 6,5 відсотків, а тут 43-50… по грошах було добре, але… Але в часі програв направду…
я і подумав що я б краще в США платив 40 ніж в Європі…

Ось так буває…
akurt
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  #<1 ... 2463246424652466
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