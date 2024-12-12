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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 12 гру, 2024 21:26
Пан mazurkevуch - приємно, що на гілці присутня адекватна людина, вже два "+" Вам поставили.
Зазвичай корисні розумні думки тут виглядають так:
"Якщо в Монголії мешкає монгол, то в Чехії - чохол".
Або так: "В Чилі - люди "чиляться". А потім в Гондурасі їх гондурасять".
Вам вітання від двох колег - обидва старші механіки на судні.
Один зараз підходить сюди: Arrival at Casablanca. Bulk Carrier під прапором Palau.
В цього новий контракт: отримав судно від попередника в жахливому стані - наприклад, не працювали кондиціонери - в каютах було по +35 і вище.
Наші українські люди вміють працювати (!): зібрав команду підлеглих, провів нараду - працювали 48 годин без відпочинку (на 2 години на добу на сон) - все працює.
Ось так напишеш, що і перший, і другий - реально гарні фахівці - отримують по 9 000 доларів на місяць - так спеціаліст по тому, як "чиляться" чилійці в Чилі буде півроку згадувати...
Грошей мабуть хоче...
А гроші ж вони НЕ там. Сьогодні - гуляючи до моря - зустрівся з жінкою одного із старших механіків - боялася сама з банкомата долари знімати - зняла. Всі "синеньки" нового типу...
Радіє до безтями... Нагадувала, щоби я прийшов трохи поїздив на автівці її чоловіка - щоби не закисла та не застоялася... Акумулятор трохи оживити...
Важка робота моряка: авто за 100 000 доларів має вік 10 років, а пробігу ледве 65 000 км...
Це людина купувала та думала, що буде кататися з вітерцем туди та сюди... Може і з дівчатами...
А воно бач як: море, море, океан та океан... І хвилі заввишки в 15 метрів...
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Додано: Чет 12 гру, 2024 21:45
mazurkevych написав:
Де платять і кому платять ту допомогу? Німці бургергельд в 560 ойро - так це якимось поцом треба бути щоб 2,5 роки на ній «сидіти» (мова про працездатних), бо «мінімалка» після оподаткування вийде десь не менше 1600.
Якщо вірити самим німцям, то 80% таки "сидять" на допомозі. Не впевнений про суму, але нехай буде 560, але ж це на людину, та ще й допомога на житло. На родину з 3-4 людей вже так непогано й набігає. Авжеж, комфортного життя на ті гроші там не вийде, але якщо хтось один виходить працювати, то допомогу втрачають всі. От і виходить, що людина пішла впахувати 8 годин на день, а грошей по факту всього на 100-200 євро більше на місяць вийшло. І чи воно того варте? Ця проблема, до речі, не специфічна для біженців. Місцева молодь, що ще без сім'ї і гарної освіти, і без перспектив на гарну роботу з гарною зарплатою, також не дуже хоче працювати, порахувавши оце все.
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