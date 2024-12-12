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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 гру, 2024 16:42
Shaman написав:
ми всі розуміємо, чому зараз чоловіки виїздять за кордон...
Ну якщо б він був впевнений, що завтра, заднім числом, не піднімуть кількість дітей для багатодітності чи не змінять правила перетину кордону, то нікуди б він не емігрував.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 16:43
Shaman написав:
ми всі розуміємо, чому зараз чоловіки виїздять за кордон...
Не дуже. Хто може виїхати, тому і бусіфікація не загрожує. Хіба що на випадок, коли раптом взагалі все закриють, і всіх почнуть відправляти на фронт.
А хто через Тису, то сюди не дуже підходить слово "виїздять", і там явно інші мотиви, ніж "підвищення податку на прибутки банків".
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Додано: Чет 12 гру, 2024 16:49
Shaman написав:
особливо прибуток банків - кум власник банку???
Ні, але ми обговорювали цілком реальну перспективу, з якою стикнувся його брат, який в працює в сфері провадеру інтернету: їх повідомила податкова "ви вже місяць тому були переведені зі спрощеної системи оподаткування і довжні державі Х грн."
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Чет 12 гру, 2024 16:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 16:49
mazurkevych написав:
Одна Румунія за рік десь близько 70 тисяч досарів приймає на громадянство, здебільшого від українців тепер.
Так це ж явно не з моменту паспортної епопеї почалося. А те, що більшість від українців, то я так розумію, що з Росії там взяти участь фізично важко стало.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 17:12
mazurkevych написав:
влаштований «концерт на публіку»
Єх, флер на вас немає зі своїм победним марафоном. Вона б вам написала шо то всьо іпсо, всі хочуть в Україну, нема життя закордоном, робота тільки мити '21', і які всі роблять мільйонні донати.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 18:12
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
особливо прибуток банків - кум власник банку???
Ні, але ми обговорювали цілком реальну перспективу, з якою стикнувся його брат, який в працює в сфері провадеру інтернету: їх повідомила податкова "ви вже місяць тому були переведені зі спрощеної системи оподаткування і довжні державі Х грн."
оптимізували податки через ФОП (що насправді незаконно в цьому випадку), податкова змусила платити ПДВ - ай-яй-яй, грабують
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Додано: Чет 12 гру, 2024 18:17
BeneFuckTor написав: mazurkevych написав:
влаштований «концерт на публіку»
Єх, флер на вас немає зі своїм победним марафоном. Вона б вам написала шо то всьо іпсо, всі хочуть в Україну, нема життя закордоном, робота тільки мити '21', і які всі роблять мільйонні донати.
так кажіть чесно - всі тікають від війни, що зрозуміло.
а як там добре живеться за кордоном - подивимось, що буде з еміграцією після закінчення війни. сидячи на допомозі в Німеччині легко мріяти, як ти залишаєшся в Європі, а коли тобі прямим текстом кажуть - вперед в Lidl, а там зп виходить менше допомоги, яку знімають - то повертаються до реальності...
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Додано: Чет 12 гру, 2024 18:49
Shaman написав: BeneFuckTor написав: mazurkevych написав:
влаштований «концерт на публіку»
Єх, флер на вас немає зі своїм победним марафоном. Вона б вам написала шо то всьо іпсо, всі хочуть в Україну, нема життя закордоном, робота тільки мити '21', і які всі роблять мільйонні донати.
так кажіть чесно - всі тікають від війни, що зрозуміло.
а як там добре живеться за кордоном - подивимось, що буде з еміграцією після закінчення війни. сидячи на допомозі в Німеччині легко мріяти, як ти залишаєшся в Європі, а коли тобі прямим текстом кажуть - вперед в Lidl, а там зп виходить менше допомоги, яку знімають - то повертаються до реальності...
Будет еще 2я волна когда налоговая проснется. В Европе она работает с задержкой 3-4 года (в большинстве случаев) - собирает данные по-тихоньку, все траты, приходы и тд. А через пару лет сформировав базу по юзеру делает перерасчет с 200-400% штрафами. И тут посыпятся все хитросделанные с нелегальной работой, укр ФОПами и тд когда им начнут приходить штрафы на десятки тысяч евро и будет только 2 варианта: или заплатить, или быстренько телепортироватся из страны, желательно вне евросоюза.
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