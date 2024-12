Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 2474247524762477> Додано: Чет 12 гру, 2024 21:26 Пан mazurkevуch - приємно, що на гілці присутня адекватна людина, вже два "+" Вам поставили.

Зазвичай корисні розумні думки тут виглядають так:

"Якщо в Монголії мешкає монгол, то в Чехії - чохол".

Або так: "В Чилі - люди "чиляться". А потім в Гондурасі їх гондурасять".



Вам вітання від двох колег - обидва старші механіки на судні.

Один зараз підходить сюди: Arrival at Casablanca. Bulk Carrier під прапором Palau.

В цього новий контракт: отримав судно від попередника в жахливому стані - наприклад, не працювали кондиціонери - в каютах було по +35 і вище.

Наші українські люди вміють працювати (!): зібрав команду підлеглих, провів нараду - працювали 48 годин без відпочинку (на 2 години на добу на сон) - все працює.

Ось так напишеш, що і перший, і другий - реально гарні фахівці - отримують по 9 000 доларів на місяць - так спеціаліст по тому, як "чиляться" чилійці в Чилі буде півроку згадувати...

Грошей мабуть хоче...



А гроші ж вони НЕ там. Сьогодні - гуляючи до моря - зустрівся з жінкою одного із старших механіків - боялася сама з банкомата долари знімати - зняла. Всі "синеньки" нового типу...

Радіє до безтями... Нагадувала, щоби я прийшов трохи поїздив на автівці її чоловіка - щоби не закисла та не застоялася... Акумулятор трохи оживити...

Важка робота моряка: авто за 100 000 доларів має вік 10 років, а пробігу ледве 65 000 км...

Це людина купувала та думала, що буде кататися з вітерцем туди та сюди... Може і з дівчатами...

А воно бач як: море, море, океан та океан... І хвилі заввишки в 15 метрів... akurt

Повідомлень: 10373 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3837 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 гру, 2024 21:45 mazurkevych написав: Де платять і кому платять ту допомогу? Німці бургергельд в 560 ойро - так це якимось поцом треба бути щоб 2,5 роки на ній «сидіти» (мова про працездатних), бо «мінімалка» після оподаткування вийде десь не менше 1600. Де платять і кому платять ту допомогу? Німці бургергельд в 560 ойро - так це якимось поцом треба бути щоб 2,5 роки на ній «сидіти» (мова про працездатних), бо «мінімалка» після оподаткування вийде десь не менше 1600.

Якщо вірити самим німцям, то 80% таки "сидять" на допомозі. Не впевнений про суму, але нехай буде 560, але ж це на людину, та ще й допомога на житло. На родину з 3-4 людей вже так непогано й набігає. Авжеж, комфортного життя на ті гроші там не вийде, але якщо хтось один виходить працювати, то допомогу втрачають всі. От і виходить, що людина пішла впахувати 8 годин на день, а грошей по факту всього на 100-200 євро більше на місяць вийшло. І чи воно того варте? Ця проблема, до речі, не специфічна для біженців. Місцева молодь, що ще без сім'ї і гарної освіти, і без перспектив на гарну роботу з гарною зарплатою, також не дуже хоче працювати, порахувавши оце все. Якщо вірити самим німцям, то 80% таки "сидять" на допомозі. Не впевнений про суму, але нехай буде 560, але ж це на людину, та ще й допомога на житло. На родину з 3-4 людей вже так непогано й набігає. Авжеж, комфортного життя на ті гроші там не вийде, але якщо хтось один виходить працювати, то допомогу втрачають всі. От і виходить, що людина пішла впахувати 8 годин на день, а грошей по факту всього на 100-200 євро більше на місяць вийшло. І чи воно того варте? Ця проблема, до речі, не специфічна для біженців. Місцева молодь, що ще без сім'ї і гарної освіти, і без перспектив на гарну роботу з гарною зарплатою, також не дуже хоче працювати, порахувавши оце все. M-Audio Повідомлень: 3327 З нами з: 23.03.11 Подякував: 619 раз. Подякували: 478 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 00:57

Empfänger von Arbeitslosengeld II / Sozialgeld / Bürgergeld in Deutschland bis 2024. Im Jahr 2024 bezogen in Deutschland bis November durchschnittlich rund 3,99 Millionen erwerbsfähige und circa 1,52 Millionen nicht erwerbsfähige Personen Bürgergeld; insgesamt also etwa 5,51 Millionen.

В перекладі:

Одержувачі допомоги по безробіттю II / соціальної допомоги / громадянської допомоги в Німеччині до 2024 року. У 2024 році в середньому близько 3,99 мільйона працездатних людей і близько 1,52 мільйона безробітних у Німеччині отримували громадянську допомогу до листопада; загалом близько 5,51 млн.



Десь харчуєтеся невірною інформацію: 80%, 800%, 8 000%… 80 000%… 800 000%…

Джерело: https://de.statista.com/statistik/daten ... 0Millionen .

Для довідки: населення Німеччини складає близько 85 000 000 мешканців. Уточнить, це саме яким таким німцям «якщо вірити»?Empfänger von Arbeitslosengeld II / Sozialgeld / Bürgergeld in Deutschland bis 2024. Im Jahr 2024 bezogen in Deutschland bis November durchschnittlich rund 3,99 Millionen erwerbsfähige und circa 1,52 Millionen nicht erwerbsfähige Personen Bürgergeld; insgesamt also etwa 5,51 Millionen.В перекладі:Одержувачі допомоги по безробіттю II / соціальної допомоги / громадянської допомоги в Німеччині до 2024 року. У 2024 році в середньому близько 3,99 мільйона працездатних людей і близько 1,52 мільйона безробітних у Німеччині отримували громадянську допомогу до листопада; загалом близько 5,51 млн.Десь харчуєтеся невірною інформацію: 80%, 800%, 8 000%… 80 000%… 800 000%…Джерело:Для довідки: населення Німеччини складає близько 85 000 000 мешканців. akurt

Повідомлень: 10373 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3837 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 01:03 akurt написав: Уточнить, це саме яким таким німцям «якщо вірити»?

Уточнить, це саме яким таким німцям «якщо вірити»?

Скоріш за все малося на увазі 80% від українських біженців. Бо розмова йшла саме про них. Скоріш за все малося на увазі 80% від українських біженців. Бо розмова йшла саме про них. Gastarbaiter Повідомлень: 3523 З нами з: 26.02.18 Подякував: 693 раз. Подякували: 581 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 01:10

M-Audio написав: Якщо вірити самим німцям (Примітка моя: застосовано слово «німцям» без лапок), то 80% таки "сидять" на допомозі… місцева молодь… Місцева молодь, що ще без сім'ї і гарної освіти, і без перспектив на гарну роботу з гарною зарплатою, також не дуже хоче працювати, порахувавши оце все... (Примітка моя: застосовано слово «німцям» без лапок), то 80% таки "сидять" на допомозі… місцева молодь…що ще без сім'ї і гарної освіти, і без перспектив на гарну роботу з гарною зарплатою, також не дуже хоче працювати, порахувавши оце все... Може й так, але... цитата... akurt

Повідомлень: 10373 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3837 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 09:50 Re: Еміграція, заробітчанство M-Audio написав: Якщо вірити самим німцям, то 80% таки "сидять" на допомозі. Якщо вірити самим німцям, то 80% таки "сидять" на допомозі.

А є якісь пруфи про 80%? І це працездатні? Чи пораховані з вагітними жінками, старими і немовлятами? А є якісь пруфи про 80%? І це працездатні? Чи пораховані з вагітними жінками, старими і немовлятами? BIGor

Повідомлень: 9676 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1385 раз. Подякували: 1796 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:07

Насправді кількість одержувачів соціальної допомоги в Німеччині за останні роки суттєво скоротилася. І взагалі є несуттєвою для країни з населенням в 85 000 000 мешканців.

Ось офіційні дані:



Джерело: https://de.statista.com/statistik/daten ... ozialgeld/



Гадаю, що в Україні одержувачів соціальної допомоги значно більше. В Анталії мешкає родина, яка чисто теоретично працює на давно закритій Чорнобильській АЕС. В них там якийсь типу «вахтовий метод роботи». Самі сміялися, що держава платить по 80 000 гривень на місяць. То йому привідилося. Fata morgana.Насправді кількість одержувачів соціальної допомоги в Німеччині за останні роки суттєво скоротилася. І взагалі є несуттєвою для країни з населенням в 85 000 000 мешканців.Ось офіційні дані:Джерело:Гадаю, що в Україні одержувачів соціальної допомоги значно більше. В Анталії мешкає родина, яка чисто теоретично працює на давно закритій Чорнобильській АЕС. В них там якийсь типу «вахтовий метод роботи». Самі сміялися, що держава платить по 80 000 гривень на місяць. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 гру, 2024 12:12, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10373 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3837 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:11 Re: Еміграція, заробітчанство mazurkevych написав: Де платять і кому платять ту допомогу? Німці бургергельд в 560 ойро - так це якимось поцом треба бути щоб 2,5 роки на ній «сидіти» (мова про працездатних), бо «мінімалка» після оподаткування вийде десь не менше 1600. А якщо вміти щось робити руками, то від 20 євро за годину можна заробити. Навіть підліткам - в мене старший син (15 років) після школи по суботам сортирує електробарахло - отримує дитина по 50 евро за 3-4 години. Що тоді про дорослих говорити… Де платять і кому платять ту допомогу? Німці бургергельд в 560 ойро - так це якимось поцом треба бути щоб 2,5 роки на ній «сидіти» (мова про працездатних), бо «мінімалка» після оподаткування вийде десь не менше 1600. А якщо вміти щось робити руками, то від 20 євро за годину можна заробити. Навіть підліткам - в мене старший син (15 років) після школи по суботам сортирує електробарахло - отримує дитина по 50 евро за 3-4 години. Що тоді про дорослих говорити…

Там норм помощи набегает на семью. Знакомый уже 2.5 года так сидит - по 550 евро на взрослого + по 350 вроде на детей = 1800 на 4х + квартиру оплачивают им это еще 1000 аренды = 2800 в месяц. Чтобы их чистыми получить надо под 4000 зарабатывать. Ну или работать вдвоем. Не знаю сколько всего таких кейсов по Германии, но думаю 10-20% наших беженцев именно так и живут. А может и больше.



Но побегут ли они домой если помощь отменят большой вопрос. В основном это те люди которые и в Украине на минималке сидели. Так какая им разница или в Украине по 15к зарабатывать и жить от зп до зп, или в Германии по 2к в Лидле и так же жить от зп до зп. Если хотя бы язык осилят за это время, то вполне могут и остаться. Там норм помощи набегает на семью. Знакомый уже 2.5 года так сидит - по 550 евро на взрослого + по 350 вроде на детей = 1800 на 4х + квартиру оплачивают им это еще 1000 аренды = 2800 в месяц. Чтобы их чистыми получить надо под 4000 зарабатывать. Ну или работать вдвоем. Не знаю сколько всего таких кейсов по Германии, но думаю 10-20% наших беженцев именно так и живут. А может и больше.Но побегут ли они домой если помощь отменят большой вопрос. В основном это те люди которые и в Украине на минималке сидели. Так какая им разница или в Украине по 15к зарабатывать и жить от зп до зп, или в Германии по 2к в Лидле и так же жить от зп до зп. Если хотя бы язык осилят за это время, то вполне могут и остаться. slonomag Повідомлень: 574 З нами з: 23.11.17 Подякував: 13 раз. Подякували: 141 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:15 Ви все вище правильно написали. Саме про такі кейси мені розказують мінімум дві родини, з якими спілкуюся.

До цього ще додайте, що свої квартири в Україні здають орендарям.

Тобто в LIDL можна ходити щоденно і купувати віскі «Королева Марго» 8-и річної витримки теж щоденно. Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 гру, 2024 12:16, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 10373 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3837 раз. Подякували: 1344 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2024 12:15 Re: Еміграція, заробітчанство ИМХО найбільша помилка Німців в тому, що якщо працює хтось з родини, то допомоги позбавляють всіх.

Якщо б платили допомогу тим, хто не працює, то впевнений, що хоча б 1 дорослий працював би в кожній родині. Дюрі-бачі

Повідомлень: 4316 З нами з: 29.07.22 Подякував: 747 раз. Подякували: 536 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2474247524762477> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 7 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор