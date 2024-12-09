Додано: Нед 08 гру, 2024 14:05

Хм… чи можна зараз ще виїхати в США за Програмою U4U?



Діалог відбувся вчора.

Тут що цікаво: людина раніше більш ніж класно стояла на ногах в Україні.

Думав, що то навічно.

Потім виїхав в Європу.

І знову думав, що то класно і то навічно.

І раптом «клюнув в попу смажений когут…» (слова із революційної пісні).



Читаємо (без редагування):

Він: Є дуже важливе питання, у вас є знайомі які отримали U4U, особливо недавно?

Я: Одні виїхали в червні, вже працюють за фахом. Інші чекають на лист узгодження: сподіваються через тиждень вилетіти через Стамбул на Сан Францисько…

Він: Довго процес підтведження займав для них?

Я: Як правило 1 місяць.

Він: Я в Україні з однієі зп 9к$ відкладав, а в Європі і 5 не відкладаю… В Україні податками платив 6,5 відсотків, а тут 43-50… по грошах було добре, але… Але в часі програв направду…

я і подумав що я б краще в США платив 40 ніж в Європі…



Ось так буває…