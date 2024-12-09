Це UoP, але якось туголомно порівнювати ставку українського ФОП 3-ї групи з UoP (найманий працівник).
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Додано: Пон 09 гру, 2024 09:54
Додано: Пон 09 гру, 2024 10:21
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 09 гру, 2024 10:26
Re: Еміграція, заробітчанство
Дуже дивно що чувак в якого є голова заробляти таку космічну 'невидуману' цифру наплів про саме велике оподаткування до якого він не контаче, якщо працював на замовника. Зажав скільки там 15% за краще життя і вирішив поїхати в сша де якщо ти не працюєш то не маєш ні медицини, з будинку вижинуть іпотека там то дорожще, нуль на дітей та допомаги дружині. Замість того щоб за 2 роки назбирати (вже можна було) на будинок, та на такі гроші бути королем! такого місця як краків.
плюсом до того ще 50% - яка аж ніразу не видумана цифра.
Прикол, не для нас сценарій. потрібно підключати впн прямо на роутер глобально
Додано: Пон 09 гру, 2024 10:33
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 09 гру, 2024 10:47
Ну а чого «туголомно»?
Давайте роздивимося ситуацію:
- ти мешкаєш в Украіні та працюєш на роботодавця із Канади або із США. Тобі заходять гроші у вигляді доларів на картку ПриватБанку, а ПриватБанк із конвертує в гривню за курсом купівлі. Ти з цих грошей - я можу помилятися - я ж не ФОП - платиш податків (5+1,5)%. Разом 6,5%. Від тих грошей, що залишилося (а це було орієнтовно 8 000$) сплачуєш благодійний внесок орендодавцю за те, що той дозволив орендувати 3-к квартиру за 24 000 гривень. Ще частину витрачаєш на а) прикраси для дівчини; б) купівлю ОВДП; в) інші дурниці.
- в один прекрасний день тобі хочеться волі та свободи і ти вже живеш в Європі, чистій та красивій. Спочатку зароблені тобою гроші так в надходять в Україну, з них 6,5.% сплачено податків, а рештою ти карткою українського банку сплачуєш свої витрати на Лосося норвезького та устриці в Carrefour.
- пройшов ту чи іншу легалізацію в країні перебування, та починаєш рахувати: оренда квартир 1500$ покривається бонусом від роботодавця за те, що ти став працювати НЕ в Україні.
- все добре, але щось «не так»: грошей в кишені залишається на 43…50% менше, ніж в Україні було.
Тут і виникає питання порівняння.
Здається все логічно…
Тому і порівнює.
Я правда, погоджуюсь з тим, що:
а) колись же треба кидати дурнувате бажання не платити податки.
б) за те, що ти отримав іншу якість життя треба платити. А якже? Треба платити…
Додано: Пон 09 гру, 2024 10:59
Цікаві справедливі роздуми. Але там ключова фраза «якщо ти не працюєш».
А якщо ти працюєш на того роботодавця вже років 5? То піраміда такої думки падає…
Я вже писав десь три тижня тому: наша людина жила тихо та спокійно з 2020 року в Анталії (Туреччина), орендувала квартиру в дуже пристойному ЖК з видом на Таврські гори та плавальний басейн. Приймала в гості дівчат з України.
А це ось взяла та виїхала з місяць тому в Канаду саме в ту країну, де роботодавець багато років і був.
Є правда, дві неприємності:
- в Анталії за оренду квартири платив 600$, а в Торонто - 2000
- в Анталію дівчата з України приїздили за 4000 гривень автобусного квитка, а в Торонто за 4000 гривень не вийде… Буде шукати наречену вже на місці. Клопітка то справа. І витратна…
Тобто дійсно проблеми є.
Долати їх - шляхетна справа!
Додано: Пон 09 гру, 2024 12:49
Еміграція, заробітчанство
А, ну то звиняйте, за той час що в Німеччині пора вже міняти звички, всім, в тому числі і дітям, купити контент чи підписку дешевше
Додано: Пон 09 гру, 2024 13:13
Re: Еміграція, заробітчанство
Ну то я ж про те сами грубо кажучи що ви написали.
Легінь, дуже молодець, але по другому лінку в гуглі написано на б2б з детальною інструкцією по користуванню 12%
І якби сказав він то одне, але мабуть хоче спробувати іншого, стане сумно без дівчат, і через рік другий повернеться))
Якщо так казати то з такою зп може навіть і польку простіше знайти чим українку, а ось американочку хз)) Це за умови що зп він також не округлює)
ПС. Дорогі мультики вийшли)
Додано: Пон 09 гру, 2024 13:39
Ну спитаю його - можливо сьогодні - що він вирішив - бо вчора він вів перемовини із тим спонсором в США, який оформить на нього виклик.
До цього все співав пісні, що краще Європи нічого немає (я з ним частково погоджуюся).
А це раптом щось змінилося...
Моя думка:
- поки є можливість - треба скористатися, бо Трамп мабуть те відмінить.
- багато років працює на компанію в США і досить відому. Це плюс.
- має вклеєну "бізнес-візу" в США, але ніколи нею не користався.
- зараз живе в оренді і платить 1500 доларів на місяць - так в США в залежності від штату можна знайти і так само, і дешевше (наприклад я в квітні був в декількох штатах США та спеціально відвідував ЖК, де квартири в оренду були по 1200 доларів (штати Південна Кароліна та Північна Кароліна)).
- є люди, до яких можна буде звернутися за порадою/допомогою.
- Хто не ризикує - той не п"є шампанського!
P.S. Самому цікаво, що він вирішить. В США сказали, що виклик йому оформлять.
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