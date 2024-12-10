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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 09 гру, 2024 23:43
akurt написав:
Матриця… фільм з МИНУЛОГО СТОРІЧЧЯ.
То старі фільми. Раритети.
То як дивитися "раритети" зрозумілою мовою легально?
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Додано: Вів 10 гру, 2024 00:55
Gastarbaiter написав: akurt написав:
Матриця… фільм з МИНУЛОГО СТОРІЧЧЯ.
То старі фільми. Раритети.
То як дивитися "раритети" зрозумілою мовою легально?
Купувати не менш раритетні двд
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Додано: Вів 10 гру, 2024 02:05
akurt написав:
The day of the jackal
Подивився півтори серії, нажаль сьогодні на роботу, ну її таку роботу.
Скажу що в Акурта не тількі історії ошиломітель
ні
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Додано: Вів 10 гру, 2024 02:08
Дюрі-бачі написав: flysoulfly написав:
За сам tv-залізо/пластик (навіть якщо лише вайфаєм з смартфона ретранслює)
чи за антену або шнур мережевий?
Я так зрозумів, що кожен повнолітній має платити за саму можливість дивитись телевізор по місцю "прописки" і, відповідно, десь платити треба. Єдиний варіант не платити - "прописатись" за адресою, де вже хтось інший заплатив.
В нас (у Польщі) є оплата за телевізор та радіоприймач. Нібито ці гроші йдуть на фінансування державних медіа, щоб були незалежними (принаймі, така ідея). Хочуть відмінити, бо мало хто платить та важко контролювати. Але поки що не відміняють.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 06:01
Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав: flysoulfly написав:
За сам tv-залізо/пластик (навіть якщо лише вайфаєм з смартфона ретранслює)
чи за антену або шнур мережевий?
Я так зрозумів, що кожен повнолітній має платити за саму можливість дивитись телевізор по місцю "прописки" і, відповідно, десь платити треба. Єдиний варіант не платити - "прописатись" за адресою, де вже хтось інший заплатив.
В нас (у Польщі) є оплата за телевізор та радіоприймач. Нібито ці гроші йдуть на фінансування державних медіа, щоб були незалежними (принаймі, така ідея). Хочуть відмінити, бо мало хто платить та важко контролювати. Але поки що не відміняють.
Як і вони були незалежними було видно серед останніми виборами, коли ПІС підмяв під себе фактично всі ТВ нали.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 09:15
Gastarbaiter написав:
та важко контролювати
Німці зробили просто: платити мають всі повнолітні, а якщо ти маєш підстави щоб не платити (наприклад живеш із батьками) то доведи...
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Додано: Вів 10 гру, 2024 09:48
akurt написав:
Рарітети видалили, звісно і кількість звукових доріжок була обмежена.
Дивіться сучасне:
Концерт по заявкам по радио. Диктор: "Мы получили письмо от друзей Надежды Ивановой из Иваново. Друзья сообщают нам, что Надя - передовая ткачиха, активная общественница. К дню ее рождения друзья просят исполнить для подруги ее любимое произведение. Надя, слушайте полонез Огинского.
(Музыка)
Диктор: "А вот письмо фрезеровщика из Свердловска Петра Ивановича Сидорова. Он передовик производства, ударник коммунистического труда, член профкома цеха. Петр Иванович просит нас исполнить 2-ю часть 3-й симфонии ре минор Густава Малера. Петр Иванович, не выё..тесь, слушайте полонез Огинского".
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Додано: Вів 10 гру, 2024 20:46
flysoulfly написав: Дюрі-бачі написав: BeneFuckTor написав:
Прикол, не для нас сценарій. потрібно підключати впн прямо на роутер глобально
Та на роутері давно все підключено хоча б банально тому, що оплачене легальне Мегого не працює без VPN. А вона десь за межами дому через мобільний інтернет полізла дивитись...
цікаво, ця штазі за всіма-всіма слідкує активно, чи тільки за понаїхами?
Та не те слово.
Принципово не купував би в германії підписки. Все одно ції штрафи не йдуть правовласникам. Їх гребуть собі рейхсбюрократи.
В іншій країні - купую. Але не в германії. Неадеквати арабські, з чорними хай би боролись, а не з сайтами з мобілки.
І це ж дичина - кому штраф прийшов за перегляд з мобілки? Як вони знали, кому слати?
І потім розказують, яка у нас погана демократія... Залізний занавіс у ніх, натуральний. В нас теж, але іншої сутності...
Дальші, по телевізору (за гіпотетичну можливість дивитись телевізор) - дичина повна. Бляха, аж сказило. Бюрократи. А ше шось розказують, учять других жить. Спецом би не плотив.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:04
won написав:
І це ж дичина - кому штраф прийшов за перегляд з мобілки? Як вони знали, кому слати?
Коли купували мобільний номер, то вказали дані батька. Йому й прийшов лист.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:20
Дюрі-бачі написав: won написав:
І це ж дичина - кому штраф прийшов за перегляд з мобілки? Як вони знали, кому слати?
Коли купували мобільний номер, то вказали дані батька. Йому й прийшов лист.
Цікаво, а якщо з безкоштовного віфі в кафе зайти, кому штрафи прийдуть?
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