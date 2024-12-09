RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2466246724682469>
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 14:44

  akurt написав:
  BIGor написав:
  akurt написав:Він мені сказав, що податки складають 43..50%.

Це UoP, але якось туголомно порівнювати ставку українського ФОП 3-ї групи з UoP (найманий працівник).

Ну а чого «туголомно»?
Давайте роздивимося ситуацію:
- ти мешкаєш в Украіні та працюєш на роботодавця із Канади або із США. Тобі заходять гроші у вигляді доларів на картку ПриватБанку, а ПриватБанк із конвертує в гривню за курсом купівлі. Ти з цих грошей - я можу помилятися - я ж не ФОП - платиш податків (5+1,5)%. Разом 6,5%. Від тих грошей, що залишилося (а це було орієнтовно 8 000$) сплачуєш благодійний внесок орендодавцю за те, що той дозволив орендувати 3-к квартиру за 24 000 гривень. Ще частину витрачаєш на а) прикраси для дівчини; б) купівлю ОВДП; в) інші дурниці.
- в один прекрасний день тобі хочеться волі та свободи і ти вже живеш в Європі, чистій та красивій. Спочатку зароблені тобою гроші так в надходять в Україну, з них 6,5.% сплачено податків, а рештою ти карткою українського банку сплачуєш свої витрати на Лосося норвезького та устриці в Carrefour.
- пройшов ту чи іншу легалізацію в країні перебування, та починаєш рахувати: оренда квартир 1500$ покривається бонусом від роботодавця за те, що ти став працювати НЕ в Україні.
- все добре, але щось «не так»: грошей в кишені залишається на 43…50% менше, ніж в Україні було.
Тут і виникає питання порівняння.
Здається все логічно…
Тому і порівнює.

Я правда, погоджуюсь з тим, що:
а) колись же треба кидати дурнувате бажання не платити податки.
б) за те, що ти отримав іншу якість життя треба платити. А якже? Треба платити…

Польський фоп - це ніяк не 43-50%. Такого ніколи не було і не буде. Там щось біля 18%
Ну і оренда в 1,5 кує, це дуже по богатому. В мене до 700 дол. зараз виходить.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9663
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1381 раз.
Подякували: 1795 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 15:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  BIGor написав:Польський фоп

Далеко не всі фірми хочуть працювати із ФОП в своїй країні і вимагають офіційно влаштуватись як найманий працівник.
В Німеччині кум рахував, що із його зарплати в Новому році будуть знімати 37%, якщо не оптимізувати. В теорії каже, що спробує зменшити до сплати тільки 20% обов'язкових страховок через якісь сімейні схеми, в деталі яких в мене нема бажання вникати...

Я був в шоці, коли дізнався, що в Берліні всіх новачків розводять покласти галочку в анкеті, яка вважається як заява вступу в церкву, а потім як офіційний податок із зарплати стягує роботодавець десятину церкві.
Наче цивілізована країна, а за статистикою понад 50% німців платять церковний податок...
https://fowid.de/meldung/religionszugehoerigkeiten-2023

Це мені нагадало профспілковий збір в Україні.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4285
З нами з: 29.07.22
Подякував: 744 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 16:09

Польский ФОП, доход до 30 тыс.доларов в год 12 % налог, больше 30 тысяч -32%.
Но больше всего забирает не налог, а вкладки в ЗУС. Вкладка здровотня, например только 9% и она обязательна к оплате.
Tangens
 
Повідомлень: 9
З нами з: 04.10.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 16:58

Re: Еміграція, заробітчанство

В Румунії ФОП то взагалі для суіцидників з податками більше 40%
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35681
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8091 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 17:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  Дюрі-бачі написав:Далеко не всі фірми хочуть працювати із ФОП в своїй країні і вимагають офіційно влаштуватись як найманий працівник.

Не то чтобы не хотят, не могут. Вообще работать с ФОПами намного выгоднее компаниям - просто платишь Х денег за сделанную работу и все. Нет кучи соц взносов и тд за сотрудника. Но если гос-во узнает что компания вместо найма в штат работает через ФОП то там ппц какие штрафы. Это соизмеримо с наймом без оформления. В Испании ни 1 компания на такой риск не пойдет. Да и в Германии тоже самое.
slonomag
 
Повідомлень: 571
З нами з: 23.11.17
Подякував: 13 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 17:37

Re: Еміграція, заробітчанство

  slonomag написав:Не то чтобы не хотят, не могут.

Ну як сказати: от кум на німців працював багато років як український ФОП і навіть 6 місяців після переїзду... Та і в них десь 1/3 працівників - аутсорс ФОПи, в тому числі є й цифровий кочівник. Але якщо живеш більше 6 місяців в Німеччині - тоді не хочуть.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4285
З нами з: 29.07.22
Подякував: 744 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 17:52

  Дюрі-бачі написав:
  BeneFuckTor написав:Прикол, не для нас сценарій. потрібно підключати впн прямо на роутер глобально

Та на роутері давно все підключено хоча б банально тому, що оплачене легальне Мегого не працює без VPN. А вона десь за межами дому через мобільний інтернет полізла дивитись...

цікаво, ця штазі за всіма-всіма слідкує активно, чи тільки за понаїхами?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5608
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 17:54

Re: Еміграція, заробітчанство

  flysoulfly написав:цікаво, ця штазі за всіма-всіма слідкує, чи тільки за понаїхами?

99% впевнений, що це все автоматизовано і люди там не при чому, просто скрипт спрацьовує, а потім лист щастя приходит, як і за порушення правил дорожнього руху.
Взагалі нашим людям з грошима треба бути готовим до дуже багатьох штрафів в "цивілізованому світі".
Ще один штраф, якого кум уник, але міг отримати - за несплату податку на телевізор (220 євро в рік). Там треба реєструватись на спец сайті навіть якщо телевізора нема, а якщо не зареєструвався - то штрафують
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 09 гру, 2024 18:02, всього редагувалось 2 разів.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4285
З нами з: 29.07.22
Подякував: 744 раз.
Подякували: 524 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 17:57

  Дюрі-бачі написав:
  flysoulfly написав:цікаво, ця штазі за всіма-всіма слідкує, чи тільки за понаїхами?

99% впевнений, що це все автоматизовано і люди там не при чому, просто скрипт спрацьовує, а потім лист щастя, як і за порушення правил.
як купив "палену"горілку у невідомого на вулиці - штраф тобі :mrgreen:
flysoulfly
 
Повідомлень: 5608
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 18:03

  Дюрі-бачі написав:телевізор.
Там треба реєструватись на спец сайті, а якщо не зареєструвався - то штрафують

За сам tv-залізо/пластик (навіть якщо лише вайфаєм з смартфона ретранслює)
чи за антену або шнур мережевий?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5608
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1783 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2466246724682469>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3640)
09.12.2024 17:37
Ринок ОВДП (7119)
09.12.2024 16:41
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.