Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2464246524662467 Додано: Пон 09 гру, 2024 09:54 akurt написав: Він мені сказав, що податки складають 43..50%. Він мені сказав, що податки складають 43..50%.

Це UoP, але якось туголомно порівнювати ставку українського ФОП 3-ї групи з UoP (найманий працівник). Це UoP, але якось туголомно порівнювати ставку українського ФОП 3-ї групи з UoP (найманий працівник). BIGor

Повідомлень: 9662 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1381 раз. Подякували: 1795 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 10:21 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: А що то за абмахнунг? Якийсь штраф за піратство чи що? А що то за абмахнунг? Якийсь штраф за піратство чи що?

Йому прийшло за те, що мала дивилась аніме онлайн на піратському сайті. І там 2 варіанти: добровільно заплатити, або судитись. Судитись, навіть якщо виграєш, буде дорожче. Йому прийшло за те, що мала дивилась аніме онлайн на піратському сайті. І там 2 варіанти: добровільно заплатити, або судитись. Судитись, навіть якщо виграєш, буде дорожче. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4280 З нами з: 29.07.22 Подякував: 742 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 10:26 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: якось туголомно якось туголомно



Дуже дивно що чувак в якого є голова заробляти таку космічну 'невидуману' цифру наплів про саме велике оподаткування до якого він не контаче, якщо працював на замовника. Зажав скільки там 15% за краще життя і вирішив поїхати в сша де якщо ти не працюєш то не маєш ні медицини, з будинку вижинуть іпотека там то дорожще, нуль на дітей та допомаги дружині. Замість того щоб за 2 роки назбирати (вже можна було) на будинок, та на такі гроші бути королем! такого місця як краків.



плюсом до того ще 50% - яка аж ніразу не видумана цифра.



Дюрі-бачі написав: на піратському сайті на піратському сайті

Прикол, не для нас сценарій. потрібно підключати впн прямо на роутер глобально Дуже дивно що чувак в якого є голова заробляти таку космічну 'невидуману' цифру наплів про саме велике оподаткування до якого він не контаче, якщо працював на замовника. Зажав скільки там 15% за краще життя і вирішив поїхати в сша де якщо ти не працюєш то не маєш ні медицини, з будинку вижинуть іпотека там то дорожще, нуль на дітей та допомаги дружині. Замість того щоб за 2 роки назбирати (вже можна було) на будинок, та на такі гроші бути королем! такого місця як краків.плюсом до того ще 50% - яка аж ніразу не видумана цифра.Прикол, не для нас сценарій. потрібно підключати впн прямо на роутер глобально BeneFuckTor Повідомлень: 238 З нами з: 21.11.19 Подякував: 231 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 10:33 Re: Еміграція, заробітчанство BeneFuckTor написав: Прикол, не для нас сценарій. потрібно підключати впн прямо на роутер глобально Прикол, не для нас сценарій. потрібно підключати впн прямо на роутер глобально

Та на роутері давно все підключено хоча б банально тому, що оплачене легальне Мегого не працює без VPN. А вона десь за межами дому через мобільний інтернет полізла дивитись... Та на роутері давно все підключено хоча б банально тому, що оплачене легальне Мегого не працює без VPN. А вона десь за межами дому через мобільний інтернет полізла дивитись... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4280 З нами з: 29.07.22 Подякував: 742 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 10:47 BIGor написав: akurt написав: Він мені сказав, що податки складають 43..50%. Він мені сказав, що податки складають 43..50%.

Це UoP, але якось туголомно порівнювати ставку українського ФОП 3-ї групи з UoP (найманий працівник). Це UoP, але якось туголомно порівнювати ставку українського ФОП 3-ї групи з UoP (найманий працівник).

Ну а чого «туголомно»?

Давайте роздивимося ситуацію:

- ти мешкаєш в Украіні та працюєш на роботодавця із Канади або із США. Тобі заходять гроші у вигляді доларів на картку ПриватБанку, а ПриватБанк із конвертує в гривню за курсом купівлі. Ти з цих грошей - я можу помилятися - я ж не ФОП - платиш податків (5+1,5)%. Разом 6,5%. Від тих грошей, що залишилося (а це було орієнтовно 8 000$) сплачуєш благодійний внесок орендодавцю за те, що той дозволив орендувати 3-к квартиру за 24 000 гривень. Ще частину витрачаєш на а) прикраси для дівчини; б) купівлю ОВДП; в) інші дурниці.

- в один прекрасний день тобі хочеться волі та свободи і ти вже живеш в Європі, чистій та красивій. Спочатку зароблені тобою гроші так в надходять в Україну, з них 6,5.% сплачено податків, а рештою ти карткою українського банку сплачуєш свої витрати на Лосося норвезького та устриці в Carrefour.

- пройшов ту чи іншу легалізацію в країні перебування, та починаєш рахувати: оренда квартир 1500$ покривається бонусом від роботодавця за те, що ти став працювати НЕ в Україні.

- все добре, але щось «не так»: грошей в кишені залишається на 43…50% менше, ніж в Україні було.

Тут і виникає питання порівняння.

Здається все логічно…

Тому і порівнює.



Я правда, погоджуюсь з тим, що:

а) колись же треба кидати дурнувате бажання не платити податки.

б) за те, що ти отримав іншу якість життя треба платити. А якже? Треба платити… Ну а чого «туголомно»?Давайте роздивимося ситуацію:- ти мешкаєш в Украіні та працюєш на роботодавця із Канади або із США. Тобі заходять гроші у вигляді доларів на картку ПриватБанку, а ПриватБанк із конвертує в гривню за курсом купівлі. Ти з цих грошей - я можу помилятися - я ж не ФОП - платиш податків (5+1,5)%. Разом 6,5%. Від тих грошей, що залишилося (а це було орієнтовно 8 000$) сплачуєш благодійний внесок орендодавцю за те, що той дозволив орендувати 3-к квартиру за 24 000 гривень. Ще частину витрачаєш на а) прикраси для дівчини; б) купівлю ОВДП; в) інші дурниці.- в один прекрасний день тобі хочеться волі та свободи і ти вже живеш в Європі, чистій та красивій. Спочатку зароблені тобою гроші так в надходять в Україну, з них 6,5.% сплачено податків, а рештою ти карткою українського банку сплачуєш свої витрати на Лосося норвезького та устриці в Carrefour.- пройшов ту чи іншу легалізацію в країні перебування, та починаєш рахувати: оренда квартир 1500$ покривається бонусом від роботодавця за те, що ти став працювати НЕ в Україні.- все добре, але щось «не так»: грошей в кишені залишається на 43…50% менше, ніж в Україні було.Тут і виникає питання порівняння.Здається все логічно…Тому і порівнює.Я правда, погоджуюсь з тим, що:а) колись же треба кидати дурнувате бажання не платити податки.б) за те, що ти отримав іншу якість життя треба платити. А якже? Треба платити… akurt

Повідомлень: 10351 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3824 раз. Подякували: 1341 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 10:59 BeneFuckTor написав: …за краще життя і вирішив поїхати в сша де якщо ти не працюєш то не маєш ні медицини, з будинку вижинуть іпотека там то дорожще, нуль на дітей та допомаги дружині. …за краще життя і вирішив поїхати в сша де якщо ти не працюєш то не маєш ні медицини, з будинку вижинуть іпотека там то дорожще, нуль на дітей та допомаги дружині.

Цікаві справедливі роздуми. Але там ключова фраза «якщо ти не працюєш».

А якщо ти працюєш на того роботодавця вже років 5? То піраміда такої думки падає…



Я вже писав десь три тижня тому: наша людина жила тихо та спокійно з 2020 року в Анталії (Туреччина), орендувала квартиру в дуже пристойному ЖК з видом на Таврські гори та плавальний басейн. Приймала в гості дівчат з України.

А це ось взяла та виїхала з місяць тому в Канаду саме в ту країну, де роботодавець багато років і був.

Є правда, дві неприємності:

- в Анталії за оренду квартири платив 600$, а в Торонто - 2000

- в Анталію дівчата з України приїздили за 4000 гривень автобусного квитка, а в Торонто за 4000 гривень не вийде… Буде шукати наречену вже на місці. Клопітка то справа. І витратна… Цікаві справедливі роздуми. Але там ключова фраза «якщо ти не працюєш».А якщо ти працюєш на того роботодавця вже років 5? То піраміда такої думки падає…Я вже писав десь три тижня тому: наша людина жила тихо та спокійно з 2020 року в Анталії (Туреччина), орендувала квартиру в дуже пристойному ЖК з видом на Таврські гори та плавальний басейн. Приймала в гості дівчат з України.А це ось взяла та виїхала з місяць тому в Канаду саме в ту країну, де роботодавець багато років і був.Є правда, дві неприємності:- в Анталії за оренду квартири платив 600$, а в Торонто - 2000- в Анталію дівчата з України приїздили за 4000 гривень автобусного квитка, а в Торонто за 4000 гривень не вийде… Буде шукати наречену вже на місці. Клопітка то справа. І витратна… akurt

Повідомлень: 10351 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3824 раз. Подякували: 1341 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2464246524662467 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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