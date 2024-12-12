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Пан mazurkevуch - приємно, що на гілці присутня адекватна людина, вже два "+" Вам поставили. Зазвичай корисні розумні думки тут виглядають так: "Якщо в Монголії мешкає монгол, то в Чехії - чохол". Або так: "В Чилі - люди "чиляться". А потім в Гондурасі їх гондурасять".
Вам вітання від двох колег - обидва старші механіки на судні. Один зараз підходить сюди: Arrival at Casablanca. Bulk Carrier під прапором Palau. В цього новий контракт: отримав судно від попередника в жахливому стані - наприклад, не працювали кондиціонери - в каютах було по +35 і вище. Наші українські люди вміють працювати (!): зібрав команду підлеглих, провів нараду - працювали 48 годин без відпочинку (на 2 години на добу на сон) - все працює. Ось так напишеш, що і перший, і другий - реально гарні фахівці - отримують по 9 000 доларів на місяць - так спеціаліст по тому, як "чиляться" чилійці в Чилі буде півроку згадувати... Грошей мабуть хоче...
А гроші ж вони НЕ там. Сьогодні - гуляючи до моря - зустрівся з жінкою одного із старших механіків - боялася сама з банкомата долари знімати - зняла. Всі "синеньки" нового типу... Радіє до безтями... Нагадувала, щоби я прийшов трохи поїздив на автівці її чоловіка - щоби не закисла та не застоялася... Акумулятор трохи оживити... Важка робота моряка: авто за 100 000 доларів має вік 10 років, а пробігу ледве 65 000 км... Це людина купувала та думала, що буде кататися з вітерцем туди та сюди... Може і з дівчатами... А воно бач як: море, море, океан та океан... І хвилі заввишки в 15 метрів...
mazurkevych написав:Де платять і кому платять ту допомогу? Німці бургергельд в 560 ойро - так це якимось поцом треба бути щоб 2,5 роки на ній «сидіти» (мова про працездатних), бо «мінімалка» після оподаткування вийде десь не менше 1600.
Якщо вірити самим німцям, то 80% таки "сидять" на допомозі. Не впевнений про суму, але нехай буде 560, але ж це на людину, та ще й допомога на житло. На родину з 3-4 людей вже так непогано й набігає. Авжеж, комфортного життя на ті гроші там не вийде, але якщо хтось один виходить працювати, то допомогу втрачають всі. От і виходить, що людина пішла впахувати 8 годин на день, а грошей по факту всього на 100-200 євро більше на місяць вийшло. І чи воно того варте? Ця проблема, до речі, не специфічна для біженців. Місцева молодь, що ще без сім'ї і гарної освіти, і без перспектив на гарну роботу з гарною зарплатою, також не дуже хоче працювати, порахувавши оце все.
Уточнить, це саме яким таким німцям «якщо вірити»? Empfänger von Arbeitslosengeld II / Sozialgeld / Bürgergeld in Deutschland bis 2024. Im Jahr 2024 bezogen in Deutschland bis November durchschnittlich rund 3,99 Millionen erwerbsfähige und circa 1,52 Millionen nicht erwerbsfähige Personen Bürgergeld; insgesamt also etwa 5,51 Millionen. В перекладі: Одержувачі допомоги по безробіттю II / соціальної допомоги / громадянської допомоги в Німеччині до 2024 року. У 2024 році в середньому близько 3,99 мільйона працездатних людей і близько 1,52 мільйона безробітних у Німеччині отримували громадянську допомогу до листопада; загалом близько 5,51 млн.
А! Вірно! Я забув що форум фінансовий і тут можна використовувати звичайні економічні категорії: «Приблизно», «скоріш за все», «баба Галя казали, шо 80%», «в мене калькулятор не працює, тому пишу всіляку фігню»… Цитати:
M-Audio написав:Якщо вірити самим німцям (Примітка моя: застосовано слово «німцям» без лапок), то 80% таки "сидять" на допомозі… місцева молодь… Місцева молодь, що ще без сім'ї і гарної освіти, і без перспектив на гарну роботу з гарною зарплатою, також не дуже хоче працювати, порахувавши оце все...
Мені особливо сподобалося ось це: «Місцева молодь, що ще без сім'ї і гарної освіти, і без перспектив на гарну роботу». Один представник «місцевої молоді» (не з Німеччини) з березня 2022 року мешкає в Європі - вже змінив дві країни (в Литві не сподобалося), то йому регулярно - незважаючи на витрати - дзвонить наш український професор з того університету, де той легінь рахується типу «магістрантом», та нагадує, що пора зробити переказ за створену професором магістерську роботу на якусь там дивну тему (той типу «магістрант» (працює прибиральником) перерив весь інтернет, але такого псевдонаукового не знайшов - професор досить хитрий). Або розумний реально, але дуже бідний (якщо працює на повну ставку - а це рідко буває - то оклад десь в 18 000 гривень на місяць. А так зазвичай всі професори працюють на 0,5 ставки). Гроші невеликі: 1000$. А той шибеник все професору відповідає, що ше не на часі. Типу заплатить, але пізніше. Після «захисту» в он-лайн режимі. А професору то і їсти хочеться, і квітам купити «удобрєнія», і песику зробити щеплення… Там словами «Якщо вірити» не беруть… не вірять… Слава Богу в групі таких - прости мене Господи - магістрантів - 25.
P.S. звучить прямо як пісня, це про Німеччину: «Місцева молодь, що ще без сім'ї і гарної освіти, і без перспектив на гарну роботу». Шкода, що текст без рими, не римується. А то надіслав би в Берлін як пісню сину приятельки жінки моєї, який в 2023 закінчив Авіаційний факультет Берлінського університету, працює, утримує в Берліні квартиру та дівчину. Не можу зараз визначити, має перспективу чи ні: дівчину я не бачив.