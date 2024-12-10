"Зараз в Сполучених Штатах багато гніву", - каже Філіп Кляйн, керівник базованої в Техасі приватної безпекової фірми, яка охороняла Браяна Томпсона на початку 2000-х. Детектив каже, що шокований тим, що у Томпсона не було охорони на час його поїздки до Нью-Йорка. "Компаніям варто прокинутися і зрозуміти, що їхніх керівників можуть переслідувати будь-де", - каже Кляйн, додаючи, що після убивства Томпсона телефон його компанії просто розривається від дзвінків майбутніх клієнтів.

"Система є надзвичайно складною, - розповідає Сара Коллінз, старший науковий співробітник дослідницької фундації The Commonwealth Fund. – Навіть просто розібратися і збагнути як можна отримати покриття на лікування може стати справжнім викликом для людини. Все може здаватися простим, поки ви не захворієте і вам знадобиться реальне лікування".



За останніми дослідженнями фундації, 45% застрахованих працездатного віку були змушені доплатити за лікування яке, як вони вважали, мало б бути безкоштовним і покрито медичною страховкою. І лише половина із них знайшли в собі сили оскаржити це. 17% учасників дослідження заявили, що страхові компанії відмовили їм у покритті лікування, офіційно призначеного лікарем.



Американська система охорони здоров'я є не лише дуже складною, але й дорогою, при чому головні рахунки мають сплачувати саме пацієнти.



Ціни на медичні послуги встановлюють так звані провайдери і стразові компанії, пояснює Коллінз, а це означає, що рахунки, які оплачує пацієнт або страхова компанія мають мало спільного з тим, скільки реально коштує те чи інше лікування.



"Ми виявили високий відсоток людей, які кажуть, що вартість лікування для них є непідйомною, навіть в системі фінансованих урядом програм Medicaid та Medicare", - пояснює науковиця.



"Люди накопичують борги за лікування, бо вони не можуть оплатити виставлені їм медичні рахунки. Ця ситуація в США є унікальною. Ми справді маємо кризу медичних боргів".