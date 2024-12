Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2467246824692470 Додано: Пон 09 гру, 2024 22:16 Gastarbaiter написав: Далеко не усі. Або ж вона чомусь недоступна в іншій країні. У мене так було, коли приїздив в Україну ще перед війною і раптом у серіалі, що дивився, з'явилася українська озвучка. Чому так? Мабуть, просто комусь у Нетфліксі лінь перевірити налаштування.

Ось Вам, наприклад, Матриця.

Не вірю, що в них немає озвучки на інших мовах!. Далеко не усі. Або ж вона чомусь недоступна в іншій країні. У мене так було, коли приїздив в Україну ще перед війною і раптом у серіалі, що дивився, з'явилася українська озвучка. Чому так? Мабуть, просто комусь у Нетфліксі лінь перевірити налаштування.Ось Вам, наприклад, Матриця.Не вірю, що в них немає озвучки на інших мовах!.

Матриця… фільм з МИНУЛОГО СТОРІЧЧЯ.

То старі фільми. Раритети.

“ Though we strive to keep the titles you want to watch, some titles do leave Netflix because of licensing agreements.”



До речі, я перевірив в переліку фільмів Netflix цього фільма немає:

“ The original Shrek and three films from The Matrix franchise are among the titles set to leave Netflix throughout July to make room for a fresh slate of new releases (Beverly Hills Cop 4: Axel F or Cobra Kai season 6, anyone?). Shrek and The Matrix, The Matrix Reloaded, and The Matrix Revolutions will leave the streamer on July 31.”

Рарітети видалили, звісно і кількість звукових доріжок була обмежена.

Дивіться сучасне: новий серіал просто бомба «Black doves». Українською. В головній ролі колишній «Парфюмер», гадаю всі памʼятають… Матриця… фільм з МИНУЛОГО СТОРІЧЧЯ.То старі фільми. Раритети.“ Though we strive to keep the titles you want to watch, some titles do leave Netflix because of licensing agreements.”До речі, я перевірив в переліку фільмів Netflix цього фільма немає:“ The original Shrek and three films from The Matrix franchise are among the titles set to leave Netflix throughout July to make room for a fresh slate of new releases (Beverly Hills Cop 4: Axel F or Cobra Kai season 6, anyone?). Shrek and The Matrix, The Matrix Reloaded, and The Matrix Revolutions will leave the streamer on July 31.”Рарітети видалили, звісно і кількість звукових доріжок була обмежена.Дивіться сучасне: новий серіал просто бомба «Black doves». Українською. В головній ролі колишній «Парфюмер», гадаю всі памʼятають… akurt

Повідомлень: 10357 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3826 раз. Подякували: 1343 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 22:59 akurt написав: flyman написав: чилять чилять

То Ви та ваші російські друзяки такий сленг мають.

Пан ihorkyiv слідкує за мовою та Вас буде лаяти. То Ви та ваші російські друзяки такий сленг мають.Панслідкує за мовою та Вас буде лаяти.

Чилі -> чилять.

Гондурас -> гондурасять. Чилі -> чилять.Гондурас -> гондурасять. flyman

Повідомлень: 37484 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1592 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 23:21 Faceless написав: Дюрі-бачі написав: Faceless написав: А що то за абмахнунг? Якийсь штраф за піратство чи що? А що то за абмахнунг? Якийсь штраф за піратство чи що?

Йому прийшло за те, що мала дивилась аніме онлайн на піратському сайті. І там 2 варіанти: добровільно заплатити, або судитись. Судитись, навіть якщо виграєш, буде дорожче. Йому прийшло за те, що мала дивилась аніме онлайн на піратському сайті. І там 2 варіанти: добровільно заплатити, або судитись. Судитись, навіть якщо виграєш, буде дорожче. А, ну то звиняйте, за той час що в Німеччині пора вже міняти звички, всім, в тому числі і дітям, купити контент чи підписку дешевше А, ну то звиняйте, за той час що в Німеччині пора вже міняти звички, всім, в тому числі і дітям, купити контент чи підписку дешевше

Я от сумніваюсь, що в Німеччині можна купити підписку на контент українською чи навіть російською мовою. Може, правда, наші сервіси працюють, але чомусь теж сумнівно. Я от сумніваюсь, що в Німеччині можна купити підписку на контент українською чи навіть російською мовою. Може, правда, наші сервіси працюють, але чомусь теж сумнівно. M-Audio Повідомлень: 3319 З нами з: 23.03.11 Подякував: 616 раз. Подякували: 475 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 09 гру, 2024 23:43 akurt написав: Матриця… фільм з МИНУЛОГО СТОРІЧЧЯ.

То старі фільми. Раритети. Матриця… фільм з МИНУЛОГО СТОРІЧЧЯ.То старі фільми. Раритети.

То як дивитися "раритети" зрозумілою мовою легально? То як дивитися "раритети" зрозумілою мовою легально? Gastarbaiter Повідомлень: 3516 З нами з: 26.02.18 Подякував: 692 раз. Подякували: 581 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2024 00:55 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: akurt написав: Матриця… фільм з МИНУЛОГО СТОРІЧЧЯ.

То старі фільми. Раритети. Матриця… фільм з МИНУЛОГО СТОРІЧЧЯ.То старі фільми. Раритети.

То як дивитися "раритети" зрозумілою мовою легально? То як дивитися "раритети" зрозумілою мовою легально? Купувати не менш раритетні двд Купувати не менш раритетні двд Faceless

Модератор Повідомлень: 35682 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8091 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2024 02:05 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: The day of the jackal The day of the jackal



Подивився півтори серії, нажаль сьогодні на роботу, ну її таку роботу.

Скажу що в Акурта не тількі історії о шиломітель ні Подивився півтори серії, нажаль сьогодні на роботу, ну її таку роботу.Скажу що в Акурта не тількі історії оні BeneFuckTor Повідомлень: 240 З нами з: 21.11.19 Подякував: 232 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2024 02:08 Дюрі-бачі написав: flysoulfly написав: За сам tv-залізо/пластик (навіть якщо лише вайфаєм з смартфона ретранслює)

чи за антену або шнур мережевий? За сам tv-залізо/пластик (навіть якщо лише вайфаєм з смартфона ретранслює)чи за антену або шнур мережевий?

Я так зрозумів, що кожен повнолітній має платити за саму можливість дивитись телевізор по місцю "прописки" і, відповідно, десь платити треба. Єдиний варіант не платити - "прописатись" за адресою, де вже хтось інший заплатив. Я так зрозумів, що кожен повнолітній має платити за саму можливість дивитись телевізор по місцю "прописки" і, відповідно, десь платити треба. Єдиний варіант не платити - "прописатись" за адресою, де вже хтось інший заплатив.

В нас (у Польщі) є оплата за телевізор та радіоприймач. Нібито ці гроші йдуть на фінансування державних медіа, щоб були незалежними (принаймі, така ідея). Хочуть відмінити, бо мало хто платить та важко контролювати. Але поки що не відміняють. В нас (у Польщі) є оплата за телевізор та радіоприймач. Нібито ці гроші йдуть на фінансування державних медіа, щоб були незалежними (принаймі, така ідея). Хочуть відмінити, бо мало хто платить та важко контролювати. Але поки що не відміняють. Gastarbaiter Повідомлень: 3516 З нами з: 26.02.18 Подякував: 692 раз. Подякували: 581 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2024 06:01 Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав: flysoulfly написав: За сам tv-залізо/пластик (навіть якщо лише вайфаєм з смартфона ретранслює)

чи за антену або шнур мережевий? За сам tv-залізо/пластик (навіть якщо лише вайфаєм з смартфона ретранслює)чи за антену або шнур мережевий?

Я так зрозумів, що кожен повнолітній має платити за саму можливість дивитись телевізор по місцю "прописки" і, відповідно, десь платити треба. Єдиний варіант не платити - "прописатись" за адресою, де вже хтось інший заплатив. Я так зрозумів, що кожен повнолітній має платити за саму можливість дивитись телевізор по місцю "прописки" і, відповідно, десь платити треба. Єдиний варіант не платити - "прописатись" за адресою, де вже хтось інший заплатив.

В нас (у Польщі) є оплата за телевізор та радіоприймач. Нібито ці гроші йдуть на фінансування державних медіа, щоб були незалежними (принаймі, така ідея). Хочуть відмінити, бо мало хто платить та важко контролювати. Але поки що не відміняють. В нас (у Польщі) є оплата за телевізор та радіоприймач. Нібито ці гроші йдуть на фінансування державних медіа, щоб були незалежними (принаймі, така ідея). Хочуть відмінити, бо мало хто платить та важко контролювати. Але поки що не відміняють.

Як і вони були незалежними було видно серед останніми виборами, коли ПІС підмяв під себе фактично всі ТВ нали. Як і вони були незалежними було видно серед останніми виборами, коли ПІС підмяв під себе фактично всі ТВ нали. Bolt Повідомлень: 3237 З нами з: 09.11.17 Подякував: 20 раз. Подякували: 242 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2024 09:15 Re: Еміграція, заробітчанство Gastarbaiter написав: та важко контролювати та важко контролювати

Німці зробили просто: платити мають всі повнолітні, а якщо ти маєш підстави щоб не платити (наприклад живеш із батьками) то доведи... Німці зробили просто: платити мають всі повнолітні, а якщо ти маєш підстави щоб не платити (наприклад живеш із батьками) то доведи... Дюрі-бачі

Повідомлень: 4286 З нами з: 29.07.22 Подякував: 744 раз. Подякували: 527 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 10 гру, 2024 09:48 akurt написав: Рарітети видалили, звісно і кількість звукових доріжок була обмежена.

Дивіться сучасне: Рарітети видалили, звісно і кількість звукових доріжок була обмежена.Дивіться сучасне:

Концерт по заявкам по радио. Диктор: "Мы получили письмо от друзей Надежды Ивановой из Иваново. Друзья сообщают нам, что Надя - передовая ткачиха, активная общественница. К дню ее рождения друзья просят исполнить для подруги ее любимое произведение. Надя, слушайте полонез Огинского.



(Музыка)



Диктор: "А вот письмо фрезеровщика из Свердловска Петра Ивановича Сидорова. Он передовик производства, ударник коммунистического труда, член профкома цеха. Петр Иванович просит нас исполнить 2-ю часть 3-й симфонии ре минор Густава Малера. Петр Иванович, не выё..тесь, слушайте полонез Огинского". Концерт по заявкам по радио. Диктор: "Мы получили письмо от друзей Надежды Ивановой из Иваново. Друзья сообщают нам, что Надя - передовая ткачиха, активная общественница. К дню ее рождения друзья просят исполнить для подруги ее любимое произведение. Надя, слушайте полонез Огинского.(Музыка)Диктор: "А вот письмо фрезеровщика из Свердловска Петра Ивановича Сидорова. Он передовик производства, ударник коммунистического труда, член профкома цеха. Петр Иванович просит нас исполнить 2-ю часть 3-й симфонии ре минор Густава Малера. Петр Иванович, не выё..тесь, слушайте полонез Огинского". Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7608 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6396 раз. Подякували: 21338 раз. Профіль 129 81 37 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2467246824692470 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостейМодератори: Faceless