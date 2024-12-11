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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2469247024712472
Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 14:03

Re: Еміграція, заробітчанство

Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Ну то напишіть ви, скільки.
Це написав реальний колишній український ФОП.
Напишіть, цікаво. Послухаю вашу байку.

Ну я на третій групі плачу 5%.
6.5% то хіба гіг контракти в Дія сіті...
З наступного року буде ще +1% ВЗ
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 14:04

Ну, панове, ви ж розумієте, що різні фахівці отримують різну заробітну платню.
Працюючи в різних компаніях. на різних посадах.
Та людина отримувала, будучі оформленню, як написав пан Дюрі-бачі, ФОПом орієнтовно 8 000$ на місяць.
Мене дивує, що ви не чули про таку зарплату.
Мінімум троє моїх приятелів працюють в чистому офісі у Львові та отримують по 5000$ на місяць і більше.
Просто «треба знати місця».
Коли та людина переїхала працювати в Європу, то почала отримувати доплату від роботодавця за те, що працює «не з території України». За «надійність»
Доплата складала орієнтовно 1500$.
Разом зарплатня - як ви бачите - перевищувала 9 000$ на місяць.
Якщо панове не чули/не знають/ не бачили такі цифри, то винен же не я.
Зараз працює в філії американської фірми, то вже не «український ФОП» і тому платить податків - як написано вище 43…50%.
Все просто.
Для інформації.
Мені то що, я «українським ФОПом» не був.
Але приємно, що панове цікавляться.
Тим більше ви ж бачите: flyman відповідь не надав.
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 14:24

  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Ну то напишіть ви, скільки.
Це написав реальний колишній український ФОП.
Напишіть, цікаво. Послухаю вашу байку.

Ну я на третій групі плачу 5%.
6.5% то хіба гіг контракти в Дія сіті...
З наступного року буде ще +1% ВЗ

Тут один фахівець вище написав, що не буває такого, щоби «український ФОП» платив податків 6,5%.
А бач воно як: або буває, або то такий фахівець.
akurt
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  #<1 ... 2469247024712472
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