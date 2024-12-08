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#<1 ... 2463246424652466 Додано: Чет 05 гру, 2024 18:13 Дюрі-бачі написав: Кочевник написав: МінЄд недопрацьовує. МінЄд недопрацьовує.

Наша влада взагалі робить все, щоб українці емігрували. Навіть сертифікати на зруйноване житло, які давали в 2022, вже не дають і ВПО позбавляють навіть тих нещасних 2 тис... Наша влада взагалі робить все, щоб українці емігрували. Навіть сертифікати на зруйноване житло, які давали в 2022, вже не дають і ВПО позбавляють навіть тих нещасних 2 тис...

Їх позбавило тих двох тисяч,, щоб. Було чим платити ЗП контактним ДПСУшникам яких зараз набирають для охорони західного кордону. 😏 Їх позбавило тих двох тисяч,, щоб. Було чим платити ЗП контактним ДПСУшникам яких зараз набирають для охорони західного кордону. 😏 Bolt Повідомлень: 3236 З нами з: 09.11.17 Подякував: 20 раз. Подякували: 242 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 05 гру, 2024 20:59 Bolt написав: Дюрі-бачі написав: Кочевник написав: МінЄд недопрацьовує. МінЄд недопрацьовує.

Наша влада взагалі робить все, щоб українці емігрували. Навіть сертифікати на зруйноване житло, які давали в 2022, вже не дають і ВПО позбавляють навіть тих нещасних 2 тис... Наша влада взагалі робить все, щоб українці емігрували. Навіть сертифікати на зруйноване житло, які давали в 2022, вже не дають і ВПО позбавляють навіть тих нещасних 2 тис...

Їх позбавило тих двох тисяч,, щоб. Було чим платити ЗП контактним ДПСУшникам яких зараз набирають для охорони західного кордону. 😏 Їх позбавило тих двох тисяч,, щоб. Було чим платити ЗП контактним ДПСУшникам яких зараз набирають для охорони західного кордону. 😏

Щоби виплатити вовіну тисячу для всіх кретинів. Щоби виплатити вовіну тисячу для всіх кретинів. Кочевник Повідомлень: 2440 З нами з: 16.02.17 Подякував: 394 раз. Подякували: 182 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 08 гру, 2024 14:05 Хм… чи можна зараз ще виїхати в США за Програмою U4U?



Діалог відбувся вчора.

Тут що цікаво: людина раніше більш ніж класно стояла на ногах в Україні.

Думав, що то навічно.

Потім виїхав в Європу.

І знову думав, що то класно і то навічно.

І раптом «клюнув в попу смажений когут…» (слова із революційної пісні).



Читаємо (без редагування):

Він: Є дуже важливе питання, у вас є знайомі які отримали U4U, особливо недавно?

Я: Одні виїхали в червні, вже працюють за фахом. Інші чекають на лист узгодження: сподіваються через тиждень вилетіти через Стамбул на Сан Францисько…

Він: Довго процес підтведження займав для них?

Я: Як правило 1 місяць.

Він: Я в Україні з однієі зп 9к$ відкладав, а в Європі і 5 не відкладаю… В Україні податками платив 6,5 відсотків, а тут 43-50… по грошах було добре, але… Але в часі програв направду…

я і подумав що я б краще в США платив 40 ніж в Європі…



Ось так буває… akurt

Повідомлень: 10347 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3824 раз. Подякували: 1341 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 00:10 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Він: Я в Україні з однієі зп 9к$ відкладав, а в Європі і 5 не відкладаю… В Україні податками платив 6,5 відсотків, а тут 43-50… по грошах було добре, але… Але в часі програв направду… Він: Я в Україні з однієі зп 9к$ відкладав, а в Європі і 5 не відкладаю… В Україні податками платив 6,5 відсотків, а тут 43-50… по грошах було добре, але… Але в часі програв направду…

Ну тут дуже вузьколобе у товариша мислення, за 6,5% податків в Україні він би отримав на старості літ в кращому випадку пенсію в 70 доларів США (навіть Флайман на ці гроші не протягне). На пенсію з податків в ЄС в 43-50% він на старості буде не вилазити з курортів Туреччини - це вже від країни ЄС залежить, але якщо дохід біля 10 кусків - пенсія буде ну дуже велика! Ну тут дуже вузьколобе у товариша мислення, за 6,5% податків в Україні він би отримав на старості літ в кращому випадку пенсію в(навіть Флайман на ці гроші не протягне). На пенсію з податків в ЄС в 43-50% він на старості буде не вилазити з курортів Туреччини - це вже від країни ЄС залежить, але якщо дохід біля 10 кусків - пенсія буде ну дуже велика! BIGor

Повідомлень: 9660 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1381 раз. Подякували: 1795 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 07:10 Вузьколобе-не вузьколобе, а вчора він провів перемовини з питання оформлення документів на виїзд в США за Програмою U4U.

Чим закінчилося - я ще не питав.



Мені здалося, що спільноті буде цікаво дізнатися про оподаткування в Польщі доходів нашої людини.

Щось в нього ейфорія пройшла. akurt

Повідомлень: 10347 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3824 раз. Подякували: 1341 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2463246424652466 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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