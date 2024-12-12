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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2473247424752476
Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 21:26

Пан mazurkevуch - приємно, що на гілці присутня адекватна людина, вже два "+" Вам поставили.
Зазвичай корисні розумні думки тут виглядають так:
"Якщо в Монголії мешкає монгол, то в Чехії - чохол".
Або так: "В Чилі - люди "чиляться". А потім в Гондурасі їх гондурасять".

Вам вітання від двох колег - обидва старші механіки на судні.
Один зараз підходить сюди: Arrival at Casablanca. Bulk Carrier під прапором Palau.
В цього новий контракт: отримав судно від попередника в жахливому стані - наприклад, не працювали кондиціонери - в каютах було по +35 і вище.
Наші українські люди вміють працювати (!): зібрав команду підлеглих, провів нараду - працювали 48 годин без відпочинку (на 2 години на добу на сон) - все працює.
Ось так напишеш, що і перший, і другий - реально гарні фахівці - отримують по 9 000 доларів на місяць - так спеціаліст по тому, як "чиляться" чилійці в Чилі буде півроку згадувати...
Грошей мабуть хоче...

А гроші ж вони НЕ там. Сьогодні - гуляючи до моря - зустрівся з жінкою одного із старших механіків - боялася сама з банкомата долари знімати - зняла. Всі "синеньки" нового типу...
Радіє до безтями... Нагадувала, щоби я прийшов трохи поїздив на автівці її чоловіка - щоби не закисла та не застоялася... Акумулятор трохи оживити...
Важка робота моряка: авто за 100 000 доларів має вік 10 років, а пробігу ледве 65 000 км...
Це людина купувала та думала, що буде кататися з вітерцем туди та сюди... Може і з дівчатами...
А воно бач як: море, море, океан та океан... І хвилі заввишки в 15 метрів...
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Повідомлення Додано: Чет 12 гру, 2024 21:45

  mazurkevych написав:Де платять і кому платять ту допомогу? Німці бургергельд в 560 ойро - так це якимось поцом треба бути щоб 2,5 роки на ній «сидіти» (мова про працездатних), бо «мінімалка» після оподаткування вийде десь не менше 1600.

Якщо вірити самим німцям, то 80% таки "сидять" на допомозі. Не впевнений про суму, але нехай буде 560, але ж це на людину, та ще й допомога на житло. На родину з 3-4 людей вже так непогано й набігає. Авжеж, комфортного життя на ті гроші там не вийде, але якщо хтось один виходить працювати, то допомогу втрачають всі. От і виходить, що людина пішла впахувати 8 годин на день, а грошей по факту всього на 100-200 євро більше на місяць вийшло. І чи воно того варте? Ця проблема, до речі, не специфічна для біженців. Місцева молодь, що ще без сім'ї і гарної освіти, і без перспектив на гарну роботу з гарною зарплатою, також не дуже хоче працювати, порахувавши оце все.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 00:57

Уточнить, це саме яким таким німцям «якщо вірити»?
Empfänger von Arbeitslosengeld II / Sozialgeld / Bürgergeld in Deutschland bis 2024. Im Jahr 2024 bezogen in Deutschland bis November durchschnittlich rund 3,99 Millionen erwerbsfähige und circa 1,52 Millionen nicht erwerbsfähige Personen Bürgergeld; insgesamt also etwa 5,51 Millionen.
В перекладі:
Одержувачі допомоги по безробіттю II / соціальної допомоги / громадянської допомоги в Німеччині до 2024 року. У 2024 році в середньому близько 3,99 мільйона працездатних людей і близько 1,52 мільйона безробітних у Німеччині отримували громадянську допомогу до листопада; загалом близько 5,51 млн.

Десь харчуєтеся невірною інформацію: 80%, 800%, 8 000%… 80 000%… 800 000%…
Джерело: https://de.statista.com/statistik/daten ... 0Millionen.
Для довідки: населення Німеччини складає близько 85 000 000 мешканців.
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 01:03

  akurt написав:Уточнить, це саме яким таким німцям «якщо вірити»?

Скоріш за все малося на увазі 80% від українських біженців. Бо розмова йшла саме про них.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2024 01:10

А! Вірно! Я забув що форум фінансовий і тут можна використовувати звичайні економічні категорії:
«Приблизно», «скоріш за все», «баба Галя казали, шо 80%», «в мене калькулятор не працює, тому пишу всіляку фігню»…
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