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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 гру, 2024 22:16
Gastarbaiter написав:
Далеко не усі. Або ж вона чомусь недоступна в іншій країні. У мене так було, коли приїздив в Україну ще перед війною і раптом у серіалі, що дивився, з'явилася українська озвучка. Чому так? Мабуть, просто комусь у Нетфліксі лінь перевірити налаштування.
Ось Вам, наприклад, Матриця.
Не вірю, що в них немає озвучки на інших мовах!.
Матриця… фільм з МИНУЛОГО СТОРІЧЧЯ.
То старі фільми. Раритети.
“ Though we strive to keep the titles you want to watch, some titles do leave Netflix because of licensing agreements.”
До речі, я перевірив в переліку фільмів Netflix цього фільма немає:
“ The original Shrek and three films from The Matrix franchise are among the titles set to leave Netflix throughout July to make room for a fresh slate of new releases (Beverly Hills Cop 4: Axel F or Cobra Kai season 6, anyone?). Shrek and The Matrix, The Matrix Reloaded, and The Matrix Revolutions will leave the streamer on July 31.”
Рарітети видалили, звісно і кількість звукових доріжок була обмежена.
Дивіться сучасне: новий серіал просто бомба «Black doves». Українською. В головній ролі колишній «Парфюмер», гадаю всі памʼятають…
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Додано: Пон 09 гру, 2024 22:59
akurt написав: flyman написав:
чилять
То Ви та ваші російські друзяки такий сленг мають.
Пан ihorkyiv
слідкує за мовою та Вас буде лаяти.
Чилі -> чилять.
Гондурас -> гондурасять.
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Додано: Пон 09 гру, 2024 23:21
Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
А що то за абмахнунг? Якийсь штраф за піратство чи що?
Йому прийшло за те, що мала дивилась аніме онлайн на піратському сайті. І там 2 варіанти: добровільно заплатити, або судитись. Судитись, навіть якщо виграєш, буде дорожче.
А, ну то звиняйте, за той час що в Німеччині пора вже міняти звички, всім, в тому числі і дітям, купити контент чи підписку дешевше
Я от сумніваюсь, що в Німеччині можна купити підписку на контент українською чи навіть російською мовою. Може, правда, наші сервіси працюють, але чомусь теж сумнівно.
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