RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2469247024712472
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 14:03

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Ну то напишіть ви, скільки.
Це написав реальний колишній український ФОП.
Напишіть, цікаво. Послухаю вашу байку.

Ну я на третій групі плачу 5%.
6.5% то хіба гіг контракти в Дія сіті...
З наступного року буде ще +1% ВЗ
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35689
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1462 раз.
Подякували: 8091 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 14:04

Ну, панове, ви ж розумієте, що різні фахівці отримують різну заробітну платню.
Працюючи в різних компаніях. на різних посадах.
Та людина отримувала, будучі оформленню, як написав пан Дюрі-бачі, ФОПом орієнтовно 8 000$ на місяць.
Мене дивує, що ви не чули про таку зарплату.
Мінімум троє моїх приятелів працюють в чистому офісі у Львові та отримують по 5000$ на місяць і більше.
Просто «треба знати місця».
Коли та людина переїхала працювати в Європу, то почала отримувати доплату від роботодавця за те, що працює «не з території України». За «надійність»
Доплата складала орієнтовно 1500$.
Разом зарплатня - як ви бачите - перевищувала 9 000$ на місяць.
Якщо панове не чули/не знають/ не бачили такі цифри, то винен же не я.
Зараз працює в філії американської фірми, то вже не «український ФОП» і тому платить податків - як написано вище 43…50%.
Все просто.
Для інформації.
Мені то що, я «українським ФОПом» не був.
Але приємно, що панове цікавляться.
Тим більше ви ж бачите: flyman відповідь не надав.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10360
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3828 раз.
Подякували: 1344 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 2469247024712472
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.