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#<1 ... 2469247024712472 Додано: Сер 11 гру, 2024 14:03 Re: Еміграція, заробітчанство Дюрі-бачі написав: akurt написав: Ну то напишіть ви, скільки.

Це написав реальний колишній український ФОП.

Напишіть, цікаво. Послухаю вашу байку. Ну то напишіть ви, скільки.Це написав реальний колишній український ФОП.Напишіть, цікаво. Послухаю вашу байку.

Ну я на третій групі плачу 5%.

6.5% то хіба гіг контракти в Дія сіті... Ну я на третій групі плачу 5%.6.5% то хіба гіг контракти в Дія сіті... З наступного року буде ще +1% ВЗ З наступного року буде ще +1% ВЗ Faceless

Модератор Повідомлень: 35698 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1462 раз. Подякували: 8091 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 гру, 2024 14:04 Ну, панове, ви ж розумієте, що різні фахівці отримують різну заробітну платню.

Працюючи в різних компаніях. на різних посадах.

Та людина отримувала, будучі оформленню, як написав пан Дюрі-бачі, ФОПом, орієнтовно 8 000$ на місяць. В Україні.

Мене дивує, що ви не чули про таку зарплатню.

Мінімум троє моїх приятелів працюють в чистому офісі у Львові та отримують по 5 000$ на місяць і більше.

Просто «треба знати місця».



Все просто.

Мені то що, я «українським ФОПом» не був.

Але приємно, що панове цікавляться та аналізують. akurt

Повідомлень: 10360 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3831 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 гру, 2024 21:44 Gastarbaiter написав: Дюрі-бачі написав: flysoulfly написав: За сам tv-залізо/пластик (навіть якщо лише вайфаєм з смартфона ретранслює)

чи за антену або шнур мережевий? За сам tv-залізо/пластик (навіть якщо лише вайфаєм з смартфона ретранслює)чи за антену або шнур мережевий?

Я так зрозумів, що кожен повнолітній має платити за саму можливість дивитись телевізор по місцю "прописки" і, відповідно, десь платити треба. Єдиний варіант не платити - "прописатись" за адресою, де вже хтось інший заплатив. Я так зрозумів, що кожен повнолітній має платити за саму можливість дивитись телевізор по місцю "прописки" і, відповідно, десь платити треба. Єдиний варіант не платити - "прописатись" за адресою, де вже хтось інший заплатив.

В нас (у Польщі) є оплата за телевізор та радіоприймач. Нібито ці гроші йдуть на фінансування державних медіа, щоб були незалежними (принаймі, така ідея). Хочуть відмінити, бо мало хто платить та важко контролювати. Але поки що не відміняють. В нас (у Польщі) є оплата за телевізор та радіоприймач. Нібито ці гроші йдуть на фінансування державних медіа, щоб були незалежними (принаймі, така ідея). Хочуть відмінити, бо мало хто платить та важко контролювати. Але поки що не відміняють.



Скоріше буде так, як зробили минулого року в Австрії. Платитимуть всі вне залежності від наявності радіва і тб Скоріше буде так, як зробили минулого року в Австрії. Платитимуть всі вне залежності від наявності радіва і тб adeges Повідомлень: 4576 З нами з: 14.03.06 Подякував: 430 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 гру, 2024 22:01 akurt написав: Щодо просмотру нелегального контенту. Є за кордоном поняття «інтелектуальна власність».

Не можна дивитися контент нелегально.

З цим давно стикнулися наші люди в США: крадене дивитися не можна, буде штраф.

Ось вам пан Дюрі-бачі і навів приклад з Німеччини.

Ще для інформації: ціни на перегляд платного контенту дуже відрізняються в різних країнах.

Наприклад, Преміум-підписка на YouTube в Туреччині для мене коштує 150 лір або приблизно 4,5 євро. Те саме у Франції - 23.5€.

Пан wild.tomcat правильно написав.

YouTube мене швидко вирахував за ІР- адресою та попередив, що припинить надання послуги.

Те саме стосується наприклад Netflix.

Різні ціни та до речі різний контент (!).

Відео з сайту hdrezka в Туреччині я дивлюся без перешкод - українською мовою.

У Франції дивився, ніби-то штрафу не було.

Те саме в США - дуже великий штраф.

Інтелектуальна власність, панове.

Крадене завжди солодке, але воно крадене… Щодо просмотру нелегального контенту. Є за кордоном поняття «інтелектуальна власність».Не можна дивитися контент нелегально.З цим давно стикнулися наші люди в США: крадене дивитися не можна, буде штраф.Ось вам пані навів приклад з Німеччини.Ще для інформації: ціни на перегляд платного контенту дуже відрізняються в різних країнах.Наприклад, Преміум-підписка на YouTube в Туреччині для мене коштує 150 лір або приблизно 4,5 євро. Те саме у Франції - 23.5€.Пан wild.tomcat правильно написав.YouTube мене швидко вирахував за ІР- адресою та попередив, що припинить надання послуги.Те саме стосується наприклад Netflix.Різні ціни та до речі різний контент (!).Відео з сайту hdrezka в Туреччині я дивлюся без перешкод - українською мовою.У Франції дивився, ніби-то штрафу не було.Те саме в США - дуже великий штраф.Інтелектуальна власність, панове.Крадене завжди солодке, але воно крадене…



Я нещодавно підписався на ютьюб. 149 грн на місяць на 5 осіб. з Австрії. конто правда українське, давнє. гугл правда вже декілька місяців обіцяє його змінити на австрію. але ще не зробив. Нетфлікс теж ще український за 10 євро на 4 особи. Не знаю, коли мене ютьюб і нетфлікс забанять. але буде дуже боляче, бо аналогічний ютьюб в австрії тягне на 24 євро, і 23 євро нетфлікс Я нещодавно підписався на ютьюб. 149 грн на місяць на 5 осіб. з Австрії. конто правда українське, давнє. гугл правда вже декілька місяців обіцяє його змінити на австрію. але ще не зробив. Нетфлікс теж ще український за 10 євро на 4 особи. Не знаю, коли мене ютьюб і нетфлікс забанять. але буде дуже боляче, бо аналогічний ютьюб в австрії тягне на 24 євро, і 23 євро нетфлікс adeges Повідомлень: 4576 З нами з: 14.03.06 Подякував: 430 раз. Подякували: 1053 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 11 гру, 2024 23:04 BIGor написав: akurt написав: Це написав реальний колишній український ФОП. Це написав реальний колишній український ФОП.

Хай краще напише, наприклад скільки він з тих 9 кує бруто отримав реально нето влітку 2022 року, посміємось разом з псевдо 6,5% податків. Хай краще напише, наприклад скільки він з тих 9 кує бруто отримав реально нето влітку 2022 року, посміємось разом з псевдо 6,5% податків.

в штатах $500К в рік після каліджа,

з однієі зп 9к$ відкладав (а з другої?),

внєзапно:

а в Європі і 5 не відкладаю… В Україні податками платив 6,5 відсотків, а тут 43-50… по грошах було добре, але… в штатах $500К в рік після каліджа,з однієі зп 9к$ відкладав (а з другої?),внєзапно:а в Європі і 5 не відкладаю… В Україні податками платив 6,5 відсотків, а тут 43-50… по грошах було добре, але… flyman

Повідомлень: 37501 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1592 раз. Подякували: 2799 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 01:59 flyman написав: BIGor написав: akurt написав: Це написав реальний колишній український ФОП. Це написав реальний колишній український ФОП.

Хай краще напише, наприклад скільки він з тих 9 кує бруто отримав реально нето влітку 2022 року, посміємось разом з псевдо 6,5% податків. Хай краще напише, наприклад скільки він з тих 9 кує бруто отримав реально нето влітку 2022 року, посміємось разом з псевдо 6,5% податків.

в штатах $500К в рік після каліджа,

з однієі зп 9к$ відкладав (а з другої?),

внєзапно:

а в Європі і 5 не відкладаю… В Україні податками платив 6,5 відсотків, а тут 43-50… по грошах було добре, але… в штатах $500К в рік після каліджа,з однієі зп 9к$ відкладав (а з другої?),внєзапно:а в Європі і 5 не відкладаю… В Україні податками платив 6,5 відсотків, а тут 43-50… по грошах було добре, але…

Если б на эти 43/50% они(явно ж не пшеки и не чехи) наклепали на своих ЮМЗ Таурусов тысяч ...надцать, да километров так "до Урала", да наконец то проверить их нато-вскую прочность и меткость бы решили

А так непонятно куда эти триллионы ушли

Не иначе на золотые унитазы Ротшильдов Если б на эти 43/50% они(явно ж не пшеки и не чехи) наклепали на своих ЮМЗ Таурусов тысяч ...надцать, да километров так "до Урала", да наконец то проверить их нато-вскую прочность и меткость бы решилиА так непонятно куда эти триллионы ушлиНе иначе на золотые унитазы Ротшильдов барабашов Повідомлень: 4604 З нами з: 16.06.15 Подякував: 285 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 02:07 Bolt написав: Дюрі-бачі написав: Faceless написав: А що то за абмахнунг? Якийсь штраф за піратство чи що? А що то за абмахнунг? Якийсь штраф за піратство чи що?

Йому прийшло за те, що мала дивилась аніме онлайн на піратському сайті. І там 2 варіанти: добровільно заплатити, або судитись. Судитись, навіть якщо виграєш, буде дорожче. Йому прийшло за те, що мала дивилась аніме онлайн на піратському сайті. І там 2 варіанти: добровільно заплатити, або судитись. Судитись, навіть якщо виграєш, буде дорожче.

Чув, що вони спецом сторюють сайти обманки з піратським контент ом, і на них відловлюють. Чув, що вони спецом сторюють сайти обманки з піратським контент ом, і на них відловлюють.

Детей или арабов?(Интересно, а арабов или прочих муслимочёрных так на штуку и сразу нагибают?)

Или бюргер которому со школьной скамьи втюхивают "порядок превыше всего" полезет экономить пару евро на просмотре (не)свежего фильма с гаджета? Детей или арабов?(Интересно, а арабов или прочих муслимочёрных так на штуку и сразу нагибают?)Или бюргер которому со школьной скамьи втюхивают "порядок превыше всего" полезет экономить пару евро на просмотре (не)свежего фильма с гаджета? барабашов Повідомлень: 4604 З нами з: 16.06.15 Подякував: 285 раз. Подякували: 359 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2469247024712472 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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