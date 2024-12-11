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"Зухвале і цілеспрямоване" вбивство керівника провідної американської медичної страхової компанії Браяна Томпсона в самому центрі Нью-Йорка потрясло Америку. Але воно також вказало на індустрію вартістю у трильйони доларів, проти якої в американців закипає справжній гнів.
Латентний гнів, який американці відчувають до системи охорони здоров'я – запаморочливої суміші провайдерів, прибуткових та неприбуткових компаній, страхових гігантів, урядових програм – просто вихлюпнувся на поверхню після вбивства Томпсона у центрі Нью-Йорка.
"Зараз в Сполучених Штатах багато гніву", - каже Філіп Кляйн, керівник базованої в Техасі приватної безпекової фірми, яка охороняла Браяна Томпсона на початку 2000-х. Детектив каже, що шокований тим, що у Томпсона не було охорони на час його поїздки до Нью-Йорка.
"Компаніям варто прокинутися і зрозуміти, що їхніх керівників можуть переслідувати будь-де", - каже Кляйн, додаючи, що після убивства Томпсона телефон його компанії просто розривається від дзвінків майбутніх клієнтів.
"Система є надзвичайно складною, - розповідає Сара Коллінз, старший науковий співробітник дослідницької фундації The Commonwealth Fund. – Навіть просто розібратися і збагнути як можна отримати покриття на лікування може стати справжнім викликом для людини. Все може здаватися простим, поки ви не захворієте і вам знадобиться реальне лікування".
За останніми дослідженнями фундації, 45% застрахованих працездатного віку були змушені доплатити за лікування яке, як вони вважали, мало б бути безкоштовним і покрито медичною страховкою. І лише половина із них знайшли в собі сили оскаржити це. 17% учасників дослідження заявили, що страхові компанії відмовили їм у покритті лікування, офіційно призначеного лікарем.
Американська система охорони здоров'я є не лише дуже складною, але й дорогою, при чому головні рахунки мають сплачувати саме пацієнти.
Ціни на медичні послуги встановлюють так звані провайдери і стразові компанії, пояснює Коллінз, а це означає, що рахунки, які оплачує пацієнт або страхова компанія мають мало спільного з тим, скільки реально коштує те чи інше лікування.
"Ми виявили високий відсоток людей, які кажуть, що вартість лікування для них є непідйомною, навіть в системі фінансованих урядом програм Medicaid та Medicare", - пояснює науковиця.
"Люди накопичують борги за лікування, бо вони не можуть оплатити виставлені їм медичні рахунки. Ця ситуація в США є унікальною. Ми справді маємо кризу медичних боргів".
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 10 гру, 2024 22:49, всього редагувалось 1 раз.
"Зухвале і цілеспрямоване" вбивство керівника провідної американської медичної страхової компанії Браяна Томпсона в самому центрі Нью-Йорка потрясло Америку. Але воно також вказало на індустрію вартістю у трильйони доларів, проти якої в американців закипає справжній гнів.
Латентний гнів, який американці відчувають до системи охорони здоров'я – запаморочливої суміші провайдерів, прибуткових та неприбуткових компаній, страхових гігантів, урядових програм – просто вихлюпнувся на поверхню після вбивства Томпсона у центрі Нью-Йорка.
"Зараз в Сполучених Штатах багато гніву", - каже Філіп Кляйн, керівник базованої в Техасі приватної безпекової фірми, яка охороняла Браяна Томпсона на початку 2000-х. Детектив каже, що шокований тим, що у Томпсона не було охорони на час його поїздки до Нью-Йорка.
"Компаніям варто прокинутися і зрозуміти, що їхніх керівників можуть переслідувати будь-де", - каже Кляйн, додаючи, що після убивства Томпсона телефон його компанії просто розривається від дзвінків майбутніх клієнтів.
"Система є надзвичайно складною, - розповідає Сара Коллінз, старший науковий співробітник дослідницької фундації The Commonwealth Fund. – Навіть просто розібратися і збагнути як можна отримати покриття на лікування може стати справжнім викликом для людини. Все може здаватися простим, поки ви не захворієте і вам знадобиться реальне лікування".
За останніми дослідженнями фундації, 45% застрахованих працездатного віку були змушені доплатити за лікування яке, як вони вважали, мало б бути безкоштовним і покрито медичною страховкою. І лише половина із них знайшли в собі сили оскаржити це. 17% учасників дослідження заявили, що страхові компанії відмовили їм у покритті лікування, офіційно призначеного лікарем.
Американська система охорони здоров'я є не лише дуже складною, але й дорогою, при чому головні рахунки мають сплачувати саме пацієнти.
Ціни на медичні послуги встановлюють так звані провайдери і стразові компанії, пояснює Коллінз, а це означає, що рахунки, які оплачує пацієнт або страхова компанія мають мало спільного з тим, скільки реально коштує те чи інше лікування.
"Ми виявили високий відсоток людей, які кажуть, що вартість лікування для них є непідйомною, навіть в системі фінансованих урядом програм Medicaid та Medicare", - пояснює науковиця.
"Люди накопичують борги за лікування, бо вони не можуть оплатити виставлені їм медичні рахунки. Ця ситуація в США є унікальною. Ми справді маємо кризу медичних боргів".
Палка любов американців до медичного страхування показана в одній із серій фільму жахів,, Пила". 😈
Дюрі-бачі написав:На вихідних кум приїхав з Німеччини в гості до батьків. Проговорили весь день: із позитивного - отримав контракт ще на рік, із негативного - в Німеччині посидіти в інтернеті без VPN дуже дорого, бо отримуєш Abmahnung і рахунок на 900Є.
akurt написав:з однієі зп 9к$ відкладав
От де Ви знакомитесь з такими олігархами? В моєму оточенні якось 5k$ - це скляна стеля, яку не може пробити жоден із знайомих що в Україні, що в еміграції...