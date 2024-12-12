Нехай «доковідних». То на вашу думку.
Я прожив в цьому році в ЄС з 5 вересня по 19 листопада.
Орендував 3-к квартиру у Франції за 650€ на місяць. Спілкувався і з нашими, і з французами.
Точно «доковідні часи»?
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Додано: Чет 12 гру, 2024 13:29
Нехай «доковідних». То на вашу думку.
Я прожив в цьому році в ЄС з 5 вересня по 19 листопада.
Орендував 3-к квартиру у Франції за 650€ на місяць. Спілкувався і з нашими, і з французами.
Точно «доковідні часи»?
Додано: Чет 12 гру, 2024 13:36
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 12 гру, 2024 13:39
Це все утопії патерналізму.
Більш-менш нормально живуть ті суспільства, де стало діють суспільні інститути. Якість цих інститутів визначає якість життя суспільства: при демократичному устрої життя ліпше, при авторитарному - гірше. Бо можливості різні.
Американці принесли, в першу чергу, свої цінності та інститути. Але нам це не загрожує: з Зе, Єрмаком і організацією держави на кшталт «запоріжської січі» цивілізація обходить стороною.
Ще невідомо чим кінчать американці з трампістамт, які почали розгойдувати свої усталені інститути та цінності, певно нічим хорошим ІМХО
Додано: Чет 12 гру, 2024 13:54
Геніальні слова:
« Більш-менш нормально живуть ті суспільства, де стало діють суспільні інститути. Якість цих інститутів визначає якість життя суспільства: при демократичному устрої життя ліпше, при авторитарному - гірше. Бо можливості різні.»
Це краще, ніж уживане простирадло під назвою «іпотека», яким Дюрі-бачі, який ніколи її не мав в Європі, буде лякати дітей перед ялинкою.
P.S. В моїх дописах є конкретні приклади іпотеки моїх приятелів в Ірландії, Бельгії, Швеції та Франції.
Валко в це повірити, але всі живі-здорові, чого і всім бажають.
Той що в Швеції, щойно повернувся з відпочину в Іспанії.
З тим що в Бельгії вчора спілкувався: обіцяв сьогодні виконати одну мою забаганку щодо справ в Андоррі.
І ніхто з них опудалом під назвою «іпотека» дітей не лякав.
Додано: Чет 12 гру, 2024 14:08
зараз в країні війна, тому будь-які розмови про стабільність зараз - це ні про що. але якби та ж Великобританія не воювала під час 2СВ, то тієї Європи, яку ми знаємо, теж не було б. теж були й обмеження, економічні проблеми.
Додано: Чет 12 гру, 2024 14:10
як в дурну голову вкласти, що якби не Майдани, стабільно собі жили в Біларусі-2. як жили, всі при тямі б емігрували, інші б ходили строєм...
Додано: Чет 12 гру, 2024 15:08
Мова, швидше, не про «стабільність», а про «передбачуваність» в прийнятті рішень…
Звісно що в часи війни на стабільність годі чекати, це всі розуміють… але передбачити поведінку суверена в тих чи інших обставинах вкрай складно, як і закони (обовʼязкові правові норми) що він приймає. Це його ріднить з французькими королями, допоки останньому не відрубали голову…
Певно, в числі іншого, є як є…
Додано: Чет 12 гру, 2024 15:47
Re: Еміграція, заробітчанство
Саме так. Кума емігрувати тригернули 3 грубі порушення нашої влади:
1. банкам заднім числом підвищили податки.
2. в процесі вступної компанії кілька разів міняли правила.
3. стався збій видачі закордонних паспортів після прийняття закону про мобілізацію.
А тепер ще кілька таких тригерів додалось, зокрема вся ця катавасія із незаконним підвищенням податків зараз, порушення умов Дія.сіті і перевзування преЗЕдента в стрибку по кілька разів на день.
Додано: Чет 12 гру, 2024 16:15
То сталось не тільки з вашим кумом, а з усім суспільством.
Я як виїхав з окупації в травні 22 року, то влаштувався на судно що працювало на «зерновому коридорі»: після угоди в Туреччині возили зерно з Одещини - без конвою та охорони, поміж мінних полів мимо того Зміїного…
Я з того не геройствую - це моя робота і тим я корисний суспільству під час війни, але коли дійшло до того, що не надали броні, то ніхто навіть не хотів в порт привести нам ні солярки, ні їжі ні води - водії та експедитори боялись бусифікуватист. Потім вже взялися і за моряків, в результаті чого 3/4 просто залишились за кордоном, а працювати лишились чи іноземці чи пенсіонери…
Ну а про паспорти то вже взагалі … влаштований «концерт на публіку» звісно нічому не сприяв, крім того що перестали допомагати українці з-за кордоном і при першому ліпшому випадку роблять ПМЖ та подають на інше громадянство.
Одна Румунія за рік десь близько 70 тисяч досарів приймає на громадянство, здебільшого від українців тепер.
От і весь «мінєд» такий….
Додано: Чет 12 гру, 2024 16:30
читаючи ваші описи пригод кума, розумієш що "Кума емігрувати тригернули 3 грубі порушення нашої влади" - це дуже крутий жарт. особливо прибуток банків - кум власник банку???
ми всі розуміємо, чому зараз чоловіки виїздять за кордон...
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