Я так зрозумів, що кожен повнолітній має платити за саму можливість дивитись телевізор по місцю "прописки" і, відповідно, десь платити треба. Єдиний варіант не платити - "прописатись" за адресою, де вже хтось інший заплатив.
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Додано: Пон 09 гру, 2024 18:07
Re: Еміграція, заробітчанство
Я так зрозумів, що кожен повнолітній має платити за саму можливість дивитись телевізор по місцю "прописки" і, відповідно, десь платити треба. Єдиний варіант не платити - "прописатись" за адресою, де вже хтось інший заплатив.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 09 гру, 2024 18:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 гру, 2024 18:07
справа в тому, що "оплачене легальне Мегого" воно легальне то тільки в україні і немає права транслювати свій контент в тих же німцях чи ще хоч десь.
Додано: Пон 09 гру, 2024 18:14
Додано: Пон 09 гру, 2024 18:22
Панове-фахівці з просмотру нелегального контенту «на шару». В це важко повірити, але є за кордоном поняття «інтелектуальна власність».
Не можна дивитися контент нелегально.
З цим давно стикнулися наші люди в США: крадене дивитися не можна, буде штраф.
Ось вам пан Дюрі-бачі і навів приклад з Німеччини.
Ще для інформації: ціни на перегляд платного контенту дуже відрізняються в різних країнах.
Наприклад, Преміум-підписка на YouTube в Туреччині для мене коштує 150 лір або приблизно 4,5 євро. Те саме у Франції - 23.5€.
Пан wild.tomcat правильно написав.
YouTube мене швидко вирахував за ІР- адресою та попередив, що припинить надання послуги.
Те саме стосується наприклад Netflix.
Різні ціни та до речі різний контент (!).
Відео з сайту hdrezka в Туреччині я дивлюся без перешкод - українською мовою.
У Франції дивився, ніби-то штрафу не було.
Те саме в США - дуже великий штраф.
Інтелектуальна власність, панове.
Крадене завжди солодке, але воно крадене…
Додано: Пон 09 гру, 2024 18:35
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 09 гру, 2024 18:36
Всі ті «сервіси» розмістили крадений контент.
Не знаю, де ви шукаєте погану озвучку, але на сайті hdrezka просто шикарна озвучка.
І вони під час демонстрації фільмів всіх запрошують дивитися фільми саме з українською дуже якісною озвучкою.
Вчора закінчив дивитися реально шикарний новий серіал «The day of the jackal». Українською. Дуже рекомендую. Британці здивували.
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