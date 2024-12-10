Додано: Вів 10 гру, 2024 23:22

M-Audio написав: won написав: І це ж дичина - кому штраф прийшов за перегляд з мобілки? Як вони знали, кому слати? І це ж дичина - кому штраф прийшов за перегляд з мобілки? Як вони знали, кому слати? Україна -- мабуть одна із небагатьох країн, де сім-карту ще можна купити без пред'явлення паспорту. Якщо б не війна, було б вже "як у всіх", а так дійсно трохи не на часі. Україна -- мабуть одна із небагатьох країн, де сім-карту ще можна купити без пред'явлення паспорту. Якщо б не війна, було б вже "як у всіх", а так дійсно трохи не на часі.

Це реальна правда і це досить дивно: в країні, яка є в стані війни, будь-який Штирліц або Шелленберг може купити сім-карту мобільного оператора.Серед тих країн, де я побував за 2024 рік, таке зустрів тільки у Франції: будь-хто може підійти до терміналу мобільного оператора “Free mobile” та отримати сім-карту, яка миттєво починає працювати.Правда, там є елемент ідентифікації: під час купівлі треба використати банківську картку.Цікаво, що спрацювала картка українського банку.З неї я і плачу тепер щомісяця 19,99€.Мобільний звʼязок чудовий, в пакет входить 350 ГБ інтернету, працює без питань у сотні - як вони пишуть - країнах світу.Особисто перевірив за останній місяць у Франції, Італії, Словенії, Хорватіі, Сербії, Болгарії та в Туреччині.Експеримент «Дзвінок з Туреччини в Україну» виявився частково вдалим: виставили рахунок за такий дзвінок в роумінгу з однієї країни НЕ ЄС в іншу країну НЕ ЄС.Не менш чудовим є безкоштовний роумінг в ЄС від Водафон Україна. Реально працює відмінно.Для порівняння: в Туреччині, де я тимчасово перебуваю до 5 січня, стартовий пакет можна купити, як і в інших країнах, тільки з паспортом, СІМ-картка блокується назавжди через 3 місяця.Не блокується, тільки якщо предʼявити в офісі мобільного оператора діючу картку Виду на проживання.Так що ситуація з СІМ-картками в Україні, де їх видають практично даром та безконтрольно (і навіть більше: з безкоштовним роумінгом в країнах ЄС), особисто в мене викликає здивування і нерозуміння.