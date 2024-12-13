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Пан mazurkevуch - приємно, що на гілці присутня адекватна людина, вже два "+" Вам поставили. Зазвичай корисні розумні думки тут виглядають так: "Якщо в Монголії мешкає монгол, то в Чехії - чохол". Або так: "В Чилі - люди "чиляться". А потім в Гондурасі їх гондурасять".
Вам вітання від двох колег - обидва старші механіки на судні. Один зараз підходить сюди: Arrival at Casablanca. Bulk Carrier під прапором Palau. В цього новий контракт: отримав судно від попередника в жахливому стані - наприклад, не працювали кондиціонери - в каютах було по +35 і вище. Наші українські люди вміють працювати (!): зібрав команду підлеглих, провів нараду - працювали 48 годин без відпочинку (на 2 години на добу на сон) - все працює. Ось так напишеш, що і перший, і другий - реально гарні фахівці - отримують по 9 000 доларів на місяць - так спеціаліст по тому, як "чиляться" чилійці в Чилі буде півроку згадувати... Грошей мабуть хоче...
А гроші ж вони НЕ там. Сьогодні - гуляючи до моря - зустрівся з жінкою одного із старших механіків - боялася сама з банкомата долари знімати - зняла. Всі "синеньки" нового типу... Радіє до безтями... Нагадувала, щоби я прийшов трохи поїздив на автівці її чоловіка - щоби не закисла та не застоялася... Акумулятор трохи оживити... Важка робота моряка: авто за 100 000 доларів має вік 10 років, а пробігу ледве 65 000 км... Це людина купувала та думала, що буде кататися з вітерцем туди та сюди... Може і з дівчатами... А воно бач як: море, море, океан та океан... І хвилі заввишки в 15 метрів...
mazurkevych написав:Де платять і кому платять ту допомогу? Німці бургергельд в 560 ойро - так це якимось поцом треба бути щоб 2,5 роки на ній «сидіти» (мова про працездатних), бо «мінімалка» після оподаткування вийде десь не менше 1600.
Якщо вірити самим німцям, то 80% таки "сидять" на допомозі. Не впевнений про суму, але нехай буде 560, але ж це на людину, та ще й допомога на житло. На родину з 3-4 людей вже так непогано й набігає. Авжеж, комфортного життя на ті гроші там не вийде, але якщо хтось один виходить працювати, то допомогу втрачають всі. От і виходить, що людина пішла впахувати 8 годин на день, а грошей по факту всього на 100-200 євро більше на місяць вийшло. І чи воно того варте? Ця проблема, до речі, не специфічна для біженців. Місцева молодь, що ще без сім'ї і гарної освіти, і без перспектив на гарну роботу з гарною зарплатою, також не дуже хоче працювати, порахувавши оце все.
Уточнить, це саме яким таким німцям «якщо вірити»? Empfänger von Arbeitslosengeld II / Sozialgeld / Bürgergeld in Deutschland bis 2024. Im Jahr 2024 bezogen in Deutschland bis November durchschnittlich rund 3,99 Millionen erwerbsfähige und circa 1,52 Millionen nicht erwerbsfähige Personen Bürgergeld; insgesamt also etwa 5,51 Millionen. В перекладі: Одержувачі допомоги по безробіттю II / соціальної допомоги / громадянської допомоги в Німеччині до 2024 року. У 2024 році в середньому близько 3,99 мільйона працездатних людей і близько 1,52 мільйона безробітних у Німеччині отримували громадянську допомогу до листопада; загалом близько 5,51 млн.
M-Audio написав:Якщо вірити самим німцям (Примітка моя: застосовано слово «німцям» без лапок), то 80% таки "сидять" на допомозі… місцева молодь… Місцева молодь, що ще без сім'ї і гарної освіти, і без перспектив на гарну роботу з гарною зарплатою, також не дуже хоче працювати, порахувавши оце все...
То йому привідилося. Fata morgana. Насправді кількість одержувачів соціальної допомоги в Німеччині за останні роки суттєво скоротилася. І взагалі є несуттєвою для країни з населенням в 85 000 000 мешканців. Ось офіційні дані: Джерело: https://de.statista.com/statistik/daten ... ozialgeld/
Гадаю, що в Україні одержувачів соціальної допомоги значно більше. В Анталії мешкає родина, яка чисто теоретично працює на давно закритій Чорнобильській АЕС. В них там якийсь типу «вахтовий метод роботи». Самі сміялися, що держава платить по 80 000 гривень на місяць.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 гру, 2024 12:12, всього редагувалось 1 раз.
mazurkevych написав:Де платять і кому платять ту допомогу? Німці бургергельд в 560 ойро - так це якимось поцом треба бути щоб 2,5 роки на ній «сидіти» (мова про працездатних), бо «мінімалка» після оподаткування вийде десь не менше 1600. А якщо вміти щось робити руками, то від 20 євро за годину можна заробити. Навіть підліткам - в мене старший син (15 років) після школи по суботам сортирує електробарахло - отримує дитина по 50 евро за 3-4 години. Що тоді про дорослих говорити…
Там норм помощи набегает на семью. Знакомый уже 2.5 года так сидит - по 550 евро на взрослого + по 350 вроде на детей = 1800 на 4х + квартиру оплачивают им это еще 1000 аренды = 2800 в месяц. Чтобы их чистыми получить надо под 4000 зарабатывать. Ну или работать вдвоем. Не знаю сколько всего таких кейсов по Германии, но думаю 10-20% наших беженцев именно так и живут. А может и больше.
Но побегут ли они домой если помощь отменят большой вопрос. В основном это те люди которые и в Украине на минималке сидели. Так какая им разница или в Украине по 15к зарабатывать и жить от зп до зп, или в Германии по 2к в Лидле и так же жить от зп до зп. Если хотя бы язык осилят за это время, то вполне могут и остаться.
Ви все вище правильно написали. Саме про такі кейси мені розказують мінімум дві родини, з якими спілкуюся. До цього ще додайте, що свої квартири в Україні здають орендарям. Тобто в LIDL можна ходити щоденно і купувати віскі «Королева Марго» 8-и річної витримки теж щоденно.
Востаннє редагувалось akurt в П'ят 13 гру, 2024 12:16, всього редагувалось 1 раз.
ИМХО найбільша помилка Німців в тому, що якщо працює хтось з родини, то допомоги позбавляють всіх. Якщо б платили допомогу тим, хто не працює, то впевнений, що хоча б 1 дорослий працював би в кожній родині.