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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2468246924702471
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:26

  won написав:І це ж дичина - кому штраф прийшов за перегляд з мобілки? Як вони знали, кому слати?
Україна -- мабуть одна із небагатьох країн, де сім-карту ще можна купити без пред'явлення паспорту. Якщо б не війна, було б вже "як у всіх", а так дійсно трохи не на часі.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:45

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:А що то за абмахнунг? Якийсь штраф за піратство чи що?

Йому прийшло за те, що мала дивилась аніме онлайн на піратському сайті. І там 2 варіанти: добровільно заплатити, або судитись. Судитись, навіть якщо виграєш, буде дорожче.

Чув, що вони спецом сторюють сайти обманки з піратським контент ом, і на них відловлюють.
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 22:35

Re: Еміграція, заробітчанство

новини з тих США, де середня зп 50 куо на рік :D
Як гучне убивство на Мангеттені показало "руйнацію" медичної системи в США
"Зухвале і цілеспрямоване" вбивство керівника провідної американської медичної страхової компанії Браяна Томпсона в самому центрі Нью-Йорка потрясло Америку. Але воно також вказало на індустрію вартістю у трильйони доларів, проти якої в американців закипає справжній гнів.

Латентний гнів, який американці відчувають до системи охорони здоров'я – запаморочливої суміші провайдерів, прибуткових та неприбуткових компаній, страхових гігантів, урядових програм – просто вихлюпнувся на поверхню після вбивства Томпсона у центрі Нью-Йорка.

"Зараз в Сполучених Штатах багато гніву", - каже Філіп Кляйн, керівник базованої в Техасі приватної безпекової фірми, яка охороняла Браяна Томпсона на початку 2000-х. Детектив каже, що шокований тим, що у Томпсона не було охорони на час його поїздки до Нью-Йорка.

"Компаніям варто прокинутися і зрозуміти, що їхніх керівників можуть переслідувати будь-де", - каже Кляйн, додаючи, що після убивства Томпсона телефон його компанії просто розривається від дзвінків майбутніх клієнтів.

"Система є надзвичайно складною, - розповідає Сара Коллінз, старший науковий співробітник дослідницької фундації The Commonwealth Fund. – Навіть просто розібратися і збагнути як можна отримати покриття на лікування може стати справжнім викликом для людини. Все може здаватися простим, поки ви не захворієте і вам знадобиться реальне лікування".

За останніми дослідженнями фундації, 45% застрахованих працездатного віку були змушені доплатити за лікування яке, як вони вважали, мало б бути безкоштовним і покрито медичною страховкою. І лише половина із них знайшли в собі сили оскаржити це. 17% учасників дослідження заявили, що страхові компанії відмовили їм у покритті лікування, офіційно призначеного лікарем.

Американська система охорони здоров'я є не лише дуже складною, але й дорогою, при чому головні рахунки мають сплачувати саме пацієнти.

Ціни на медичні послуги встановлюють так звані провайдери і стразові компанії, пояснює Коллінз, а це означає, що рахунки, які оплачує пацієнт або страхова компанія мають мало спільного з тим, скільки реально коштує те чи інше лікування.

"Ми виявили високий відсоток людей, які кажуть, що вартість лікування для них є непідйомною, навіть в системі фінансованих урядом програм Medicaid та Medicare", - пояснює науковиця.

"Люди накопичують борги за лікування, бо вони не можуть оплатити виставлені їм медичні рахунки. Ця ситуація в США є унікальною. Ми справді маємо кризу медичних боргів".
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 10 гру, 2024 22:49, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 22:42

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:
  won написав:І це ж дичина - кому штраф прийшов за перегляд з мобілки? Як вони знали, кому слати?

Коли купували мобільний номер, то вказали дані батька. Йому й прийшов лист.
Цікаво, а якщо з безкоштовного віфі в кафе зайти, кому штрафи прийдуть?

В кафе мають піратські сайти бути заблоковані.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 23:05

  Shaman написав:новини з тих США, де середня зп 50 куо на рік :D
Як гучне убивство на Мангеттені показало "руйнацію" медичної системи в США
"Зухвале і цілеспрямоване" вбивство керівника провідної американської медичної страхової компанії Браяна Томпсона в самому центрі Нью-Йорка потрясло Америку. Але воно також вказало на індустрію вартістю у трильйони доларів, проти якої в американців закипає справжній гнів.

Латентний гнів, який американці відчувають до системи охорони здоров'я – запаморочливої суміші провайдерів, прибуткових та неприбуткових компаній, страхових гігантів, урядових програм – просто вихлюпнувся на поверхню після вбивства Томпсона у центрі Нью-Йорка.

"Зараз в Сполучених Штатах багато гніву", - каже Філіп Кляйн, керівник базованої в Техасі приватної безпекової фірми, яка охороняла Браяна Томпсона на початку 2000-х. Детектив каже, що шокований тим, що у Томпсона не було охорони на час його поїздки до Нью-Йорка.

"Компаніям варто прокинутися і зрозуміти, що їхніх керівників можуть переслідувати будь-де", - каже Кляйн, додаючи, що після убивства Томпсона телефон його компанії просто розривається від дзвінків майбутніх клієнтів.

"Система є надзвичайно складною, - розповідає Сара Коллінз, старший науковий співробітник дослідницької фундації The Commonwealth Fund. – Навіть просто розібратися і збагнути як можна отримати покриття на лікування може стати справжнім викликом для людини. Все може здаватися простим, поки ви не захворієте і вам знадобиться реальне лікування".

За останніми дослідженнями фундації, 45% застрахованих працездатного віку були змушені доплатити за лікування яке, як вони вважали, мало б бути безкоштовним і покрито медичною страховкою. І лише половина із них знайшли в собі сили оскаржити це. 17% учасників дослідження заявили, що страхові компанії відмовили їм у покритті лікування, офіційно призначеного лікарем.

Американська система охорони здоров'я є не лише дуже складною, але й дорогою, при чому головні рахунки мають сплачувати саме пацієнти.

Ціни на медичні послуги встановлюють так звані провайдери і стразові компанії, пояснює Коллінз, а це означає, що рахунки, які оплачує пацієнт або страхова компанія мають мало спільного з тим, скільки реально коштує те чи інше лікування.

"Ми виявили високий відсоток людей, які кажуть, що вартість лікування для них є непідйомною, навіть в системі фінансованих урядом програм Medicaid та Medicare", - пояснює науковиця.

"Люди накопичують борги за лікування, бо вони не можуть оплатити виставлені їм медичні рахунки. Ця ситуація в США є унікальною. Ми справді маємо кризу медичних боргів".

Палка любов американців до медичного страхування показана в одній із серій фільму жахів,, Пила". 😈
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 00:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  mazurkevych написав:- дохід домогосподарства дозволяє заощаджувати/інвестувати місячну середню зарплату;

якщо 10%, то ти вже ліпше решти 80%
якщо 20%, то ти вже топ 5%
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 01:01

  Дюрі-бачі написав:На вихідних кум приїхав з Німеччини в гості до батьків. Проговорили весь день: із позитивного - отримав контракт ще на рік, із негативного - в Німеччині посидіти в інтернеті без VPN дуже дорого, бо отримуєш Abmahnung і рахунок на 900Є.
  akurt написав:з однієі зп 9к$ відкладав

От де Ви знакомитесь з такими олігархами? В моєму оточенні якось 5k$ - це скляна стеля, яку не може пробити жоден із знайомих що в Україні, що в еміграції...

там ще байка 6.5% податків
flyman
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  #<1 ... 2468246924702471
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