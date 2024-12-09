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akurt написав:Він мені сказав, що податки складають 43..50%.
Це UoP, але якось туголомно порівнювати ставку українського ФОП 3-ї групи з UoP (найманий працівник).
Ну а чого «туголомно»? Давайте роздивимося ситуацію: - ти мешкаєш в Украіні та працюєш на роботодавця із Канади або із США. Тобі заходять гроші у вигляді доларів на картку ПриватБанку, а ПриватБанк із конвертує в гривню за курсом купівлі. Ти з цих грошей - я можу помилятися - я ж не ФОП - платиш податків (5+1,5)%. Разом 6,5%. Від тих грошей, що залишилося (а це було орієнтовно 8 000$) сплачуєш благодійний внесок орендодавцю за те, що той дозволив орендувати 3-к квартиру за 24 000 гривень. Ще частину витрачаєш на а) прикраси для дівчини; б) купівлю ОВДП; в) інші дурниці. - в один прекрасний день тобі хочеться волі та свободи і ти вже живеш в Європі, чистій та красивій. Спочатку зароблені тобою гроші так в надходять в Україну, з них 6,5.% сплачено податків, а рештою ти карткою українського банку сплачуєш свої витрати на Лосося норвезького та устриці в Carrefour. - пройшов ту чи іншу легалізацію в країні перебування, та починаєш рахувати: оренда квартир 1500$ покривається бонусом від роботодавця за те, що ти став працювати НЕ в Україні. - все добре, але щось «не так»: грошей в кишені залишається на 43…50% менше, ніж в Україні було. Тут і виникає питання порівняння. Здається все логічно… Тому і порівнює.
Я правда, погоджуюсь з тим, що: а) колись же треба кидати дурнувате бажання не платити податки. б) за те, що ти отримав іншу якість життя треба платити. А якже? Треба платити…
Польський фоп - це ніяк не 43-50%. Такого ніколи не було і не буде. Там щось біля 18% Ну і оренда в 1,5 кує, це дуже по богатому. В мене до 700 дол. зараз виходить.
Далеко не всі фірми хочуть працювати із ФОП в своїй країні і вимагають офіційно влаштуватись як найманий працівник. В Німеччині кум рахував, що із його зарплати в Новому році будуть знімати 37%, якщо не оптимізувати. В теорії каже, що спробує зменшити до сплати тільки 20% обов'язкових страховок через якісь сімейні схеми, в деталі яких в мене нема бажання вникати...
Я був в шоці, коли дізнався, що в Берліні всіх новачків розводять покласти галочку в анкеті, яка вважається як заява вступу в церкву, а потім як офіційний податок із зарплати стягує роботодавець десятину церкві. Наче цивілізована країна, а за статистикою понад 50% німців платять церковний податок... https://fowid.de/meldung/religionszugehoerigkeiten-2023
Дюрі-бачі написав:Далеко не всі фірми хочуть працювати із ФОП в своїй країні і вимагають офіційно влаштуватись як найманий працівник.
Не то чтобы не хотят, не могут. Вообще работать с ФОПами намного выгоднее компаниям - просто платишь Х денег за сделанную работу и все. Нет кучи соц взносов и тд за сотрудника. Но если гос-во узнает что компания вместо найма в штат работает через ФОП то там ппц какие штрафы. Это соизмеримо с наймом без оформления. В Испании ни 1 компания на такой риск не пойдет. Да и в Германии тоже самое.