З наступного року буде ще +1% ВЗ
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Додано: Сер 11 гру, 2024 14:03
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Сер 11 гру, 2024 14:04
Ну, панове, ви ж розумієте, що різні фахівці отримують різну заробітну платню.
Працюючи в різних компаніях. на різних посадах.
Та людина отримувала, будучі оформленню, як написав пан Дюрі-бачі, ФОПом орієнтовно 8 000$ на місяць.
Мене дивує, що ви не чули про таку зарплату.
Мінімум троє моїх приятелів працюють в чистому офісі у Львові та отримують по 5000$ на місяць і більше.
Просто «треба знати місця».
Коли та людина переїхала працювати в Європу, то почала отримувати доплату від роботодавця за те, що працює «не з території України». За «надійність»
Доплата складала орієнтовно 1500$.
Разом зарплатня - як ви бачите - перевищувала 9 000$ на місяць.
Якщо панове не чули/не знають/ не бачили такі цифри, то винен же не я.
Зараз працює в філії американської фірми, то вже не «український ФОП» і тому платить податків - як написано вище 43…50%.
Все просто.
Для інформації.
Мені то що, я «українським ФОПом» не був.
Але приємно, що панове цікавляться.
Тим більше ви ж бачите: flyman відповідь не надав.
Додано: Сер 11 гру, 2024 14:24
Тут один фахівець вище написав, що не буває такого, щоби «український ФОП» платив податків 6,5%.
А бач воно як: або буває, або то такий фахівець.
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