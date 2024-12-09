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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2467246824692470
Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 22:16

  Gastarbaiter написав:Далеко не усі. Або ж вона чомусь недоступна в іншій країні. У мене так було, коли приїздив в Україну ще перед війною і раптом у серіалі, що дивився, з'явилася українська озвучка. Чому так? Мабуть, просто комусь у Нетфліксі лінь перевірити налаштування.
Ось Вам, наприклад, Матриця.
Не вірю, що в них немає озвучки на інших мовах!.

Матриця… фільм з МИНУЛОГО СТОРІЧЧЯ.
То старі фільми. Раритети.
“ Though we strive to keep the titles you want to watch, some titles do leave Netflix because of licensing agreements.”

До речі, я перевірив в переліку фільмів Netflix цього фільма немає:
“ The original Shrek and three films from The Matrix franchise are among the titles set to leave Netflix throughout July to make room for a fresh slate of new releases (Beverly Hills Cop 4: Axel F or Cobra Kai season 6, anyone?). Shrek and The Matrix, The Matrix Reloaded, and The Matrix Revolutions will leave the streamer on July 31.”
Рарітети видалили, звісно і кількість звукових доріжок була обмежена.
Дивіться сучасне: новий серіал просто бомба «Black doves». Українською. В головній ролі колишній «Парфюмер», гадаю всі памʼятають…
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 22:59

  akurt написав:
  flyman написав:чилять

То Ви та ваші російські друзяки такий сленг мають.
Пан ihorkyiv слідкує за мовою та Вас буде лаяти.

Чилі -> чилять.
Гондурас -> гондурасять.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 23:21

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:А що то за абмахнунг? Якийсь штраф за піратство чи що?

Йому прийшло за те, що мала дивилась аніме онлайн на піратському сайті. І там 2 варіанти: добровільно заплатити, або судитись. Судитись, навіть якщо виграєш, буде дорожче.
А, ну то звиняйте, за той час що в Німеччині пора вже міняти звички, всім, в тому числі і дітям, купити контент чи підписку дешевше

Я от сумніваюсь, що в Німеччині можна купити підписку на контент українською чи навіть російською мовою. Може, правда, наші сервіси працюють, але чомусь теж сумнівно.
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Повідомлення Додано: Пон 09 гру, 2024 23:43

  akurt написав:Матриця… фільм з МИНУЛОГО СТОРІЧЧЯ.
То старі фільми. Раритети.

То як дивитися "раритети" зрозумілою мовою легально?
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