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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 10 гру, 2024 21:26
won написав:
І це ж дичина - кому штраф прийшов за перегляд з мобілки? Як вони знали, кому слати?
Україна -- мабуть одна із небагатьох країн, де сім-карту ще можна купити без пред'явлення паспорту. Якщо б не війна, було б вже "як у всіх", а так дійсно трохи не на часі.
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Додано: Вів 10 гру, 2024 21:45
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
А що то за абмахнунг? Якийсь штраф за піратство чи що?
Йому прийшло за те, що мала дивилась аніме онлайн на піратському сайті. І там 2 варіанти: добровільно заплатити, або судитись. Судитись, навіть якщо виграєш, буде дорожче.
Чув, що вони спецом сторюють сайти обманки з піратським контент ом, і на них відловлюють.
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