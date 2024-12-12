Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2473247424752476> Додано: Чет 12 гру, 2024 16:42 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: ми всі розуміємо, чому зараз чоловіки виїздять за кордон... ми всі розуміємо, чому зараз чоловіки виїздять за кордон...

Ну якщо б він був впевнений, що завтра, заднім числом, не піднімуть кількість дітей для багатодітності чи не змінять правила перетину кордону, то нікуди б він не емігрував. Ну якщо б він був впевнений, що завтра, заднім числом, не піднімуть кількість дітей для багатодітності чи не змінять правила перетину кордону, то нікуди б він не емігрував. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4312 З нами з: 29.07.22 Подякував: 747 раз. Подякували: 536 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 16:43 Shaman написав: ми всі розуміємо, чому зараз чоловіки виїздять за кордон... ми всі розуміємо, чому зараз чоловіки виїздять за кордон... Не дуже. Хто може виїхати, тому і бусіфікація не загрожує. Хіба що на випадок, коли раптом взагалі все закриють, і всіх почнуть відправляти на фронт.



А хто через Тису, то сюди не дуже підходить слово "виїздять", і там явно інші мотиви, ніж "підвищення податку на прибутки банків". Не дуже. Хто може виїхати, тому і бусіфікація не загрожує. Хіба що на випадок, коли раптом взагалі все закриють, і всіх почнуть відправляти на фронт.А хто через Тису, то сюди не дуже підходить слово "виїздять", і там явно інші мотиви, ніж "підвищення податку на прибутки банків". M-Audio Повідомлень: 3327 З нами з: 23.03.11 Подякував: 619 раз. Подякували: 478 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 16:49 Re: Еміграція, заробітчанство Shaman написав: особливо прибуток банків - кум власник банку??? особливо прибуток банків - кум власник банку???

Ні, але ми обговорювали цілком реальну перспективу, з якою стикнувся його брат, який в працює в сфері провадеру інтернету: їх повідомила податкова "ви вже місяць тому були переведені зі спрощеної системи оподаткування і довжні державі Х грн." Ні, але ми обговорювали цілком реальну перспективу, з якою стикнувся його брат, який в працює в сфері провадеру інтернету: їх повідомила податкова "ви вже місяць тому були переведені зі спрощеної системи оподаткування і довжні державі Х грн." Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Чет 12 гру, 2024 16:49, всього редагувалось 1 раз. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4312 З нами з: 29.07.22 Подякував: 747 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 16:49 mazurkevych написав: Одна Румунія за рік десь близько 70 тисяч досарів приймає на громадянство, здебільшого від українців тепер. Одна Румунія за рік десь близько 70 тисяч досарів приймає на громадянство, здебільшого від українців тепер. Так це ж явно не з моменту паспортної епопеї почалося. А те, що більшість від українців, то я так розумію, що з Росії там взяти участь фізично важко стало. Так це ж явно не з моменту паспортної епопеї почалося. А те, що більшість від українців, то я так розумію, що з Росії там взяти участь фізично важко стало. M-Audio Повідомлень: 3327 З нами з: 23.03.11 Подякував: 619 раз. Подякували: 478 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 17:12 Re: Еміграція, заробітчанство mazurkevych написав: влаштований «концерт на публіку» влаштований «концерт на публіку»



Єх, флер на вас немає зі своїм победним марафоном. Вона б вам написала шо то всьо іпсо, всі хочуть в Україну, нема життя закордоном, робота тільки мити '21', і які всі роблять мільйонні донати. Єх, флер на вас немає зі своїм победним марафоном. Вона б вам написала шо то всьо іпсо, всі хочуть в Україну, нема життя закордоном, робота тільки мити '21', і які всі роблять мільйонні донати. BeneFuckTor Повідомлень: 241 З нами з: 21.11.19 Подякував: 233 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 18:12 Дюрі-бачі написав: Shaman написав: особливо прибуток банків - кум власник банку??? особливо прибуток банків - кум власник банку???

Ні, але ми обговорювали цілком реальну перспективу, з якою стикнувся його брат, який в працює в сфері провадеру інтернету: їх повідомила податкова "ви вже місяць тому були переведені зі спрощеної системи оподаткування і довжні державі Х грн." Ні, але ми обговорювали цілком реальну перспективу, з якою стикнувся його брат, який в працює в сфері провадеру інтернету: їх повідомила податкова "ви вже місяць тому були переведені зі спрощеної системи оподаткування і довжні державі Х грн."

оптимізували податки через ФОП (що насправді незаконно в цьому випадку), податкова змусила платити ПДВ - ай-яй-яй, грабують оптимізували податки через ФОП (що насправді незаконно в цьому випадку), податкова змусила платити ПДВ - ай-яй-яй, грабують Shaman

Повідомлень: 7523 З нами з: 29.09.19 Подякував: 695 раз. Подякували: 1551 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 18:17 BeneFuckTor написав: mazurkevych написав: влаштований «концерт на публіку» влаштований «концерт на публіку»

Єх, флер на вас немає зі своїм победним марафоном. Вона б вам написала шо то всьо іпсо, всі хочуть в Україну, нема життя закордоном, робота тільки мити '21', і які всі роблять мільйонні донати. Єх, флер на вас немає зі своїм победним марафоном. Вона б вам написала шо то всьо іпсо, всі хочуть в Україну, нема життя закордоном, робота тільки мити '21', і які всі роблять мільйонні донати.

так кажіть чесно - всі тікають від війни, що зрозуміло.



а як там добре живеться за кордоном - подивимось, що буде з еміграцією після закінчення війни. сидячи на допомозі в Німеччині легко мріяти, як ти залишаєшся в Європі, а коли тобі прямим текстом кажуть - вперед в Lidl, а там зп виходить менше допомоги, яку знімають - то повертаються до реальності... так кажіть чесно - всі тікають від війни, що зрозуміло.а як там добре живеться за кордоном - подивимось, що буде з еміграцією після закінчення війни. сидячи на допомозі в Німеччині легко мріяти, як ти залишаєшся в Європі, а коли тобі прямим текстом кажуть - вперед в Lidl, а там зп виходить менше допомоги, яку знімають - то повертаються до реальності... Shaman

Повідомлень: 7523 З нами з: 29.09.19 Подякував: 695 раз. Подякували: 1551 раз. Профіль 1 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 18:49 Shaman написав: BeneFuckTor написав: mazurkevych написав: влаштований «концерт на публіку» влаштований «концерт на публіку»

Єх, флер на вас немає зі своїм победним марафоном. Вона б вам написала шо то всьо іпсо, всі хочуть в Україну, нема життя закордоном, робота тільки мити '21', і які всі роблять мільйонні донати. Єх, флер на вас немає зі своїм победним марафоном. Вона б вам написала шо то всьо іпсо, всі хочуть в Україну, нема життя закордоном, робота тільки мити '21', і які всі роблять мільйонні донати.

так кажіть чесно - всі тікають від війни, що зрозуміло.



а як там добре живеться за кордоном - подивимось, що буде з еміграцією після закінчення війни. сидячи на допомозі в Німеччині легко мріяти, як ти залишаєшся в Європі, а коли тобі прямим текстом кажуть - вперед в Lidl, а там зп виходить менше допомоги, яку знімають - то повертаються до реальності... так кажіть чесно - всі тікають від війни, що зрозуміло.а як там добре живеться за кордоном - подивимось, що буде з еміграцією після закінчення війни. сидячи на допомозі в Німеччині легко мріяти, як ти залишаєшся в Європі, а коли тобі прямим текстом кажуть - вперед в Lidl, а там зп виходить менше допомоги, яку знімають - то повертаються до реальності...



Будет еще 2я волна когда налоговая проснется. В Европе она работает с задержкой 3-4 года (в большинстве случаев) - собирает данные по-тихоньку, все траты, приходы и тд. А через пару лет сформировав базу по юзеру делает перерасчет с 200-400% штрафами. И тут посыпятся все хитросделанные с нелегальной работой, укр ФОПами и тд когда им начнут приходить штрафы на десятки тысяч евро и будет только 2 варианта: или заплатить, или быстренько телепортироватся из страны, желательно вне евросоюза. Будет еще 2я волна когда налоговая проснется. В Европе она работает с задержкой 3-4 года (в большинстве случаев) - собирает данные по-тихоньку, все траты, приходы и тд. А через пару лет сформировав базу по юзеру делает перерасчет с 200-400% штрафами. И тут посыпятся все хитросделанные с нелегальной работой, укр ФОПами и тд когда им начнут приходить штрафы на десятки тысяч евро и будет только 2 варианта: или заплатить, или быстренько телепортироватся из страны, желательно вне евросоюза. slonomag Повідомлень: 572 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 141 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 19:48 Shaman написав: BeneFuckTor написав: mazurkevych написав: влаштований «концерт на публіку» влаштований «концерт на публіку»

Єх, флер на вас немає зі своїм победним марафоном. Вона б вам написала шо то всьо іпсо, всі хочуть в Україну, нема життя закордоном, робота тільки мити '21', і які всі роблять мільйонні донати. Єх, флер на вас немає зі своїм победним марафоном. Вона б вам написала шо то всьо іпсо, всі хочуть в Україну, нема життя закордоном, робота тільки мити '21', і які всі роблять мільйонні донати.

так кажіть чесно - всі тікають від війни, що зрозуміло.



а як там добре живеться за кордоном - подивимось, що буде з еміграцією після закінчення війни. сидячи на допомозі в Німеччині легко мріяти, як ти залишаєшся в Європі, а коли тобі прямим текстом кажуть - вперед в Lidl, а там зп виходить менше допомоги, яку знімають - то повертаються до реальності... так кажіть чесно - всі тікають від війни, що зрозуміло.а як там добре живеться за кордоном - подивимось, що буде з еміграцією після закінчення війни. сидячи на допомозі в Німеччині легко мріяти, як ти залишаєшся в Європі, а коли тобі прямим текстом кажуть - вперед в Lidl, а там зп виходить менше допомоги, яку знімають - то повертаються до реальності...



Ну… можу посперечатись…

Де платять і кому платять ту допомогу? Німці бургергельд в 560 ойро - так це якимось поцом треба бути щоб 2,5 роки на ній «сидіти» (мова про працездатних), бо «мінімалка» після оподаткування вийде десь не менше 1600. А якщо вміти щось робити руками, то від 20 євро за годину можна заробити. Навіть підліткам - в мене старший син (15 років) після школи по суботам сортирує електробарахло - отримує дитина по 50 евро за 3-4 години. Що тоді про дорослих говорити…



Чи повернуться? Звісно що повернуться - місяця на 2-3: щоб поновити паспорт, зробити зуби, продати кавалірку і поїхати назад… навіть ті, що зараз думають інакше. Приїдуть, побачать і зроблять висновки.



Повернуться дійсно ті, які без соціалу там ніяк: пенсіонери та жінки передпенсійного віку.

Інша справа, що можуть безвіз скасувати: в Європі валина біженців після війни не потрібна - будуть по візах відбирати собі затребуваних працівників… ну і Зе тому буде тільки радий - протестний електорат виїде до решти «ухилянтів», а кріпаки будуть сидіти і податки платити, чом і ні… Ну… можу посперечатись…Де платять і кому платять ту допомогу? Німці бургергельд в 560 ойро - так це якимось поцом треба бути щоб 2,5 роки на ній «сидіти» (мова про працездатних), бо «мінімалка» після оподаткування вийде десь не менше 1600. А якщо вміти щось робити руками, то від 20 євро за годину можна заробити. Навіть підліткам - в мене старший син (15 років) після школи по суботам сортирує електробарахло - отримує дитина по 50 евро за 3-4 години. Що тоді про дорослих говорити…Чи повернуться? Звісно що повернуться - місяця на 2-3: щоб поновити паспорт, зробити зуби, продати кавалірку і поїхати назад… навіть ті, що зараз думають інакше. Приїдуть, побачать і зроблять висновки.Повернуться дійсно ті, які без соціалу там ніяк: пенсіонери та жінки передпенсійного віку.Інша справа, що можуть безвіз скасувати: в Європі валина біженців після війни не потрібна - будуть по візах відбирати собі затребуваних працівників… ну і Зе тому буде тільки радий - протестний електорат виїде до решти «ухилянтів», а кріпаки будуть сидіти і податки платити, чом і ні… mazurkevych

Повідомлень: 59 З нами з: 18.12.18 Подякував: 0 раз. Подякували: 26 раз. Профіль 4 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 21:14 slonomag написав: И тут посыпятся все хитросделанные с нелегальной работой, укр ФОПами и тд когда им начнут приходить штрафы на десятки тысяч евро и будет только 2 варианта: или заплатить, или быстренько телепортироватся из страны, желательно вне евросоюза. И тут посыпятся все хитросделанные с нелегальной работой, укр ФОПами и тд когда им начнут приходить штрафы на десятки тысяч евро и будет только 2 варианта: или заплатить, или быстренько телепортироватся из страны, желательно вне евросоюза.

Ну навіщо ж ви людям очі розкрили?????

Тільки сьогодні панове розказували, що:

- жити в Європі "Українськими ФОПом" та вічно отримувати зарплатню в доларах на українську банківську гривневу дебетову картку - то навічно і то класно!

- жити в Європі в країні, де є офіційний офіс компанії з США, на яку працюєш багато років, та влаштуватися туди ОФІЦІйНО та Full time - то невірно. Треба заглядати через паркан фірми та одягати валянки і фуфайки українського ФОП. Зрідка можна махати рукою колегам по роботі, з якими зранку спілкуєшся під час "мітингів".

- легалізуватися в країні перебування в Європі - працювати офіційно легально та платити податки, як всі нормальні громадяни і жити НОРМАЛЬНО, ЯК ВСІ - то неправильно.



А ви взяли і очі розкрили...

Не можна так. Не гуманно. Тільки сьогодні панове розказували, що:- жити в Європі "Українськими ФОПом" та вічно отримувати зарплатню в доларах на українську банківську гривневу дебетову картку - то навічно і то класно!- жити в Європі в країні, де є офіційний офіс компанії з США, на яку працюєш багато років, та влаштуватися туди ОФІЦІйНО та Full time - то невірно. Треба заглядати через паркан фірми та одягати валянки і фуфайки українського ФОП. Зрідка можна махати рукою колегам по роботі, з якими зранку спілкуєшся під час "мітингів".- легалізуватися в країні перебування в Європі - працювати офіційно легально та платити податки, як всі нормальні громадяни і жити НОРМАЛЬНО, ЯК ВСІ - то неправильно.А ви взяли і очі розкрили...Не можна так. Не гуманно. akurt

Повідомлень: 10367 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3837 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 2473247424752476> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням akurt,

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Бетон BIGor і 2 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор