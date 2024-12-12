Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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#<1 ... 2471247224732474 Додано: Чет 12 гру, 2024 13:29 Нехай «доковідних». То на вашу думку.

Я прожив в цьому році в ЄС з 5 вересня по 19 листопада.

Орендував 3-к квартиру у Франції за 650€ на місяць. Спілкувався і з нашими, і з французами.

Точно «доковідні часи»? akurt

Повідомлень: 10365 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3835 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 13:36 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Спілкувався і з нашими, і з французами. Спілкувався і з нашими, і з французами.

Хто з них брав іпотеку в 2023-24 році? Хто з них брав іпотеку в 2023-24 році? Дюрі-бачі

Повідомлень: 4308 З нами з: 29.07.22 Подякував: 746 раз. Подякували: 530 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 13:39 akurt написав: Дюрі-бачі написав: akurt написав: Є така не нова думка, що Україна є "Зачарованою територією". Є така не нова думка, що Україна є "Зачарованою територією". akurt написав: головах існує розруха. головах існує розруха.

Антинаукова дичина. ВСЕ визначає влада і її дії. Доказано в Кореї де з одного надроду за кілька років отримали абсолютно різні

ИМХО Україні б треба окупаційну владу з США, як Німеччині/Японії після другої світової на 10-20 років і тоді б ми зажили нормально. Антинаукова дичина. ВСЕ визначає влада і її дії.де з одного надроду за кілька років отримали абсолютно різніИМХО Україні б треба окупаційну владу з США, як Німеччині/Японії після другої світової на 10-20 років і тоді б ми зажили нормально.

Мрійте.

Ото немає що американцям робити щоби узяти цю спільноту на годування.

Поляки і ті не хочуть брати. Хоч мають підстави.

І румуни не хочуть брати. Хоч мають підстави.

Ну у угорців трохи інше: їх після Другої світової війни - на відміну від Польші або Румунії, які суттєво змінили не тільки кордони, але й конфігурацію території - так «пошманали», так відібрали території, що від великої країни - частини Австро-Угорськоі імперії - зовсім нічого не залишилося…

Я вам більше скажу: слава Богу, що американці не читають Фінансовий форум України.

А то припинили б допомагати зовсім. Мрійте.Ото немає що американцям робити щоби узяти цю спільноту на годування.Поляки і ті не хочуть брати. Хоч мають підстави.І румуни не хочуть брати. Хоч мають підстави.Ну у угорців трохи інше: їх після Другої світової війни - на відміну від Польші або Румунії, які суттєво змінили не тільки кордони, але й конфігурацію території - так «пошманали», так відібрали території, що від великої країни - частини Австро-Угорськоі імперії - зовсім нічого не залишилося…Я вам більше скажу: слава Богу, що американці не читають Фінансовий форум України.А то припинили б допомагати зовсім.



Це все утопії патерналізму.

Більш-менш нормально живуть ті суспільства, де стало діють суспільні інститути. Якість цих інститутів визначає якість життя суспільства: при демократичному устрої життя ліпше, при авторитарному - гірше. Бо можливості різні.



Американці принесли, в першу чергу, свої цінності та інститути. Але нам це не загрожує: з Зе, Єрмаком і організацією держави на кшталт «запоріжської січі» цивілізація обходить стороною.



Ще невідомо чим кінчать американці з трампістамт, які почали розгойдувати свої усталені інститути та цінності, певно нічим хорошим ІМХО Це все утопії патерналізму.Більш-менш нормально живуть ті суспільства, де стало діють суспільні інститути. Якість цих інститутів визначає якість життя суспільства: при демократичному устрої життя ліпше, при авторитарному - гірше. Бо можливості різні.Американці принесли, в першу чергу, свої цінності та інститути. Але нам це не загрожує: з Зе, Єрмаком і організацією держави на кшталт «запоріжської січі» цивілізація обходить стороною.Ще невідомо чим кінчать американці з трампістамт, які почали розгойдувати свої усталені інститути та цінності, певно нічим хорошим ІМХО mazurkevych

Повідомлень: 56 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 22 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 13:54 Геніальні слова:

« Більш-менш нормально живуть ті суспільства, де стало діють суспільні інститути. Якість цих інститутів визначає якість життя суспільства: при демократичному устрої життя ліпше, при авторитарному - гірше. Бо можливості різні.»

Це краще, ніж уживане простирадло під назвою «іпотека», яким Дюрі-бачі, який ніколи її не мав в Європі, буде лякати дітей перед ялинкою.



P.S. В моїх дописах є конкретні приклади іпотеки моїх приятелів в Ірландії, Бельгії, Швеції та Франції.

Валко в це повірити, але всі живі-здорові, чого і всім бажають.

Той що в Швеції, щойно повернувся з відпочину в Іспанії.

З тим що в Бельгії вчора спілкувався: обіцяв сьогодні виконати одну мою забаганку щодо справ в Андоррі.

І ніхто з них опудалом під назвою «іпотека» дітей не лякав. akurt

Повідомлень: 10365 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3835 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 14:08 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: а так навіщо з такої файної країни емігрувати? а так навіщо з такої файної країни емігрувати?

Ну кум мав 4 куо ЗП, але емігрував і мучиться в Німеччині. Майже ніякі гроші не можуть вирішити ключову проблему України: відсутність стабільності . Наша влада просто пустилась берега і почала вводити закони заднім числом чим затригерила дуже багатьох.

Не даремно в Китаї найстрашніше прокляття: "щоб ти жив в період революції" Ну кум мав 4 куо ЗП, але емігрував і мучиться в Німеччині. Майже ніякі гроші не можуть вирішити ключову проблему України:. Наша влада просто пустилась берега і почала вводити закони заднім числом чим затригерила дуже багатьох.Не даремно в Китаї найстрашніше прокляття: "щоб ти жив в період революції"

зараз в країні війна, тому будь-які розмови про стабільність зараз - це ні про що. але якби та ж Великобританія не воювала під час 2СВ, то тієї Європи, яку ми знаємо, теж не було б. теж були й обмеження, економічні проблеми. зараз в країні війна, тому будь-які розмови про стабільність зараз - це ні про що. але якби та ж Великобританія не воювала під час 2СВ, то тієї Європи, яку ми знаємо, теж не було б. теж були й обмеження, економічні проблеми. Shaman

Повідомлень: 7520 З нами з: 29.09.19 Подякував: 695 раз. Подякували: 1550 раз. Профіль 1 3 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 14:10 Дюрі-бачі написав: fox767676 написав: САМІ НА СВОЮ ДУРНУ ГОЛОВУ влаштували 2 майдани + 1 стадіон і ім доси хтось ще повинен зробити красиво, + 1 стадіон і ім доси хтось ще повинен зробити красиво,

Ну от Аргентина скільки вже майданів зробила? І, схоже, в них нарешті щось вийшло. Але я б віддав перевагу швидшому шляху. Ну от Аргентина скільки вже майданів зробила? І, схоже, в них нарешті щось вийшло. Але я б віддав перевагу швидшому шляху.

як в дурну голову вкласти, що якби не Майдани, стабільно собі жили в Біларусі-2. як жили, всі при тямі б емігрували, інші б ходили строєм... як в дурну голову вкласти, що якби не Майдани, стабільно собі жили в Біларусі-2. як жили, всі при тямі б емігрували, інші б ходили строєм... Shaman

Повідомлень: 7520 З нами з: 29.09.19 Подякував: 695 раз. Подякували: 1550 раз. Профіль 1 3 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 2471247224732474 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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