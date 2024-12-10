RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2468246924702471
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:26

  won написав:І це ж дичина - кому штраф прийшов за перегляд з мобілки? Як вони знали, кому слати?
Україна -- мабуть одна із небагатьох країн, де сім-карту ще можна купити без пред'явлення паспорту. Якщо б не війна, було б вже "як у всіх", а так дійсно трохи не на часі.
M-Audio
 
Повідомлень: 3322
З нами з: 23.03.11
Подякував: 616 раз.
Подякували: 475 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:45

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:А що то за абмахнунг? Якийсь штраф за піратство чи що?

Йому прийшло за те, що мала дивилась аніме онлайн на піратському сайті. І там 2 варіанти: добровільно заплатити, або судитись. Судитись, навіть якщо виграєш, буде дорожче.

Чув, що вони спецом сторюють сайти обманки з піратським контент ом, і на них відловлюють.
Bolt
 
Повідомлень: 3240
З нами з: 09.11.17
Подякував: 20 раз.
Подякували: 242 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 2468246924702471
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (7129)
10.12.2024 20:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.