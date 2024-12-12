Ну якщо б він був впевнений, що завтра, заднім числом, не піднімуть кількість дітей для багатодітності чи не змінять правила перетину кордону, то нікуди б він не емігрував.
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Додано: Чет 12 гру, 2024 16:42
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 12 гру, 2024 16:43
Не дуже. Хто може виїхати, тому і бусіфікація не загрожує. Хіба що на випадок, коли раптом взагалі все закриють, і всіх почнуть відправляти на фронт.
А хто через Тису, то сюди не дуже підходить слово "виїздять", і там явно інші мотиви, ніж "підвищення податку на прибутки банків".
Додано: Чет 12 гру, 2024 16:49
Re: Еміграція, заробітчанство
Ні, але ми обговорювали цілком реальну перспективу, з якою стикнувся його брат, який в працює в сфері провадеру інтернету: їх повідомила податкова "ви вже місяць тому були переведені зі спрощеної системи оподаткування і довжні державі Х грн."
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 12 гру, 2024 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 12 гру, 2024 16:49
Додано: Чет 12 гру, 2024 17:12
Re: Еміграція, заробітчанство
Додано: Чет 12 гру, 2024 18:12
оптимізували податки через ФОП (що насправді незаконно в цьому випадку), податкова змусила платити ПДВ - ай-яй-яй, грабують
Додано: Чет 12 гру, 2024 18:17
так кажіть чесно - всі тікають від війни, що зрозуміло.
а як там добре живеться за кордоном - подивимось, що буде з еміграцією після закінчення війни. сидячи на допомозі в Німеччині легко мріяти, як ти залишаєшся в Європі, а коли тобі прямим текстом кажуть - вперед в Lidl, а там зп виходить менше допомоги, яку знімають - то повертаються до реальності...
Додано: Чет 12 гру, 2024 18:49
Будет еще 2я волна когда налоговая проснется. В Европе она работает с задержкой 3-4 года (в большинстве случаев) - собирает данные по-тихоньку, все траты, приходы и тд. А через пару лет сформировав базу по юзеру делает перерасчет с 200-400% штрафами. И тут посыпятся все хитросделанные с нелегальной работой, укр ФОПами и тд когда им начнут приходить штрафы на десятки тысяч евро и будет только 2 варианта: или заплатить, или быстренько телепортироватся из страны, желательно вне евросоюза.
Додано: Чет 12 гру, 2024 19:48
Ну… можу посперечатись…
Де платять і кому платять ту допомогу? Німці бургергельд в 560 ойро - так це якимось поцом треба бути щоб 2,5 роки на ній «сидіти» (мова про працездатних), бо «мінімалка» після оподаткування вийде десь не менше 1600. А якщо вміти щось робити руками, то від 20 євро за годину можна заробити. Навіть підліткам - в мене старший син (15 років) після школи по суботам сортирує електробарахло - отримує дитина по 50 евро за 3-4 години. Що тоді про дорослих говорити…
Чи повернуться? Звісно що повернуться - місяця на 2-3: щоб поновити паспорт, зробити зуби, продати кавалірку і поїхати назад… навіть ті, що зараз думають інакше. Приїдуть, побачать і зроблять висновки.
Повернуться дійсно ті, які без соціалу там ніяк: пенсіонери та жінки передпенсійного віку.
Інша справа, що можуть безвіз скасувати: в Європі валина біженців після війни не потрібна - будуть по візах відбирати собі затребуваних працівників… ну і Зе тому буде тільки радий - протестний електорат виїде до решти «ухилянтів», а кріпаки будуть сидіти і податки платити, чом і ні…
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