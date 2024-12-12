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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2471247224732474>
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 11:41

Є така не нова думка, що Україна є "Зачарованою територією".
Які корисні закони не приймай, яких депутатів, міністрів або президентів не вибирай, які інструкції/постанови/регламенти не придумуй/створюй - все буде зроблено - як говорила моя мама-полтавчанка - "наверле".
(Із словника української мови: НАВЕРЛЕ присл., діал. Навпаки, в інший бік, іншим боком.)
Звісно, земля - як верхній шар Земної кори - не перебуває сама по собі - вона населена живими істотами, серед них найрозумнішими є - за думкою біологів - можливо хибною - людські істоти.
Які - як відомо - розумні ще з часів царя Панька ("За царя Панька" - відома фразеологія).
Тут ми приходимо до знаменитиолї думки від професора Преображенського про те, що в головах існує розруха.

Якщо це так - а це так - то панове повинні і діяти відповідно.
Мислити і тактично, і стратегічно.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 11:52

  kyk написав:
  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:quote="5797206:won" кому штраф прийшов за перегляд з мобілки? Як вони знали, кому слати?
===================================================
Коли купували мобільний номер, то вказали дані батька. Йому й прийшов лист.
Цікаво, а якщо з безкоштовного віфі в кафе зайти, кому штрафи прийдуть?

В кафе мають піратські сайти бути заблоковані.
а через vpn ?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 11:53

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Є така не нова думка, що Україна є "Зачарованою територією".
  akurt написав:головах існує розруха.

Антинаукова дичина. ВСЕ визначає влада і її дії. Доказано в Кореї де з одного надроду за кілька років отримали абсолютно різні
ИМХО Україні б треба окупаційну владу з США, як Німеччині/Японії після другої світової на 10-20 років і тоді б ми зажили нормально.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 11:56

Re: Еміграція, заробітчанство

  flyman написав:площа Парагваю майже як України, а населення 6 млн., потенціал є

ціни на житло болгарсько-київські
іт-галєри почали відкривати представництва
за першої нагоди заякорюсь в Болгарії, а далі розвідка піренейського півосторова та південної америки
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 12:08

Re: Еміграція, заробітчанство

  fox767676 написав:САМІ НА СВОЮ ДУРНУ ГОЛОВУ влаштували 2 майдани + 1 стадіон і ім доси хтось ще повинен зробити красиво,

Ну от Аргентина скільки вже майданів зробила? І, схоже, в них нарешті щось вийшло. Але я б віддав перевагу швидшому шляху.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 12:12

  akurt написав:Є така не нова думка, що Україна є "Зачарованою територією".
Які корисні закони не приймай, яких депутатів, міністрів або президентів не вибирай, які інструкції/постанови/регламенти не придумуй/створюй - все буде зроблено - як говорила моя мама-полтавчанка - "наверле".
(Із словника української мови: НАВЕРЛЕ присл., діал. Навпаки, в інший бік, іншим боком.)
Звісно, земля - як верхній шар Земної кори - не перебуває сама по собі - вона населена живими істотами, серед них найрозумнішими є - за думкою біологів - можливо хибною - людські істоти.
Які - як відомо - розумні ще з часів царя Панька ("За царя Панька" - відома фразеологія).
Тут ми приходимо до знаменитиолї думки від професора Преображенського про те, що в головах існує розруха.

Якщо це так - а це так - то панове повинні і діяти відповідно.
Мислити і тактично, і стратегічно.


це все прокляті землі що відстали у цівілізаційному розвитку , та ще й з край інертним світоглядом. якісний людський капітал тут не затримується, бо життя одне, а батогом обуха не перебити
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 12:55

  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Є така не нова думка, що Україна є "Зачарованою територією".
  akurt написав:головах існує розруха.

Антинаукова дичина. ВСЕ визначає влада і її дії. Доказано в Кореї де з одного надроду за кілька років отримали абсолютно різні
ИМХО Україні б треба окупаційну владу з США, як Німеччині/Японії після другої світової на 10-20 років і тоді б ми зажили нормально.

Мрійте.
Ото немає що американцям робити щоби узяти цю спільноту на годування.
Поляки і ті не хочуть брати. Хоч мають підстави.
І румуни не хочуть брати. Хоч мають підстави.
Ну у угорців трохи інше: їх після Другої світової війни - на відміну від Польші або Румунії, які суттєво змінили не тільки кордони, але й конфігурацію території - так «пошманали», так відібрали території, що від великої країни - частини Австро-Угорськоі імперії - зовсім нічого не залишилося…
Я вам більше скажу: слава Богу, що американці не читають Фінансовий форум України.
А то припинили б допомагати зовсім.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 гру, 2024 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 12:58

  flyman написав:
  mazurkevych написав:- дохід домогосподарства дозволяє заощаджувати/інвестувати місячну середню зарплату;

якщо 10%, то ти вже ліпше решти 80%
якщо 20%, то ти вже топ 5%


Не погоджусь з вами і відповім цитатою Данилишина, що вчора була приведена на «валютній гілці» цього форума:

«… тверджень про те, що інфляційний тиск посилився через прискорений ріст середніх зарплат – не відповідає дійсності. Нинішній ріст середніх зарплат (+16,2%) нівелюється високим рівнем безробіття (18%) та дефіцитом робочої сили, в результаті чого скупний обсяг «зарплатного» тиску в економіці є невеликим (близько 38% ВВП). Крім того, варто врахувати, що в 2024 р. понад 20% фонду оплати праці пішло на купівлю іноземної валюти населенням, що відповідно прибрало гривню з споживчого ринку. Якщо із загального фонду оплати праці (з врахуванням виплат військовослужбовцям) змінусувати нетто-купівлю валюти населенням, то виявиться, що гривневий фонд оплати праці у 2024 р. скоротився на 5,6%, а реальний фонд оплати праці (за мінусом інфляції) – аж на 11%! Таким чином ріст середніх зарплат в Україні не міг спричинити додаткового тиску ні на сукупний попит, ні на ріст цін….»

Якщо 20% фонду заробітної плати в Україні конвертується в дойляри, то чому домогосподарство в Європі, де двоє чи більше працюючих, не може робити заощадження/платежі за іпотекою в розмірі однієї середньої зарплати? В ЄС можливості для того певно що ліпші.

Певно що може, хіба мети такоє немає, про прийдеться на десятиліття відмовитись від нового авто, подорожей та розваг і «привʼязати» себе до певного місця.
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:19

Немає в Європі такого, що не можуть купити авто або не мають житла.
Я прожив майже три місяців у Франції в цьому році та ретельно то вивчав/спостерігав/споглядав:
- просто не купують гігантських дорогих автівок. Але авто є у всіх і не одне. Скромні. Невеликі.
- ринок житла незвично для нас регулюється державно: в кожному самому маленькому містечку є у розпорядженні мерії є «соціальне житло» - це квартири в будинках на 2-5 поверхів часто з балконами, які може отримати будь-яка людина, у якої дохід не перевищує (по-памʼяті) 14 000 євро на рік. Особисто допомагав нашим людям забирати з однієї такої квартири холодильник та деревʼяну кровить: виселявся чоловік, який пожив в тій квартирі 23 (!) роки. Все віддавав будь-кому безкоштовно, переїжджав жити до дітей.
Тобто: є в тебе 250 000….350 000 €: купуй садибу з будинком. Якщо в тебе зарплатня на родину припустимо 4 000€ на місяць, бери житло в іпотеку ціною скажімо в 150 000€, будеш виплачувати років 25 по 650 € на місяць. Немає таких грошей - а маєш мінімалку - бери соціальне житло (там ж якась оплата в діапазоні 180-470 € на місяць.
Найбільше вражають пенсіонери в супермаркеті.
Якщо я беру мʼясо або сир ціною по 15€ кіло, то вони купують по 25…30. А в устриці вибирають не номер 3, а номер 1 (великі).
А візки навантажені так перед касою, що ого-го.
Так що живуть непогано, податки платять, швидкість руху не перевищують, бо штраф мінімальний 65€.
Я хвилювався, що нахватався штрафів за літо - але виїжджав з ЄС - кордон Хорватія-Сербія - в листопаді: слова не сказали.
Перехрестився…
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:26

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:, бери житло в іпотеку ціною скажімо в 150 000€, будеш виплачувати років 25 по 650 € на місяць.

Вже всі у світі визнають, що є проблема із доступністю житла, а Ви досі транслюєте дані актуальні для доковідних часів..
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 12 гру, 2024 13:29, всього редагувалось 1 раз.
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