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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 гру, 2024 22:16
Gastarbaiter написав:
Далеко не усі. Або ж вона чомусь недоступна в іншій країні. У мене так було, коли приїздив в Україну ще перед війною і раптом у серіалі, що дивився, з'явилася українська озвучка. Чому так? Мабуть, просто комусь у Нетфліксі лінь перевірити налаштування.
Ось Вам, наприклад, Матриця.
Не вірю, що в них немає озвучки на інших мовах!.
Матриця… фільм з МИНУЛОГО СТОРІЧЧЯ.
То старі фільми. Раритети.
“ Though we strive to keep the titles you want to watch, some titles do leave Netflix because of licensing agreements.”
До речі, я перевірив в переліку фільмів Netflix цього фільма немає:
“ The original Shrek and three films from The Matrix franchise are among the titles set to leave Netflix throughout July to make room for a fresh slate of new releases (Beverly Hills Cop 4: Axel F or Cobra Kai season 6, anyone?). Shrek and The Matrix, The Matrix Reloaded, and The Matrix Revolutions will leave the streamer on July 31.”
Рарітети видалили, звісно і кількість звукових доріжок була обмежена.
Дивіться сучасне: новий серіал просто бомба «Black doves». Українською. В головній ролі колишній «Парфюмер», гадаю всі памʼятають…
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Додано: Пон 09 гру, 2024 22:59
akurt написав: flyman написав:
чилять
То Ви та ваші російські друзяки такий сленг мають.
Пан ihorkyiv
слідкує за мовою та Вас буде лаяти.
Чилі -> чилять.
Гондурас -> гондурасять.
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Додано: Пон 09 гру, 2024 23:21
Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
А що то за абмахнунг? Якийсь штраф за піратство чи що?
Йому прийшло за те, що мала дивилась аніме онлайн на піратському сайті. І там 2 варіанти: добровільно заплатити, або судитись. Судитись, навіть якщо виграєш, буде дорожче.
А, ну то звиняйте, за той час що в Німеччині пора вже міняти звички, всім, в тому числі і дітям, купити контент чи підписку дешевше
Я от сумніваюсь, що в Німеччині можна купити підписку на контент українською чи навіть російською мовою. Може, правда, наші сервіси працюють, але чомусь теж сумнівно.
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Додано: Пон 09 гру, 2024 23:43
akurt написав:
Матриця… фільм з МИНУЛОГО СТОРІЧЧЯ.
То старі фільми. Раритети.
То як дивитися "раритети" зрозумілою мовою легально?
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Додано: Вів 10 гру, 2024 00:55
Gastarbaiter написав: akurt написав:
Матриця… фільм з МИНУЛОГО СТОРІЧЧЯ.
То старі фільми. Раритети.
То як дивитися "раритети" зрозумілою мовою легально?
Купувати не менш раритетні двд
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Додано: Вів 10 гру, 2024 02:05
akurt написав:
The day of the jackal
Подивився півтори серії, нажаль сьогодні на роботу, ну її таку роботу.
Скажу що в Акурта не тількі історії ошиломітель
ні
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Додано: Вів 10 гру, 2024 02:08
Дюрі-бачі написав: flysoulfly написав:
За сам tv-залізо/пластик (навіть якщо лише вайфаєм з смартфона ретранслює)
чи за антену або шнур мережевий?
Я так зрозумів, що кожен повнолітній має платити за саму можливість дивитись телевізор по місцю "прописки" і, відповідно, десь платити треба. Єдиний варіант не платити - "прописатись" за адресою, де вже хтось інший заплатив.
В нас (у Польщі) є оплата за телевізор та радіоприймач. Нібито ці гроші йдуть на фінансування державних медіа, щоб були незалежними (принаймі, така ідея). Хочуть відмінити, бо мало хто платить та важко контролювати. Але поки що не відміняють.
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Gastarbaiter
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