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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2465246624672468 Додано: Пон 09 гру, 2024 14:44 akurt написав: BIGor написав: akurt написав: Він мені сказав, що податки складають 43..50%. Він мені сказав, що податки складають 43..50%.

Це UoP, але якось туголомно порівнювати ставку українського ФОП 3-ї групи з UoP (найманий працівник). Це UoP, але якось туголомно порівнювати ставку українського ФОП 3-ї групи з UoP (найманий працівник).

Ну а чого «туголомно»?

Давайте роздивимося ситуацію:

- ти мешкаєш в Украіні та працюєш на роботодавця із Канади або із США. Тобі заходять гроші у вигляді доларів на картку ПриватБанку, а ПриватБанк із конвертує в гривню за курсом купівлі. Ти з цих грошей - я можу помилятися - я ж не ФОП - платиш податків (5+1,5)%. Разом 6,5%. Від тих грошей, що залишилося (а це було орієнтовно 8 000$) сплачуєш благодійний внесок орендодавцю за те, що той дозволив орендувати 3-к квартиру за 24 000 гривень. Ще частину витрачаєш на а) прикраси для дівчини; б) купівлю ОВДП; в) інші дурниці.

- в один прекрасний день тобі хочеться волі та свободи і ти вже живеш в Європі, чистій та красивій. Спочатку зароблені тобою гроші так в надходять в Україну, з них 6,5.% сплачено податків, а рештою ти карткою українського банку сплачуєш свої витрати на Лосося норвезького та устриці в Carrefour.

- пройшов ту чи іншу легалізацію в країні перебування, та починаєш рахувати: оренда квартир 1500$ покривається бонусом від роботодавця за те, що ти став працювати НЕ в Україні.

- все добре, але щось «не так»: грошей в кишені залишається на 43…50% менше, ніж в Україні було.

Тут і виникає питання порівняння.

Здається все логічно…

Тому і порівнює.



Я правда, погоджуюсь з тим, що:

а) колись же треба кидати дурнувате бажання не платити податки.

б) за те, що ти отримав іншу якість життя треба платити. А якже? Треба платити… Ну а чого «туголомно»?Давайте роздивимося ситуацію:- ти мешкаєш в Украіні та працюєш на роботодавця із Канади або із США. Тобі заходять гроші у вигляді доларів на картку ПриватБанку, а ПриватБанк із конвертує в гривню за курсом купівлі. Ти з цих грошей - я можу помилятися - я ж не ФОП - платиш податків (5+1,5)%. Разом 6,5%. Від тих грошей, що залишилося (а це було орієнтовно 8 000$) сплачуєш благодійний внесок орендодавцю за те, що той дозволив орендувати 3-к квартиру за 24 000 гривень. Ще частину витрачаєш на а) прикраси для дівчини; б) купівлю ОВДП; в) інші дурниці.- в один прекрасний день тобі хочеться волі та свободи і ти вже живеш в Європі, чистій та красивій. Спочатку зароблені тобою гроші так в надходять в Україну, з них 6,5.% сплачено податків, а рештою ти карткою українського банку сплачуєш свої витрати на Лосося норвезького та устриці в Carrefour.- пройшов ту чи іншу легалізацію в країні перебування, та починаєш рахувати: оренда квартир 1500$ покривається бонусом від роботодавця за те, що ти став працювати НЕ в Україні.- все добре, але щось «не так»: грошей в кишені залишається на 43…50% менше, ніж в Україні було.Тут і виникає питання порівняння.Здається все логічно…Тому і порівнює.Я правда, погоджуюсь з тим, що:а) колись же треба кидати дурнувате бажання не платити податки.б) за те, що ти отримав іншу якість життя треба платити. А якже? Треба платити…

Польський фоп - це ніяк не 43-50%. Такого ніколи не було і не буде. Там щось біля 18%

Ну і оренда в 1,5 кує, це дуже по богатому. В мене до 700 дол. зараз виходить. Польський фоп - це ніяк не 43-50%. Такого ніколи не було і не буде. Там щось біля 18%Ну і оренда в 1,5 кує, це дуже по богатому. В мене до 700 дол. зараз виходить. BIGor

Повідомлень: 9663 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1381 раз. Подякували: 1795 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 15:43 Re: Еміграція, заробітчанство BIGor написав: Польський фоп Польський фоп

Далеко не всі фірми хочуть працювати із ФОП в своїй країні і вимагають офіційно влаштуватись як найманий працівник.

В Німеччині кум рахував, що із його зарплати в Новому році будуть знімати 37%, якщо не оптимізувати. В теорії каже, що спробує зменшити до сплати тільки 20% обов'язкових страховок через якісь сімейні схеми, в деталі яких в мене нема бажання вникати...



Я був в шоці, коли дізнався, що в Берліні всіх новачків розводять покласти галочку в анкеті, яка вважається як заява вступу в церкву, а потім як офіційний податок із зарплати стягує роботодавець десятину церкві.

Наче цивілізована країна, а за статистикою понад 50% німців платять церковний податок...

https://fowid.de/meldung/religionszugehoerigkeiten-2023



Це мені нагадало профспілковий збір в Україні. Далеко не всі фірми хочуть працювати із ФОП в своїй країні і вимагають офіційно влаштуватись як найманий працівник.В Німеччині кум рахував, що із його зарплати в Новому році будуть знімати 37%, якщо не оптимізувати. В теорії каже, що спробує зменшити до сплати тільки 20% обов'язкових страховок через якісь сімейні схеми, в деталі яких в мене нема бажання вникати...Я був в шоці, коли дізнався, що в Берліні всіх новачків розводять покласти галочку в анкеті, яка вважається як заява вступу в церкву, а потіміз зарплати стягує роботодавецьНаче цивілізована країна, а...Це мені нагадало профспілковий збір в Україні. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4281 З нами з: 29.07.22 Подякував: 744 раз. Подякували: 524 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 16:09 Польский ФОП, доход до 30 тыс.доларов в год 12 % налог, больше 30 тысяч -32%.

Но больше всего забирает не налог, а вкладки в ЗУС. Вкладка здровотня, например только 9% и она обязательна к оплате. Tangens Повідомлень: 9 З нами з: 04.10.24 Подякував: 0 раз. Подякували: 1 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 16:58 Re: Еміграція, заробітчанство В Румунії ФОП то взагалі для суіцидників з податками більше 40% Faceless

Модератор Повідомлень: 35681 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8091 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 17:10 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: Далеко не всі фірми хочуть працювати із ФОП в своїй країні і вимагають офіційно влаштуватись як найманий працівник. Далеко не всі фірми хочуть працювати із ФОП в своїй країні і вимагають офіційно влаштуватись як найманий працівник.

Не то чтобы не хотят, не могут. Вообще работать с ФОПами намного выгоднее компаниям - просто платишь Х денег за сделанную работу и все. Нет кучи соц взносов и тд за сотрудника. Но если гос-во узнает что компания вместо найма в штат работает через ФОП то там ппц какие штрафы. Это соизмеримо с наймом без оформления. В Испании ни 1 компания на такой риск не пойдет. Да и в Германии тоже самое. Не то чтобы не хотят, не могут. Вообще работать с ФОПами намного выгоднее компаниям - просто платишь Х денег за сделанную работу и все. Нет кучи соц взносов и тд за сотрудника. Но если гос-во узнает что компания вместо найма в штат работает через ФОП то там ппц какие штрафы. Это соизмеримо с наймом без оформления. В Испании ни 1 компания на такой риск не пойдет. Да и в Германии тоже самое. slonomag Повідомлень: 571 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 140 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2465246624672468 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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