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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2471247224732474
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:29

Нехай «доковідних». То на вашу думку.
Я прожив в цьому році в ЄС з 5 вересня по 19 листопада.
Орендував 3-к квартиру у Франції за 650€ на місяць. Спілкувався і з нашими, і з французами.
Точно «доковідні часи»?
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:36

Re: Еміграція, заробітчанство

  akurt написав:Спілкувався і з нашими, і з французами.

Хто з них брав іпотеку в 2023-24 році?
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:39

  akurt написав:
  Дюрі-бачі написав:
  akurt написав:Є така не нова думка, що Україна є "Зачарованою територією".
  akurt написав:головах існує розруха.

Антинаукова дичина. ВСЕ визначає влада і її дії. Доказано в Кореї де з одного надроду за кілька років отримали абсолютно різні
ИМХО Україні б треба окупаційну владу з США, як Німеччині/Японії після другої світової на 10-20 років і тоді б ми зажили нормально.

Мрійте.
Ото немає що американцям робити щоби узяти цю спільноту на годування.
Поляки і ті не хочуть брати. Хоч мають підстави.
І румуни не хочуть брати. Хоч мають підстави.
Ну у угорців трохи інше: їх після Другої світової війни - на відміну від Польші або Румунії, які суттєво змінили не тільки кордони, але й конфігурацію території - так «пошманали», так відібрали території, що від великої країни - частини Австро-Угорськоі імперії - зовсім нічого не залишилося…
Я вам більше скажу: слава Богу, що американці не читають Фінансовий форум України.
А то припинили б допомагати зовсім.


Це все утопії патерналізму.
Більш-менш нормально живуть ті суспільства, де стало діють суспільні інститути. Якість цих інститутів визначає якість життя суспільства: при демократичному устрої життя ліпше, при авторитарному - гірше. Бо можливості різні.

Американці принесли, в першу чергу, свої цінності та інститути. Але нам це не загрожує: з Зе, Єрмаком і організацією держави на кшталт «запоріжської січі» цивілізація обходить стороною.

Ще невідомо чим кінчать американці з трампістамт, які почали розгойдувати свої усталені інститути та цінності, певно нічим хорошим ІМХО
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 13:54

Геніальні слова:
« Більш-менш нормально живуть ті суспільства, де стало діють суспільні інститути. Якість цих інститутів визначає якість життя суспільства: при демократичному устрої життя ліпше, при авторитарному - гірше. Бо можливості різні.»
Це краще, ніж уживане простирадло під назвою «іпотека», яким Дюрі-бачі, який ніколи її не мав в Європі, буде лякати дітей перед ялинкою.

P.S. В моїх дописах є конкретні приклади іпотеки моїх приятелів в Ірландії, Бельгії, Швеції та Франції.
Валко в це повірити, але всі живі-здорові, чого і всім бажають.
Той що в Швеції, щойно повернувся з відпочину в Іспанії.
З тим що в Бельгії вчора спілкувався: обіцяв сьогодні виконати одну мою забаганку щодо справ в Андоррі.
І ніхто з них опудалом під назвою «іпотека» дітей не лякав.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:08

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:а так навіщо з такої файної країни емігрувати?

Ну кум мав 4 куо ЗП, але емігрував і мучиться в Німеччині. Майже ніякі гроші не можуть вирішити ключову проблему України: відсутність стабільності. Наша влада просто пустилась берега і почала вводити закони заднім числом чим затригерила дуже багатьох.
Не даремно в Китаї найстрашніше прокляття: "щоб ти жив в період революції"

зараз в країні війна, тому будь-які розмови про стабільність зараз - це ні про що. але якби та ж Великобританія не воювала під час 2СВ, то тієї Європи, яку ми знаємо, теж не було б. теж були й обмеження, економічні проблеми.
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 14:10

  Дюрі-бачі написав:
  fox767676 написав:САМІ НА СВОЮ ДУРНУ ГОЛОВУ влаштували 2 майдани + 1 стадіон і ім доси хтось ще повинен зробити красиво,

Ну от Аргентина скільки вже майданів зробила? І, схоже, в них нарешті щось вийшло. Але я б віддав перевагу швидшому шляху.

як в дурну голову вкласти, що якби не Майдани, стабільно собі жили в Біларусі-2. як жили, всі при тямі б емігрували, інші б ходили строєм...
Shaman
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