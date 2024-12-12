Ну якщо б він був впевнений, що завтра, заднім числом, не піднімуть кількість дітей для багатодітності чи не змінять правила перетину кордону, то нікуди б він не емігрував.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 16:42
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 12 гру, 2024 16:43
Не дуже. Хто може виїхати, тому і бусіфікація не загрожує. Хіба що на випадок, коли раптом взагалі все закриють, і всіх почнуть відправляти на фронт.
А хто через Тису, то сюди не дуже підходить слово "виїздять", і там явно інші мотиви, ніж "підвищення податку на прибутки банків".
Додано: Чет 12 гру, 2024 16:49
Re: Еміграція, заробітчанство
Ні, але ми обговорювали цілком реальну перспективу, з якою стикнувся його брат, який в працює в сфері провадеру інтернету: їх повідомила податкова "ви вже місяць тому були переведені зі спрощеної системи оподаткування і довжні державі Х грн."
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 12 гру, 2024 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 гру, 2024 16:49
Додано: Чет 12 гру, 2024 17:12
Re: Еміграція, заробітчанство
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