akurt написав:
Ну а чого «туголомно»?
Давайте роздивимося ситуацію:
- ти мешкаєш в Украіні та працюєш на роботодавця із Канади або із США. Тобі заходять гроші у вигляді доларів на картку ПриватБанку, а ПриватБанк із конвертує в гривню за курсом купівлі. Ти з цих грошей - я можу помилятися - я ж не ФОП - платиш податків (5+1,5)%. Разом 6,5%. Від тих грошей, що залишилося (а це було орієнтовно 8 000$) сплачуєш благодійний внесок орендодавцю за те, що той дозволив орендувати 3-к квартиру за 24 000 гривень. Ще частину витрачаєш на а) прикраси для дівчини; б) купівлю ОВДП; в) інші дурниці.
- в один прекрасний день тобі хочеться волі та свободи і ти вже живеш в Європі, чистій та красивій. Спочатку зароблені тобою гроші так в надходять в Україну, з них 6,5.% сплачено податків, а рештою ти карткою українського банку сплачуєш свої витрати на Лосося норвезького та устриці в Carrefour.
- пройшов ту чи іншу легалізацію в країні перебування, та починаєш рахувати: оренда квартир 1500$ покривається бонусом від роботодавця за те, що ти став працювати НЕ в Україні.
- все добре, але щось «не так»: грошей в кишені залишається на 43…50% менше, ніж в Україні було.
Тут і виникає питання порівняння.
Здається все логічно…
Тому і порівнює.
Я правда, погоджуюсь з тим, що:
а) колись же треба кидати дурнувате бажання не платити податки.
б) за те, що ти отримав іншу якість життя треба платити. А якже? Треба платити…
Польський фоп - це ніяк не 43-50%. Такого ніколи не було і не буде. Там щось біля 18%
Ну і оренда в 1,5 кує, це дуже по богатому. В мене до 700 дол. зараз виходить.