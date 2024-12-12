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#<1 ... 2472247324742475 Додано: Чет 12 гру, 2024 16:42 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: ми всі розуміємо, чому зараз чоловіки виїздять за кордон... ми всі розуміємо, чому зараз чоловіки виїздять за кордон...

Ну якщо б він був впевнений, що завтра, заднім числом, не піднімуть кількість дітей для багатодітності чи не змінять правила перетину кордону, то нікуди б він не емігрував. Ну якщо б він був впевнений, що завтра, заднім числом, не піднімуть кількість дітей для багатодітності чи не змінять правила перетину кордону, то нікуди б він не емігрував. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4312 З нами з: 29.07.22 Подякував: 746 раз. Подякували: 536 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 16:43 Shaman написав: ми всі розуміємо, чому зараз чоловіки виїздять за кордон... ми всі розуміємо, чому зараз чоловіки виїздять за кордон... Не дуже. Хто може виїхати, тому і бусіфікація не загрожує. Хіба що на випадок, коли раптом взагалі все закриють, і всіх почнуть відправляти на фронт.



А хто через Тису, то сюди не дуже підходить слово "виїздять", і там явно інші мотиви, ніж "підвищення податку на прибутки банків". Не дуже. Хто може виїхати, тому і бусіфікація не загрожує. Хіба що на випадок, коли раптом взагалі все закриють, і всіх почнуть відправляти на фронт.А хто через Тису, то сюди не дуже підходить слово "виїздять", і там явно інші мотиви, ніж "підвищення податку на прибутки банків". M-Audio Повідомлень: 3326 З нами з: 23.03.11 Подякував: 619 раз. Подякували: 476 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 16:49 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: особливо прибуток банків - кум власник банку??? особливо прибуток банків - кум власник банку???

Ні, але ми обговорювали цілком реальну перспективу, з якою стикнувся його брат, який в працює в сфері провадеру інтернету: їх повідомила податкова "ви вже місяць тому були переведені зі спрощеної системи оподаткування і довжні державі Х грн." Ні, але ми обговорювали цілком реальну перспективу, з якою стикнувся його брат, який в працює в сфері провадеру інтернету: їх повідомила податкова "ви вже місяць тому були переведені зі спрощеної системи оподаткування і довжні державі Х грн." Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 12 гру, 2024 16:49, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4312 З нами з: 29.07.22 Подякував: 746 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 16:49 mazurkevych написав: Одна Румунія за рік десь близько 70 тисяч досарів приймає на громадянство, здебільшого від українців тепер. Одна Румунія за рік десь близько 70 тисяч досарів приймає на громадянство, здебільшого від українців тепер. Так це ж явно не з моменту паспортної епопеї почалося. А те, що більшість від українців, то я так розумію, що з Росії там взяти участь фізично важко стало. Так це ж явно не з моменту паспортної епопеї почалося. А те, що більшість від українців, то я так розумію, що з Росії там взяти участь фізично важко стало. M-Audio Повідомлень: 3326 З нами з: 23.03.11 Подякував: 619 раз. Подякували: 476 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 17:12 Re: Еміграція, заробітчанство mazurkevych написав: влаштований «концерт на публіку» влаштований «концерт на публіку»



Єх, флер на вас немає зі своїм победним марафоном. Вона б вам написала шо то всьо іпсо, всі хочуть в Україну, нема життя закордоном, робота тільки мити '21', і які всі роблять мільйонні донати. Єх, флер на вас немає зі своїм победним марафоном. Вона б вам написала шо то всьо іпсо, всі хочуть в Україну, нема життя закордоном, робота тільки мити '21', і які всі роблять мільйонні донати. BeneFuckTor Повідомлень: 241 З нами з: 21.11.19 Подякував: 232 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2472247324742475 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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