Нехай «доковідних». То на вашу думку.
Я прожив в цьому році в ЄС з 5 вересня по 19 листопада.
Орендував 3-к квартиру у Франції за 650€ на місяць. Спілкувався і з нашими, і з французами.
Точно «доковідні часи»?
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Додано: Чет 12 гру, 2024 13:29
Нехай «доковідних». То на вашу думку.
Я прожив в цьому році в ЄС з 5 вересня по 19 листопада.
Орендував 3-к квартиру у Франції за 650€ на місяць. Спілкувався і з нашими, і з французами.
Точно «доковідні часи»?
Додано: Чет 12 гру, 2024 13:36
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 12 гру, 2024 13:39
Це все утопії патерналізму.
Більш-менш нормально живуть ті суспільства, де стало діють суспільні інститути. Якість цих інститутів визначає якість життя суспільства: при демократичному устрої життя ліпше, при авторитарному - гірше. Бо можливості різні.
Американці принесли, в першу чергу, свої цінності та інститути. Але нам це не загрожує: з Зе, Єрмаком і організацією держави на кшталт «запоріжської січі» цивілізація обходить стороною.
Ще невідомо чим кінчать американці з трампістамт, які почали розгойдувати свої усталені інститути та цінності, певно нічим хорошим ІМХО
Додано: Чет 12 гру, 2024 13:54
Геніальні слова:
« Більш-менш нормально живуть ті суспільства, де стало діють суспільні інститути. Якість цих інститутів визначає якість життя суспільства: при демократичному устрої життя ліпше, при авторитарному - гірше. Бо можливості різні.»
Це краще, ніж уживане простирадло під назвою «іпотека», яким Дюрі-бачі, який ніколи її не мав в Європі, буде лякати дітей перед ялинкою.
P.S. В моїх дописах є конкретні приклади іпотеки моїх приятелів в Ірландії, Бельгії, Швеції та Франції.
Валко в це повірити, але всі живі-здорові, чого і всім бажають.
Той що в Швеції, щойно повернувся з відпочину в Іспанії.
З тим що в Бельгії вчора спілкувався: обіцяв сьогодні виконати одну мою забаганку щодо справ в Андоррі.
І ніхто з них опудалом під назвою «іпотека» дітей не лякав.
Додано: Чет 12 гру, 2024 14:08
зараз в країні війна, тому будь-які розмови про стабільність зараз - це ні про що. але якби та ж Великобританія не воювала під час 2СВ, то тієї Європи, яку ми знаємо, теж не було б. теж були й обмеження, економічні проблеми.
Додано: Чет 12 гру, 2024 14:10
як в дурну голову вкласти, що якби не Майдани, стабільно собі жили в Біларусі-2. як жили, всі при тямі б емігрували, інші б ходили строєм...
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