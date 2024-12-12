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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2471247224732474> Додано: Чет 12 гру, 2024 11:41 Є така не нова думка , що Україна є "Зачарованою територією".

Які корисні закони не приймай, яких депутатів, міністрів або президентів не вибирай, які інструкції/постанови/регламенти не придумуй/створюй - все буде зроблено - як говорила моя мама-полтавчанка - "наверле".

(Із словника української мови: НАВЕРЛЕ присл., діал. Навпаки, в інший бік, іншим боком.)

Звісно, земля - як верхній шар Земної кори - не перебуває сама по собі - вона населена живими істотами, серед них найрозумнішими є - за думкою біологів - можливо хибною - людські істоти.

Які - як відомо - розумні ще з часів царя Панька ("За царя Панька" - відома фразеологія).

Тут ми приходимо до знаменитиолї думки від професора Преображенського про те, що в головах існує розруха.



Якщо це так - а це так - то панове повинні і діяти відповідно.

Мислити і тактично, і стратегічно. akurt

Повідомлень: 10365 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3835 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 11:52 kyk написав: Faceless написав: Дюрі-бачі написав: quote="5797206:won" кому штраф прийшов за перегляд з мобілки? Як вони знали, кому слати?

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Коли купували мобільний номер, то вказали дані батька. Йому й прийшов лист. Цікаво, а якщо з безкоштовного віфі в кафе зайти, кому штрафи прийдуть? Цікаво, а якщо з безкоштовного віфі в кафе зайти, кому штрафи прийдуть?

В кафе мають піратські сайти бути заблоковані. В кафе мають піратські сайти бути заблоковані. а через vpn ? а через vpn ? flysoulfly Повідомлень: 5624 З нами з: 13.01.09 Подякував: 1787 раз. Подякували: 315 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 11:53 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Є така не нова думка, що Україна є "Зачарованою територією". Є така не нова думка, що Україна є "Зачарованою територією". akurt написав: головах існує розруха. головах існує розруха.

Антинаукова дичина. ВСЕ визначає влада і її дії. Доказано в Кореї де з одного надроду за кілька років отримали абсолютно різні

ИМХО Україні б треба окупаційну владу з США, як Німеччині/Японії після другої світової на 10-20 років і тоді б ми зажили нормально. Антинаукова дичина. ВСЕ визначає влада і її дії.де з одного надроду за кілька років отримали абсолютно різніИМХО Україні б треба окупаційну владу з США, як Німеччині/Японії після другої світової на 10-20 років і тоді б ми зажили нормально. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4308 З нами з: 29.07.22 Подякував: 746 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 11:56 Re: Еміграція, заробітчанство flyman написав: площа Парагваю майже як України, а населення 6 млн., потенціал є площа Парагваю майже як України, а населення 6 млн., потенціал є

ціни на житло болгарсько-київські

іт-галєри почали відкривати представництва

за першої нагоди заякорюсь в Болгарії, а далі розвідка піренейського півосторова та південної америки ціни на житло болгарсько-київськііт-галєри почали відкривати представництваза першої нагоди заякорюсь в Болгарії, а далі розвідка піренейського півосторова та південної америки fox767676 Повідомлень: 2441 З нами з: 13.06.20 Подякував: 327 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 12:08 Re: Еміграція, заробітчанство fox767676 написав: САМІ НА СВОЮ ДУРНУ ГОЛОВУ влаштували 2 майдани + 1 стадіон і ім доси хтось ще повинен зробити красиво, САМІ НА СВОЮ ДУРНУ ГОЛОВУ влаштували 2 майдани + 1 стадіон і ім доси хтось ще повинен зробити красиво,

Ну от Аргентина скільки вже майданів зробила? І, схоже, в них нарешті щось вийшло. Але я б віддав перевагу швидшому шляху. Ну от Аргентина скільки вже майданів зробила? І, схоже, в них нарешті щось вийшло. Але я б віддав перевагу швидшому шляху. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4308 З нами з: 29.07.22 Подякував: 746 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 12:12 akurt написав: Є така не нова думка , що Україна є "Зачарованою територією".

Які корисні закони не приймай, яких депутатів, міністрів або президентів не вибирай, які інструкції/постанови/регламенти не придумуй/створюй - все буде зроблено - як говорила моя мама-полтавчанка - "наверле".

(Із словника української мови: НАВЕРЛЕ присл., діал. Навпаки, в інший бік, іншим боком.)

Звісно, земля - як верхній шар Земної кори - не перебуває сама по собі - вона населена живими істотами, серед них найрозумнішими є - за думкою біологів - можливо хибною - людські істоти.

Які - як відомо - розумні ще з часів царя Панька ("За царя Панька" - відома фразеологія).

Тут ми приходимо до знаменитиолї думки від професора Преображенського про те, що в головах існує розруха.



Якщо це так - а це так - то панове повинні і діяти відповідно.

Мислити і тактично, і стратегічно. Є така, що Україна є "Зачарованою територією".Які корисні закони не приймай, яких депутатів, міністрів або президентів не вибирай, які інструкції/постанови/регламенти не придумуй/створюй - все буде зроблено - як говорила моя мама-полтавчанка - "наверле".(Із словника української мови: НАВЕРЛЕ присл., діал. Навпаки, в інший бік, іншим боком.)Звісно, земля - як верхній шар Земної кори - не перебуває сама по собі - вона населена живими істотами, серед нихза думкою біологів - можливо хибною - людські істоти.Які - як відомо - розумні ще з часів царя Панька ("За царя Панька" - відома фразеологія).Тут ми приходимо до знаменитиолї думки від професора Преображенського про те, щоЯкщо це так - а це так - то панове повинні і діяти відповідно.Мислити і тактично, і стратегічно.



це все прокляті землі що відстали у цівілізаційному розвитку , та ще й з край інертним світоглядом. якісний людський капітал тут не затримується, бо життя одне, а батогом обуха не перебити це все прокляті землі що відстали у цівілізаційному розвитку , та ще й з край інертним світоглядом. якісний людський капітал тут не затримується, бо життя одне, а батогом обуха не перебити fox767676 Повідомлень: 2441 З нами з: 13.06.20 Подякував: 327 раз. Подякували: 135 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 12:55 Дюрі-бачі написав: akurt написав: Є така не нова думка, що Україна є "Зачарованою територією". Є така не нова думка, що Україна є "Зачарованою територією". akurt написав: головах існує розруха. головах існує розруха.

Антинаукова дичина. ВСЕ визначає влада і її дії. Доказано в Кореї де з одного надроду за кілька років отримали абсолютно різні

ИМХО Україні б треба окупаційну владу з США, як Німеччині/Японії після другої світової на 10-20 років і тоді б ми зажили нормально. Антинаукова дичина. ВСЕ визначає влада і її дії.де з одного надроду за кілька років отримали абсолютно різніИМХО Україні б треба окупаційну владу з США, як Німеччині/Японії після другої світової на 10-20 років і тоді б ми зажили нормально.

Мрійте.

Ото немає що американцям робити щоби узяти цю спільноту на годування.

Поляки і ті не хочуть брати. Хоч мають підстави.

І румуни не хочуть брати. Хоч мають підстави.

Ну у угорців трохи інше: їх після Другої світової війни - на відміну від Польші або Румунії, які суттєво змінили не тільки кордони, але й конфігурацію території - так «пошманали», так відібрали території, що від великої країни - частини Австро-Угорськоі імперії - зовсім нічого не залишилося…

Я вам більше скажу: слава Богу, що американці не читають Фінансовий форум України.

А то припинили б допомагати зовсім. Мрійте.Ото немає що американцям робити щоби узяти цю спільноту на годування.Поляки і ті не хочуть брати. Хоч мають підстави.І румуни не хочуть брати. Хоч мають підстави.Ну у угорців трохи інше: їх після Другої світової війни - на відміну від Польші або Румунії, які суттєво змінили не тільки кордони, але й конфігурацію території - так «пошманали», так відібрали території, що від великої країни - частини Австро-Угорськоі імперії - зовсім нічого не залишилося…Я вам більше скажу: слава Богу, що американці не читають Фінансовий форум України.А то припинили б допомагати зовсім. Востаннє редагувалось akurt в Чет 12 гру, 2024 13:01, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10365 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3835 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 12:58 flyman написав: mazurkevych написав: - дохід домогосподарства дозволяє заощаджувати/інвестувати місячну середню зарплату; - дохід домогосподарства дозволяє заощаджувати/інвестувати місячну середню зарплату;

якщо 10%, то ти вже ліпше решти 80%

якщо 20%, то ти вже топ 5% якщо 10%, то ти вже ліпше решти 80%якщо 20%, то ти вже топ 5%



Не погоджусь з вами і відповім цитатою Данилишина, що вчора була приведена на «валютній гілці» цього форума:



«… тверджень про те, що інфляційний тиск посилився через прискорений ріст середніх зарплат – не відповідає дійсності. Нинішній ріст середніх зарплат (+16,2%) нівелюється високим рівнем безробіття (18%) та дефіцитом робочої сили, в результаті чого скупний обсяг «зарплатного» тиску в економіці є невеликим (близько 38% ВВП). Крім того, варто врахувати, що в 2024 р. понад 20% фонду оплати праці пішло на купівлю іноземної валюти населенням, що відповідно прибрало гривню з споживчого ринку. Якщо із загального фонду оплати праці (з врахуванням виплат військовослужбовцям) змінусувати нетто-купівлю валюти населенням, то виявиться, що гривневий фонд оплати праці у 2024 р. скоротився на 5,6%, а реальний фонд оплати праці (за мінусом інфляції) – аж на 11%! Таким чином ріст середніх зарплат в Україні не міг спричинити додаткового тиску ні на сукупний попит, ні на ріст цін….»



Якщо 20% фонду заробітної плати в Україні конвертується в дойляри, то чому домогосподарство в Європі, де двоє чи більше працюючих, не може робити заощадження/платежі за іпотекою в розмірі однієї середньої зарплати? В ЄС можливості для того певно що ліпші.



Певно що може, хіба мети такоє немає, про прийдеться на десятиліття відмовитись від нового авто, подорожей та розваг і «привʼязати» себе до певного місця. Не погоджусь з вами і відповім цитатою Данилишина, що вчора була приведена на «валютній гілці» цього форума:«… тверджень про те, що інфляційний тиск посилився через прискорений ріст середніх зарплат – не відповідає дійсності. Нинішній ріст середніх зарплат (+16,2%) нівелюється високим рівнем безробіття (18%) та дефіцитом робочої сили, в результаті чого скупний обсяг «зарплатного» тиску в економіці є невеликим (близько 38% ВВП). Крім того, варто врахувати, що в 2024 р. понад 20% фонду оплати праці пішло на купівлю іноземної валюти населенням, що відповідно прибрало гривню з споживчого ринку. Якщо із загального фонду оплати праці (з врахуванням виплат військовослужбовцям) змінусувати нетто-купівлю валюти населенням, то виявиться, що гривневий фонд оплати праці у 2024 р. скоротився на 5,6%, а реальний фонд оплати праці (за мінусом інфляції) – аж на 11%! Таким чином ріст середніх зарплат в Україні не міг спричинити додаткового тиску ні на сукупний попит, ні на ріст цін….»Якщо 20% фонду заробітної плати в Україні конвертується в дойляри, то чому домогосподарство в Європі, де двоє чи більше працюючих, не може робити заощадження/платежі за іпотекою в розмірі однієї середньої зарплати? В ЄС можливості для того певно що ліпші.Певно що може, хіба мети такоє немає, про прийдеться на десятиліття відмовитись від нового авто, подорожей та розваг і «привʼязати» себе до певного місця. mazurkevych

Повідомлень: 56 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 22 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 13:19 Немає в Європі такого, що не можуть купити авто або не мають житла.

Я прожив майже три місяців у Франції в цьому році та ретельно то вивчав/спостерігав/споглядав:

- просто не купують гігантських дорогих автівок. Але авто є у всіх і не одне. Скромні. Невеликі.

- ринок житла незвично для нас регулюється державно: в кожному самому маленькому містечку є у розпорядженні мерії є «соціальне житло» - це квартири в будинках на 2-5 поверхів часто з балконами, які може отримати будь-яка людина, у якої дохід не перевищує (по-памʼяті) 14 000 євро на рік. Особисто допомагав нашим людям забирати з однієї такої квартири холодильник та деревʼяну кровить: виселявся чоловік, який пожив в тій квартирі 23 (!) роки. Все віддавав будь-кому безкоштовно, переїжджав жити до дітей.

Тобто: є в тебе 250 000….350 000 €: купуй садибу з будинком. Якщо в тебе зарплатня на родину припустимо 4 000€ на місяць, бери житло в іпотеку ціною скажімо в 150 000€, будеш виплачувати років 25 по 650 € на місяць. Немає таких грошей - а маєш мінімалку - бери соціальне житло (там ж якась оплата в діапазоні 180-470 € на місяць.

Найбільше вражають пенсіонери в супермаркеті.

Якщо я беру мʼясо або сир ціною по 15€ кіло, то вони купують по 25…30. А в устриці вибирають не номер 3, а номер 1 (великі).

А візки навантажені так перед касою, що ого-го.

Так що живуть непогано, податки платять, швидкість руху не перевищують, бо штраф мінімальний 65€.

Я хвилювався, що нахватався штрафів за літо - але виїжджав з ЄС - кордон Хорватія-Сербія - в листопаді: слова не сказали.

Перехрестився… akurt

Повідомлень: 10365 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3835 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 13:26 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: , бери житло в іпотеку ціною скажімо в 150 000€, будеш виплачувати років 25 по 650 € на місяць. , бери житло в іпотеку ціною скажімо в 150 000€, будеш виплачувати років 25 по 650 € на місяць.

Вже всі у світі визнають, що є проблема із доступністю житла, а Ви досі транслюєте дані актуальні для доковідних часів.. Вже всі у світі визнають, що є проблема із доступністю житла, а Ви досі транслюєте дані актуальні для доковідних часів.. Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 12 гру, 2024 13:29, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4308 З нами з: 29.07.22 Подякував: 746 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2471247224732474> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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