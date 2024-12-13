Схема така: купив квартиру в 2019 за 35 тис $., продав в 2024 за 60 тис. Є, побудував в 2020-2023 хату за 80-90 тис. $. продав в 2024 і т.д...
Це всього 2*500$ в місяць
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 13 гру, 2024 14:54
Re: Еміграція, заробітчанство
Схема така: купив квартиру в 2019 за 35 тис $., продав в 2024 за 60 тис. Є, побудував в 2020-2023 хату за 80-90 тис. $. продав в 2024 і т.д...
Це всього 2*500$ в місяць
Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:07
Re: Еміграція, заробітчанство
"На ті 2% і живу" (с)
Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:09
Ну звичайно німецькі банки бояться такі суми від людини з України брати) У самих європейців є дуже мало людей, хто має такі суми на рахунках саме в грошах. А людина приходить з країни де йде війна, звідки мільйони біженців, велика частка який не має нічого, живе на дотації. А тут чувак вивалює за 2 сотні тисяч євро в касу, а при цьому його жінка подається на допомогу "малоімущим"(і напевно це в системі видно). Звичайно, у пересічних бургерів в фінмонах банків це викликає когнітивний дисонанс
Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:13
The_Rebel
Так він не просто сумку грошей вивалив, а дав документи про продаж нерухомості, декларацію про перетин кордону з грошима, довідку з податкової, що він заробив більшу суму за своє життя і заплатив за неї податки...
Бо зараз в сімейному бюджеті дефіцит по 2-3 тис. євро в місяць. а 1.5 тис. Є допомоги були б дуже доречними.
А ще до активної фази війни, поки була 1 дитина, кума теж працювала за зарплату і ніякі слуги не були потрібні, а в декрет пішла тільки восени 2022.
Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:28
Щелін про роль Трампа зокрема та франшизу демократії взагалі:
Додано: П'ят 13 гру, 2024 15:39
можна просто зняти обмеження, відкрити кордон М1860, а не банкувати крапленими картами та робити гарний покер фейс при поганій грі
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