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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 11 гру, 2024 14:03
Дюрі-бачі написав: akurt написав:
Ну то напишіть ви, скільки.
Це написав реальний колишній український ФОП.
Напишіть, цікаво. Послухаю вашу байку.
Ну я на третій групі плачу 5%.
6.5% то хіба гіг контракти в Дія сіті...
З наступного року буде ще +1% ВЗ
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Додано: Сер 11 гру, 2024 14:04
Ну, панове, ви ж розумієте, що різні фахівці отримують різну заробітну платню.
Працюючи в різних компаніях. на різних посадах.
Та людина отримувала, будучі оформленню, як написав пан Дюрі-бачі, ФОПом, орієнтовно 8 000$ на місяць. В Україні.
Мене дивує, що ви не чули про таку зарплатню.
Мінімум троє моїх приятелів працюють в чистому офісі у Львові та отримують по 5 000$ на місяць і більше.
Просто «треба знати місця».
Все просто.
Мені то що, я «українським ФОПом» не був.
Але приємно, що панове цікавляться та аналізують.
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Додано: Сер 11 гру, 2024 21:44
Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав: flysoulfly написав:
За сам tv-залізо/пластик (навіть якщо лише вайфаєм з смартфона ретранслює)
чи за антену або шнур мережевий?
Я так зрозумів, що кожен повнолітній має платити за саму можливість дивитись телевізор по місцю "прописки" і, відповідно, десь платити треба. Єдиний варіант не платити - "прописатись" за адресою, де вже хтось інший заплатив.
В нас (у Польщі) є оплата за телевізор та радіоприймач. Нібито ці гроші йдуть на фінансування державних медіа, щоб були незалежними (принаймі, така ідея). Хочуть відмінити, бо мало хто платить та важко контролювати. Але поки що не відміняють.
Скоріше буде так, як зробили минулого року в Австрії. Платитимуть всі вне залежності від наявності радіва і тб
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Додано: Сер 11 гру, 2024 22:01
akurt написав:
Щодо просмотру нелегального контенту. Є за кордоном поняття «інтелектуальна власність».
Не можна дивитися контент нелегально.
З цим давно стикнулися наші люди в США: крадене дивитися не можна, буде штраф.
Ось вам пан Дюрі-бачі
і навів приклад з Німеччини.
Ще для інформації: ціни на перегляд платного контенту дуже відрізняються в різних країнах.
Наприклад, Преміум-підписка
на YouTube
в Туреччині для мене коштує 150 лір або приблизно 4,5 євро. Те саме у Франції - 23.5€.
Пан wild.tomcat правильно написав.
YouTube мене швидко вирахував за ІР
- адресою та попередив, що припинить надання послуги.
Те саме стосується наприклад Netflix
.
Різні ціни та до речі різний контент (!).
Відео з сайту hdrezka
в Туреччині я дивлюся без перешкод - українською мовою.
У Франції дивився, ніби-то штрафу не було.
Те саме в США - дуже великий штраф.
Інтелектуальна власність, панове.
Крадене завжди солодке, але воно крадене…
Я нещодавно підписався на ютьюб. 149 грн на місяць на 5 осіб. з Австрії. конто правда українське, давнє. гугл правда вже декілька місяців обіцяє його змінити на австрію. але ще не зробив. Нетфлікс теж ще український за 10 євро на 4 особи. Не знаю, коли мене ютьюб і нетфлікс забанять. але буде дуже боляче, бо аналогічний ютьюб в австрії тягне на 24 євро, і 23 євро нетфлікс
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