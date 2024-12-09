akurt написав:

BIGor написав: akurt написав: Він мені сказав, що податки складають 43..50%. Він мені сказав, що податки складають 43..50%.

Це UoP, але якось туголомно порівнювати ставку українського ФОП 3-ї групи з UoP (найманий працівник). Це UoP, але якось туголомно порівнювати ставку українського ФОП 3-ї групи з UoP (найманий працівник).

Ну а чого «туголомно»?Давайте роздивимося ситуацію:- ти мешкаєш в Украіні та працюєш на роботодавця із Канади або із США. Тобі заходять гроші у вигляді доларів на картку ПриватБанку, а ПриватБанк із конвертує в гривню за курсом купівлі. Ти з цих грошей - я можу помилятися - я ж не ФОП - платиш податків (5+1,5)%. Разом 6,5%. Від тих грошей, що залишилося (а це було орієнтовно 8 000$) сплачуєш благодійний внесок орендодавцю за те, що той дозволив орендувати 3-к квартиру за 24 000 гривень. Ще частину витрачаєш на а) прикраси для дівчини; б) купівлю ОВДП; в) інші дурниці.- в один прекрасний день тобі хочеться волі та свободи і ти вже живеш в Європі, чистій та красивій. Спочатку зароблені тобою гроші так в надходять в Україну, з них 6,5.% сплачено податків, а рештою ти карткою українського банку сплачуєш свої витрати на Лосося норвезького та устриці в Carrefour.- пройшов ту чи іншу легалізацію в країні перебування, та починаєш рахувати: оренда квартир 1500$ покривається бонусом від роботодавця за те, що ти став працювати НЕ в Україні.- все добре, але щось «не так»: грошей в кишені залишається на 43…50% менше, ніж в Україні було.Тут і виникає питання порівняння.Здається все логічно…Тому і порівнює.Я правда, погоджуюсь з тим, що:а) колись же треба кидати дурнувате бажання не платити податки.б) за те, що ти отримав іншу якість життя треба платити. А якже? Треба платити…