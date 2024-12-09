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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2464246524662467
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 09:54

  akurt написав:Він мені сказав, що податки складають 43..50%.

Це UoP, але якось туголомно порівнювати ставку українського ФОП 3-ї групи з UoP (найманий працівник).
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 10:21

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:А що то за абмахнунг? Якийсь штраф за піратство чи що?

Йому прийшло за те, що мала дивилась аніме онлайн на піратському сайті. І там 2 варіанти: добровільно заплатити, або судитись. Судитись, навіть якщо виграєш, буде дорожче.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 10:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:якось туголомно


Дуже дивно що чувак в якого є голова заробляти таку космічну 'невидуману' цифру наплів про саме велике оподаткування до якого він не контаче, якщо працював на замовника. Зажав скільки там 15% за краще життя і вирішив поїхати в сша де якщо ти не працюєш то не маєш ні медицини, з будинку вижинуть іпотека там то дорожще, нуль на дітей та допомаги дружині. Замість того щоб за 2 роки назбирати (вже можна було) на будинок, та на такі гроші бути королем! такого місця як краків.

плюсом до того ще 50% - яка аж ніразу не видумана цифра.

  Дюрі-бачі написав:на піратському сайті

Прикол, не для нас сценарій. потрібно підключати впн прямо на роутер глобально :lol:
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 10:33

Re: Еміграція, заробітчанство

  BeneFuckTor написав:Прикол, не для нас сценарій. потрібно підключати впн прямо на роутер глобально

Та на роутері давно все підключено хоча б банально тому, що оплачене легальне Мегого не працює без VPN. А вона десь за межами дому через мобільний інтернет полізла дивитись...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 10:47

  BIGor написав:
  akurt написав:Він мені сказав, що податки складають 43..50%.

Це UoP, але якось туголомно порівнювати ставку українського ФОП 3-ї групи з UoP (найманий працівник).

Ну а чого «туголомно»?
Давайте роздивимося ситуацію:
- ти мешкаєш в Украіні та працюєш на роботодавця із Канади або із США. Тобі заходять гроші у вигляді доларів на картку ПриватБанку, а ПриватБанк із конвертує в гривню за курсом купівлі. Ти з цих грошей - я можу помилятися - я ж не ФОП - платиш податків (5+1,5)%. Разом 6,5%. Від тих грошей, що залишилося (а це було орієнтовно 8 000$) сплачуєш благодійний внесок орендодавцю за те, що той дозволив орендувати 3-к квартиру за 24 000 гривень. Ще частину витрачаєш на а) прикраси для дівчини; б) купівлю ОВДП; в) інші дурниці.
- в один прекрасний день тобі хочеться волі та свободи і ти вже живеш в Європі, чистій та красивій. Спочатку зароблені тобою гроші так в надходять в Україну, з них 6,5.% сплачено податків, а рештою ти карткою українського банку сплачуєш свої витрати на Лосося норвезького та устриці в Carrefour.
- пройшов ту чи іншу легалізацію в країні перебування, та починаєш рахувати: оренда квартир 1500$ покривається бонусом від роботодавця за те, що ти став працювати НЕ в Україні.
- все добре, але щось «не так»: грошей в кишені залишається на 43…50% менше, ніж в Україні було.
Тут і виникає питання порівняння.
Здається все логічно…
Тому і порівнює.

Я правда, погоджуюсь з тим, що:
а) колись же треба кидати дурнувате бажання не платити податки.
б) за те, що ти отримав іншу якість життя треба платити. А якже? Треба платити…
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 10:59

  BeneFuckTor написав:…за краще життя і вирішив поїхати в сша де якщо ти не працюєш то не маєш ні медицини, з будинку вижинуть іпотека там то дорожще, нуль на дітей та допомаги дружині.

Цікаві справедливі роздуми. Але там ключова фраза «якщо ти не працюєш».
А якщо ти працюєш на того роботодавця вже років 5? То піраміда такої думки падає…

Я вже писав десь три тижня тому: наша людина жила тихо та спокійно з 2020 року в Анталії (Туреччина), орендувала квартиру в дуже пристойному ЖК з видом на Таврські гори та плавальний басейн. Приймала в гості дівчат з України.
А це ось взяла та виїхала з місяць тому в Канаду саме в ту країну, де роботодавець багато років і був.
Є правда, дві неприємності:
- в Анталії за оренду квартири платив 600$, а в Торонто - 2000
- в Анталію дівчата з України приїздили за 4000 гривень автобусного квитка, а в Торонто за 4000 гривень не вийде… Буде шукати наречену вже на місці. Клопітка то справа. І витратна…
akurt
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