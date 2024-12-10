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"Зухвале і цілеспрямоване" вбивство керівника провідної американської медичної страхової компанії Браяна Томпсона в самому центрі Нью-Йорка потрясло Америку. Але воно також вказало на індустрію вартістю у трильйони доларів, проти якої в американців закипає справжній гнів.
Латентний гнів, який американці відчувають до системи охорони здоров'я – запаморочливої суміші провайдерів, прибуткових та неприбуткових компаній, страхових гігантів, урядових програм – просто вихлюпнувся на поверхню після вбивства Томпсона у центрі Нью-Йорка.
"Зараз в Сполучених Штатах багато гніву", - каже Філіп Кляйн, керівник базованої в Техасі приватної безпекової фірми, яка охороняла Браяна Томпсона на початку 2000-х. Детектив каже, що шокований тим, що у Томпсона не було охорони на час його поїздки до Нью-Йорка.
"Компаніям варто прокинутися і зрозуміти, що їхніх керівників можуть переслідувати будь-де", - каже Кляйн, додаючи, що після убивства Томпсона телефон його компанії просто розривається від дзвінків майбутніх клієнтів.
"Система є надзвичайно складною, - розповідає Сара Коллінз, старший науковий співробітник дослідницької фундації The Commonwealth Fund. – Навіть просто розібратися і збагнути як можна отримати покриття на лікування може стати справжнім викликом для людини. Все може здаватися простим, поки ви не захворієте і вам знадобиться реальне лікування".
За останніми дослідженнями фундації, 45% застрахованих працездатного віку були змушені доплатити за лікування яке, як вони вважали, мало б бути безкоштовним і покрито медичною страховкою. І лише половина із них знайшли в собі сили оскаржити це. 17% учасників дослідження заявили, що страхові компанії відмовили їм у покритті лікування, офіційно призначеного лікарем.
Американська система охорони здоров'я є не лише дуже складною, але й дорогою, при чому головні рахунки мають сплачувати саме пацієнти.
Ціни на медичні послуги встановлюють так звані провайдери і стразові компанії, пояснює Коллінз, а це означає, що рахунки, які оплачує пацієнт або страхова компанія мають мало спільного з тим, скільки реально коштує те чи інше лікування.
"Ми виявили високий відсоток людей, які кажуть, що вартість лікування для них є непідйомною, навіть в системі фінансованих урядом програм Medicaid та Medicare", - пояснює науковиця.
"Люди накопичують борги за лікування, бо вони не можуть оплатити виставлені їм медичні рахунки. Ця ситуація в США є унікальною. Ми справді маємо кризу медичних боргів".
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 10 гру, 2024 22:49, всього редагувалось 1 раз.
"Зухвале і цілеспрямоване" вбивство керівника провідної американської медичної страхової компанії Браяна Томпсона в самому центрі Нью-Йорка потрясло Америку. Але воно також вказало на індустрію вартістю у трильйони доларів, проти якої в американців закипає справжній гнів.
Латентний гнів, який американці відчувають до системи охорони здоров'я – запаморочливої суміші провайдерів, прибуткових та неприбуткових компаній, страхових гігантів, урядових програм – просто вихлюпнувся на поверхню після вбивства Томпсона у центрі Нью-Йорка.
"Зараз в Сполучених Штатах багато гніву", - каже Філіп Кляйн, керівник базованої в Техасі приватної безпекової фірми, яка охороняла Браяна Томпсона на початку 2000-х. Детектив каже, що шокований тим, що у Томпсона не було охорони на час його поїздки до Нью-Йорка.
"Компаніям варто прокинутися і зрозуміти, що їхніх керівників можуть переслідувати будь-де", - каже Кляйн, додаючи, що після убивства Томпсона телефон його компанії просто розривається від дзвінків майбутніх клієнтів.
"Система є надзвичайно складною, - розповідає Сара Коллінз, старший науковий співробітник дослідницької фундації The Commonwealth Fund. – Навіть просто розібратися і збагнути як можна отримати покриття на лікування може стати справжнім викликом для людини. Все може здаватися простим, поки ви не захворієте і вам знадобиться реальне лікування".
За останніми дослідженнями фундації, 45% застрахованих працездатного віку були змушені доплатити за лікування яке, як вони вважали, мало б бути безкоштовним і покрито медичною страховкою. І лише половина із них знайшли в собі сили оскаржити це. 17% учасників дослідження заявили, що страхові компанії відмовили їм у покритті лікування, офіційно призначеного лікарем.
Американська система охорони здоров'я є не лише дуже складною, але й дорогою, при чому головні рахунки мають сплачувати саме пацієнти.
Ціни на медичні послуги встановлюють так звані провайдери і стразові компанії, пояснює Коллінз, а це означає, що рахунки, які оплачує пацієнт або страхова компанія мають мало спільного з тим, скільки реально коштує те чи інше лікування.
"Ми виявили високий відсоток людей, які кажуть, що вартість лікування для них є непідйомною, навіть в системі фінансованих урядом програм Medicaid та Medicare", - пояснює науковиця.
"Люди накопичують борги за лікування, бо вони не можуть оплатити виставлені їм медичні рахунки. Ця ситуація в США є унікальною. Ми справді маємо кризу медичних боргів".
Палка любов американців до медичного страхування показана в одній із серій фільму жахів,, Пила". 😈
won написав:І це ж дичина - кому штраф прийшов за перегляд з мобілки? Як вони знали, кому слати?
Україна -- мабуть одна із небагатьох країн, де сім-карту ще можна купити без пред'явлення паспорту. Якщо б не війна, було б вже "як у всіх", а так дійсно трохи не на часі.
Це реальна правда і це досить дивно: в країні, яка є в стані війни, будь-який Штирліц або Шелленберг може купити сім-карту мобільного оператора. Серед тих країн, де я побував за 2024 рік, таке зустрів тільки у Франції: будь-хто може підійти до терміналу мобільного оператора “Free mobile” та отримати сім-карту, яка миттєво починає працювати. Правда, там є елемент ідентифікації: під час купівлі треба використати банківську картку. Цікаво, що спрацювала картка українського банку. З неї я і плачу тепер щомісяця 19,99€. Мобільний звʼязок чудовий, в пакет входить 350 ГБ інтернету, працює без питань у сотні - як вони пишуть - країнах світу. Особисто перевірив за останній місяць у Франції, Італії, Словенії, Хорватіі, Сербії, Болгарії та в Туреччині. Експеримент «Дзвінок з Туреччини в Україну» виявився частково вдалим: виставили рахунок за такий дзвінок в роумінгу з однієї країни НЕ ЄС в іншу країну НЕ ЄС. Не менш чудовим є безкоштовний роумінг в ЄС від Водафон Україна. Реально працює відмінно. Для порівняння: в Туреччині, де я тимчасово перебуваю до 5 січня, стартовий пакет можна купити, як і в інших країнах, тільки з паспортом, СІМ-картка блокується назавжди через 3 місяця. Не блокується, тільки якщо предʼявити в офісі мобільного оператора діючу картку Виду на проживання. Так що ситуація з СІМ-картками в Україні, де їх видають практично даром та безконтрольно (і навіть більше: з безкоштовним роумінгом в країнах ЄС), особисто в мене викликає здивування і нерозуміння.