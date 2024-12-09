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#<1 ... 2466246724682469 Додано: Пон 09 гру, 2024 18:07 Re: Еміграція, заробітчанство flysoulfly написав: За сам tv-залізо/пластик (навіть якщо лише вайфаєм з смартфона ретранслює)

чи за антену або шнур мережевий? За сам tv-залізо/пластик (навіть якщо лише вайфаєм з смартфона ретранслює)чи за антену або шнур мережевий?

Я так зрозумів, що кожен повнолітній має платити за саму можливість дивитись телевізор по місцю "прописки" і, відповідно, десь платити треба. Єдиний варіант не платити - "прописатись" за адресою, де вже хтось інший заплатив. Я так зрозумів, що кожен повнолітній має платити за саму можливість дивитись телевізор по місцю "прописки" і, відповідно, десь платити треба. Єдиний варіант не платити - "прописатись" за адресою, де вже хтось інший заплатив. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 09 гру, 2024 18:08, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4285 З нами з: 29.07.22 Подякував: 744 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 18:07 Дюрі-бачі написав: BeneFuckTor написав: Прикол, не для нас сценарій. потрібно підключати впн прямо на роутер глобально Прикол, не для нас сценарій. потрібно підключати впн прямо на роутер глобально

Та на роутері давно все підключено хоча б банально тому, що оплачене легальне Мегого не працює без VPN. А вона десь за межами дому через мобільний інтернет полізла дивитись... Та на роутері давно все підключено хоча б банально тому, що оплачене легальне Мегого не працює без VPN. А вона десь за межами дому через мобільний інтернет полізла дивитись...



справа в тому, що "оплачене легальне Мегого" воно легальне то тільки в україні і немає права транслювати свій контент в тих же німцях чи ще хоч десь. справа в тому, що "оплачене легальне Мегого" воно легальне то тільки в україні і немає права транслювати свій контент в тих же німцях чи ще хоч десь. wild.tomcat Повідомлень: 1599 З нами з: 28.10.09 Подякував: 45 раз. Подякували: 277 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 18:14 BIGor написав: Польський фоп - це ніяк не 43-50%. Такого ніколи не було і не буде. Там щось біля 18%

Ну і оренда в 1,5 кує, це дуже по богатому. В мене до 700 дол. зараз виходить. Польський фоп - це ніяк не 43-50%. Такого ніколи не було і не буде. Там щось біля 18%Ну і оренда в 1,5 кує, це дуже по богатому. В мене до 700 дол. зараз виходить.

Гадаю, Ви ж НЕ думаєте, що в Польщі всі працюючі є «польський фоп». Є штатні працівники.

Крім того, прочитайте:

Дюрі-бачі написав: slonomag написав: Не то чтобы не хотят, не могут. Не то чтобы не хотят, не могут.

Ну як сказати: от кум на німців працював багато років як український ФОП і навіть 6 місяців після переїзду... Та і в них десь 1/3 працівників - аутсорс ФОПи, в тому числі є й цифровий кочівник. Але якщо живеш більше 6 місяців в Німеччині - тоді не хочуть . Ну як сказати: от кум на німців працював багато років як український ФОП і навіть 6 місяців після переїзду... Та і в них десь 1/3 працівників - аутсорс ФОПи, в тому числі є й цифровий кочівник. Але Гадаю, Ви ж НЕ думаєте, що в Польщі всі працюючі є «польський фоп». Є штатні працівники.Крім того, прочитайте: Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 гру, 2024 19:00, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10356 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3826 раз. Подякували: 1343 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 18:22 Щодо просмотру нелегального контенту. Є за кордоном поняття «інтелектуальна власність».

Не можна дивитися контент нелегально.

З цим давно стикнулися наші люди в США: крадене дивитися не можна, буде штраф.

Ось вам пан Дюрі-бачі і навів приклад з Німеччини.

Ще для інформації: ціни на перегляд платного контенту дуже відрізняються в різних країнах.

Наприклад, Преміум-підписка на YouTube в Туреччині для мене коштує 150 лір або приблизно 4,5 євро. Те саме у Франції - 23.5€.

Пан wild.tomcat правильно написав.

YouTube мене швидко вирахував за ІР- адресою та попередив, що припинить надання послуги.

Те саме стосується наприклад Netflix.

Різні ціни та до речі різний контент (!).

Відео з сайту hdrezka в Туреччині я дивлюся без перешкод - українською мовою.

У Франції дивився, ніби-то штрафу не було.

Те саме в США - дуже великий штраф.

Інтелектуальна власність, панове.

Крадене завжди солодке, але воно крадене… Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 гру, 2024 19:42, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10356 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3826 раз. Подякували: 1343 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 18:35 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: радене завжди солодке, але воно крадене… радене завжди солодке, але воно крадене…

При чому тут крадене, якщо ігри зручно в Стімі купити, музику - в Спотіфай чи Ютюбі, то за відео доводиться бігати по 100500 сервісах і в половині із них біда з озвучкою При чому тут крадене, якщо ігри зручно в Стімі купити, музику - в Спотіфай чи Ютюбі, то за відео доводиться бігати по 100500 сервісах і в половині із них біда з озвучкою Дюрі-бачі

Повідомлень: 4285 З нами з: 29.07.22 Подякував: 744 раз. Подякували: 527 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 18:36 Всі ті «сервіси» розмістили крадений контент.

Не знаю, де ви шукаєте погану озвучку, але на сайті hdrezka просто шикарна озвучка.

І вони під час демонстрації фільмів всіх запрошують дивитися фільми саме з українською дуже якісною озвучкою.

Вчора закінчив дивитися реально шикарний новий серіал «The day of the jackal». Українською. Дуже рекомендую. Британці здивували. akurt

Повідомлень: 10356 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3826 раз. Подякували: 1343 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 19:16 wild.tomcat написав: справа в тому, що "оплачене легальне Мегого" воно легальне то тільки в україні і немає права транслювати свій контент в тих же німцях чи ще хоч десь. справа в тому, що "оплачене легальне Мегого" воно легальне то тільки в україні і немає права транслювати свій контент в тих же німцях чи ще хоч десь.

Після сьогоднішнього обговорення вирішив подивитися на Мегого. Був здивований, але вони мають підписки для Польщі та ще якихось країн і можна придбати/орендувати фільм з українською озвучкою. Це вже щось. Після сьогоднішнього обговорення вирішив подивитися на Мегого. Був здивований, але вони мають підписки для Польщі та ще якихось країн і можна придбати/орендувати фільм з українською озвучкою. Це вже щось. Gastarbaiter Повідомлень: 3513 З нами з: 26.02.18 Подякував: 692 раз. Подякували: 581 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 19:43 Netflix вже давно майже всі фільми з українською озвучкою, частина - з українськими субтитрами.

Ось вам меню вибору мов - найновший серіал 2024 року - Black Doves

Навже давно майже всі фільми з українською озвучкою, частина - з українськими субтитрами.Ось вам меню вибору мов - найновший серіал 2024 року - Black Doves akurt

Повідомлень: 10356 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3826 раз. Подякували: 1343 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2466246724682469 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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