Я так зрозумів, що кожен повнолітній має платити за саму можливість дивитись телевізор по місцю "прописки" і, відповідно, десь платити треба. Єдиний варіант не платити - "прописатись" за адресою, де вже хтось інший заплатив.
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Додано: Пон 09 гру, 2024 18:07
Re: Еміграція, заробітчанство
Я так зрозумів, що кожен повнолітній має платити за саму можливість дивитись телевізор по місцю "прописки" і, відповідно, десь платити треба. Єдиний варіант не платити - "прописатись" за адресою, де вже хтось інший заплатив.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Пон 09 гру, 2024 18:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 гру, 2024 18:07
справа в тому, що "оплачене легальне Мегого" воно легальне то тільки в україні і немає права транслювати свій контент в тих же німцях чи ще хоч десь.
Додано: Пон 09 гру, 2024 18:14
Гадаю, Ви ж НЕ думаєте, що в Польщі всі працюючі є «польський фоп». Є штатні працівники.
Крім того, прочитайте:
Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 гру, 2024 19:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 гру, 2024 18:22
Щодо просмотру нелегального контенту. Є за кордоном поняття «інтелектуальна власність».
Не можна дивитися контент нелегально.
З цим давно стикнулися наші люди в США: крадене дивитися не можна, буде штраф.
Ось вам пан Дюрі-бачі і навів приклад з Німеччини.
Ще для інформації: ціни на перегляд платного контенту дуже відрізняються в різних країнах.
Наприклад, Преміум-підписка на YouTube в Туреччині для мене коштує 150 лір або приблизно 4,5 євро. Те саме у Франції - 23.5€.
Пан wild.tomcat правильно написав.
YouTube мене швидко вирахував за ІР- адресою та попередив, що припинить надання послуги.
Те саме стосується наприклад Netflix.
Різні ціни та до речі різний контент (!).
Відео з сайту hdrezka в Туреччині я дивлюся без перешкод - українською мовою.
У Франції дивився, ніби-то штрафу не було.
Те саме в США - дуже великий штраф.
Інтелектуальна власність, панове.
Крадене завжди солодке, але воно крадене…
Востаннє редагувалось akurt в Пон 09 гру, 2024 19:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 09 гру, 2024 18:35
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Пон 09 гру, 2024 18:36
Всі ті «сервіси» розмістили крадений контент.
Не знаю, де ви шукаєте погану озвучку, але на сайті hdrezka просто шикарна озвучка.
І вони під час демонстрації фільмів всіх запрошують дивитися фільми саме з українською дуже якісною озвучкою.
Вчора закінчив дивитися реально шикарний новий серіал «The day of the jackal». Українською. Дуже рекомендую. Британці здивували.
Додано: Пон 09 гру, 2024 19:16
Після сьогоднішнього обговорення вирішив подивитися на Мегого. Був здивований, але вони мають підписки для Польщі та ще якихось країн і можна придбати/орендувати фільм з українською озвучкою. Це вже щось.
Додано: Пон 09 гру, 2024 19:43
Додано: Пон 09 гру, 2024 20:30
Далеко не усі. Або ж вона чомусь недоступна в іншій країні. У мене так було, коли приїздив в Україну ще перед війною і раптом у серіалі, що дивився, з'явилася українська озвучка. Чому так? Мабуть, просто комусь у Нетфліксі лінь перевірити налаштування.
Ось Вам, наприклад, Матриця.
Не вірю, що в них немає озвучки на інших мовах! Але ж чомусь недоступна.
До того ж польська "озвучка" - це не озвучка, а "лектор". Один мужик монотонним голосом читає текст за усіх. Це навіть не оте "Кинакампания Парамаунт пикчерз представляет" з ранніх 90-х - там хоча б якісь емоції були.
Востаннє редагувалось Gastarbaiter в Пон 09 гру, 2024 21:06, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Пон 09 гру, 2024 20:45
Щодо ІТ бачив статистику - 70-80% саме B2B.
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